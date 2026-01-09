MI vs RCB WPL 2026 : जॅकलिनचा डान्स, हनी सिंगचा धमाका; हवा केली ‘त्या’ तरुणीने! कोण आहे Harnaaz Kaur Sandhu?

MI vs RCB WPL 2026 opener full updates : महिला प्रीमिअर लीग २०२६ ला आजपासून सुरुवात होत आहे. गतविजेता मुंबई इंडियन्स विरुद्ध माजी विजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात हा सामना होत आहे. भारतीय महिला संघाने वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर महिला क्रिकेटपटू वेगवेगळ्या फ्रँचायझीमधून पुन्हा एकदा क्रिकेट रसिकांना आपला दमदार खेळ दाखवण्यासाठी सज्ज झाले आहे. नवी मुंबईच्या डी वाय पाटीलवर या सामन्यापूर्वी शानदार उद्घाटन सोहळा पार पडला आणि त्यात एका सुंदरीने सर्वांचे लक्ष वेधले....भारताची नॅशनल क्रश स्मृती मानधनाने ( Smriti Mandhana) नाणेफेक करून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. हरमनप्रीत कौरचा मुंबई इंडियन्स संघ मोठे लक्ष्य ठेवण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरणार आहे, परंतु सामन्यापूर्वी त्यांना मोठा धक्का बसला. संघातील प्रमुख खेळाडू हॅली मॅथ्यू ( Hayley Mathews ) हिला आजारपणामुळे आजच्या सामन्याला मुकावे लागले. RCB कडून सहा खेळाडू पदार्पण करत आहेत..या सामन्यापूर्वी बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडीस ( Jacqueline Fernandez) हिच्या नृत्याने सर्वांचे लक्ष वेधले आणि पॉप सिंगर हनी सिंगच्या गाण्यावर उपस्थित प्रेक्षक थिरकले. पण, या सर्वात एका तरुणीने सर्वांचे लक्ष वेधले. WPL च्या ट्रॉफीसह त्या तरुणीची स्टेडियममध्ये एन्ट्री झाली. कोण आहे Harnaaz Kaur Sandhu ?.Who is Harnaaz Kaur Sandhu ? हरनाज कौर संधू ही एक भारतीय मॉडेल आहे आणि २०२१ची विश्वसुंदरी आहे. तिने याआधी मिस दिवा युनिव्हर्स २०२१ची स्पर्धा देखील जिंकलेली आहे. विश्व सुंदरी स्पर्धा जिंकणारी ती भारतातील तिसरी स्पर्धक आहे. संधूने २०१९ मधील 'फेमिना मिस इंडिया पंजाब' स्पर्धेतील विजेती ठरली होती. तसेच फेमिना मिस इंडिया २०१९ मध्ये उपविजेता म्हणून स्थान पटकावले होते. .हरनाज कौर संधूचा जन्म पंजाब मधील गुरदासपूर जिल्ह्यातील कोहली या गावी इस २००० मध्ये एका जाट शीख कुटुंबात झाला. तिच्या वडिलांचे नाव प्रितमपाल सिंग संधू आणि रबिंदर कौर संधू आहे. तिच्या वडिलांचा व्यवसाय स्थावर मालमत्तेची खरेदी विक्री करण्याचा असून आई स्त्रीरोगतज्ज्ञ आहे. संधूला हरनूर नावाचा मोठा भाऊ देखील आहे. ००६ मध्ये हे कुटुंब इंग्लंडला गेले होते परंतु अवघ्या दोन वर्षात ते भारतात परत आले आणि चंदीगढमध्ये स्थायिक झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.