MI vs PBKS Live: रोहित शर्माची माघार! मुंबई इंडियन्सच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल, सलामीला कोणती जोडी?

Mumbai Indians vs Punjab Kings Cricket Updates: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पर्वातील एकमेव अपराजित संघ, पंजाब किंग्स आज यजमान मुंबई इंडियन्सला घरच्या मैदानावर भिडणार आहे. पंजाबने चार सामन्यांत ३ विजय मिळवला आणि एक सामना अनिर्णित राहिल्याने ७ गुणांसह तिसरे स्थान पटकावले आहे. तेच, मुंबईचा संघ ४ सामन्यांत एका विजयासह नवव्या क्रमांकावर आहे. मुंबईला सलग तीन पराभव पत्करावे लागले आहेत आणि त्यात रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) आजच्या सामन्यात खेळणार नसल्याने त्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. मग रोहितच्या जागी आज सलामीला कोण?.PBKS चा डावखुरा जलदगती गोलंदाज अर्शदीप सिंग याच्यासमोर MI सलामीवीर रायन रिकेल्टन कसा खेळतो, याची उत्सुकता आहे. त्याने अर्शदीपच्या ५० चेंडूंवर केवळ ३६ धावा केल्या आहेत आणि दोनवेळा बाद झाला आहे. त्यात मार्को यान्सेननेही रिकेल्टनला तीनवेळा बाद केले आहे. तेच ट्रेंट बोल्टने पंजाबच्या प्रभसिमरन सिंगला तीनवेला बाद केले आहे आणि त्याला ३१ चेंडूंत ३१ धावाच करता आल्या आहेत..मुंबईच्या फलंदाजांना मधल्या षटकांत युझवेंद्र चहलचा सामना करावा लागणार आहे. या लेगस्पिनरने सूर्यकुमार यादव व हार्दिक पांड्या यांना प्रत्येकी ४ वेळा माघारी पाठवले आहे. वानखेडे स्टेडियमवर या आयपीएलमध्ये झालेल्या चारही डावात २२० किंवा त्याहून अधिक धावा झालेल्या आहेत. त्यामुळे आजही हायस्कोअरिंग सामना पाहायला मिळेल..सामन्यापूर्वी रोहित टीमसोबत सराव करताना दिसला आणि तो तसा तंदुरुस्त दिसत होता. त्यामुळे तो आज खेळेल अशा आशा निर्माण झाल्या होत्या. उभय संघांमध्ये आतापर्यंत १० सामने झाले आणि जय-पराजयाची आकडेवारी ५-५ अशी बरोबरीत आहे. पंजाबचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. .PBKS च्या ताफ्यात कोणताच बदल नाही. MI चा कर्णधार हार्दिक पांड्यानेही आम्हाला प्रथम गोलंदाजी करायची होती, हे मान्य केले. रोहित शर्मा आजच्या सामन्यात खेळणार नसल्याचे त्याने सांगितले. त्याशिवाय मिचेल सँटनरही आजारी असल्याचे पांड्या म्हणाला. क्विंटन डी कॉक परतला असून मयांक रावत आज पदार्पण करतोय