MI vs PBKS Live: क्विंटन डी कॉकने मोडला रोहितचा विक्रम, ३ धावांनी हुकला १८ वर्षांपूर्वीचा पराक्रम! पण, परदेशी खेळाडू म्हणून वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mumbai Indians vs Punjab Kings Cricket Updates: दक्षिण आफ्रिकेचा यष्टीरक्षक-फलंदाज क्विंटन डी कॉकने इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये तीन वेगवेगळ्या संघांसाठी शतक झळकावणाऱ्या पहिल्या परदेशी आणि एकूण तिसऱ्या फलंदाजाचा मान पटकावला. आयपीएल २०२६ च्या लिलावात मुंबई इंडियन्सने १ कोटी रुपयांना करारबद्ध केलेल्या डी कॉकने पंजाब किंग्सविरुद्ध ११२ धावांची नाबाद खेळी केली. डी कॉकने २०१८ च्या हंगामात दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना आपले पहिले आयपीएल शतक झळकावले आणि २०२२ च्या हंगामात त्याने लखनौ सुपर जायंट्सकडून खेळताना १४० धावांची नाबाद खेळी केली..क्विंटन डी कॉक आणि नमन धीर यांच्या खेळीने मुंबईला आज सावरले. अर्शदीप सिंगने मुंबईचे २ फलंदाज १२ धावांवर माघारी पाठवले होते. नमन धीरही ( १०) लगेच बाद झाला असता, परंतु युझवेंद्र चहलने त्याचा झेल टाकला. त्यानंतर नमन व क्विंटन यांनी ६८ चेंडूंत १२२ धावा जोडल्या. नमन ३१ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ५० धावांवर बाद झाला. त्यानंतर मुंबईच्या धावगतीवर लगाम लावण्यात पंजाबला यश आले. क्विंटन ६० चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ११२ धावांवर नाबाद राहिला. रोहित शर्माच्या गैरहजेरीत मिळालेल्या संधीचं त्यानं सोनं केलं..MI vs PBKS Live: आई, शप्पथsss...! श्रेयस अय्यरचा अविश्वसनीय झेल पाहून रोहित शर्मा अवाक्... सूर्याचे डोळे विस्फारले... IPL2026 मधील बेस्ट कॅच.आयपीएलमध्ये तीन वेगवेगळ्या फ्रँचायझीकडून शतक झळकावणारा क्विंटन हा तिसरा ( लोकेश राहुल व संजू सॅमसन) फलंदाज ठरला. त्याने २०१६ मध्ये दिल्लीसाठी RCB विरुद्ध ५१ चेंडूंत १०८ धावा आणि २०२२ मध्ये लखनौसाठी KKR विरुद्ध ७० चेंडूंत नाबाद १४० धावा जोडल्या. पंजाब किंग्सविरुद्ध २०१४ नंतर ( लेंडल सिमन्स नाबाद १००, मोहाली) शतक झळकावणारा क्विंटन हा मुंबईचा दुसरा फलंदाज ठरला. मुंबईसाठी सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळीच्या विक्रमात क्विंटनने ( नाबाद ११२) दुसरे स्थान पटकावले आणि रोहित शर्माला ( नाबाद १०९ वि. कोलकाता, २०१२) त्याने मागे ढकलले. सनथ जयसूर्या ( नाबाद ११४ वि. चेन्नई, २००८) या विक्रमात अव्वल आहे..डी कॉकने आयपीएलमध्ये ३००० धावा करणाऱ्या पहिल्या परदेशी यष्टीरक्षक-फलंदाजाचा विक्रम नावावर केला. डी कॉकला हा टप्पा गाठण्यासाठी आज २४ धावांची गरज होती. आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स व्यतिरिक्त, डी कॉक सनरायझर्स हैदराबाद, दिल्ली कॅपिटल्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू, लखनौ सुपर जायंट्स आणि कोलकाता नाइट रायडर्स या संघांकडूनही खेळला आहे..MI vs PBKS Live: क्विंटन डी कॉकचे शतक, मोडला MS Dhoni चा विक्रम! युझवेंद्र चहलची एक चूक अन् पंजाब किंग्सच्या मेहनतीवर पाणी.Most runs in IPL by designated wicketkeeper-battersमहेंद्रसिंग धोनी - ५२३१ धावादिनेश कार्तिक - ४४६३ धावालोकेश राहुल - ३४९५ धावारिषभ पंत - ३४५९ धावासंजू सॅमसन - ३२९२ धावाक्विंटन डी कॉक - ३०२७ धावारॉबिन उथप्पा - ३०११ धावा.