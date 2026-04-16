MI vs PBKS Live: आई, शप्पथsss...! श्रेयस अय्यरचा अविश्वसनीय झेल पाहून रोहित शर्मा अवाक्... सूर्याचे डोळे विस्फारले... IPL2026 मधील बेस्ट कॅच

Shreyas Iyer Pulls Off Blinder! Hardik Pandya Falls To Stunning Effort: क्विंटन डी कॉकचे शतक अन् नमन धीरच्या अर्धशतकाने मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या आजच्या सामन्यात पुनरागमन करून दिले. पंजाब किंग्सचा प्रमुख गोलंदाज अर्शदीप सिंगने पहिल्याच षटकात दोन विकेट्स घेत MI ची अवस्था २ बाद १२ अशी दयनीय केली होती. पण, क्विंटन व नमन यांच्या १२२ धावांनी MI ला सामन्यात पुन्हा आणले. मात्र, श्रेयस अय्यरच्या एका अफलातून झेलने हा सामना सर्वांच्या लक्षात राहिल. मुंबई इंडियन्सच्या डग आऊट जवळ टिपलेल्या या झेलने रोहित शर्मा व सूर्यकुमार यादव यांनी स्तब्ध केले..रायन रिकेल्टन ( २) व सूर्यकुमार यादव ( ०) सलग दोन चेंडूंवर माघारी परतल्यानंतर नमन धीरला पुढच्या क्रमांकावर फलंदाजीला पाठवले गेले. १० धावांवर असताना युझवेंद्र चहलने त्याचा सोपा झेल टाकला आणि त्यानंतर क्विंटनसह त्याने मुंबईचा डाव सावरला. क्विंटनने २८, तर नमनने २९ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. नमन ३० चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारासह ५० धावांवर बाद झाला आणि क्विंटनसह त्याची ६८ चेंडूंत १२२ धावांची भागीदारी तुटली..MI vs PBKS Live: क्विंटन डी कॉकचे शतक, मोडला MS Dhoni चा विक्रम! युझवेंद्र चहलची एक चूक अन् पंजाब किंग्सच्या मेहनतीवर पाणी.नमनच्या विकेटनंतर मुंबईची धावगती थोडीशी मंदावली. हार्दिक पांड्या ( १४) ने क्विंटनसह २३ चेंडूंत ४२ धाव जोडल्या. पण, मार्को यान्सनेच्या गोलंदाजीवर श्रेयसने पांड्याचा अविश्वसनीय झेल टिपला. हार्दिकने दुसरा चेंडू षटकात खेचला आणि पुढच्या चेंडूवरही त्याने तोच प्रयत्न केला. पण, यावेळी सीमारेषेवर श्रेयस उभा होता आणि त्याने हवेत झेप घेत चेंडूवर ताबा मिळवला. त्याचा तोल सीमारेषेबाहेर जात होता आणि जमिनीवर कोसळण्यापूर्वी त्याने चेंडू झेव्हियर बार्टलेटकडे सोपवला..श्रेयसची ही चपळता पाहून शेजारील डग आऊटमध्ये बसलेले रोहित शर्मा व सूर्या स्तब्ध झाले. त्यांना काय बोलावे हेच सूचेना... सूर्याचे डोळे विस्फारले होते. .क्विंटनने ६० चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ११२ धावांची नाबाद खेळी केली आणि संघाला ६ बाद १९५ धावांपर्यंत पोहोचवले. आयपीएलमध्ये तीन वेगवेगळ्या फ्रँचायझीकडून शतक झळकावणारा तो लोकेश राहुल व संजू सॅमसन नंतर तिसरा फलंदाज ठरला. शेवटच्या षटकात पंजाबच्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले. अर्शदीप सिंगने तीन विकेट्स घेतल्या.