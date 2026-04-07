MI vs RR Live : ३ तासांची प्रतीक्षा अन् मुंबई इंडियन्स-राजस्थान रॉयल्स सामना सुरू होणार; किती षटकांची मॅच, किती वाजता?

MI vs RR match abandoned rain IPL 2026 points table update: मुंबई इंडियन्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स यांच्यातला सामना रद्द होईल असे वाटत असताना चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील पावसामुळे काल इडन गार्डनवरील कोलकाता नाइट रायडर्स विरुद्ध पंजाब किंग्स यांच्यातला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. दोन्ही संघांना प्रत्येकी १-१ गुण दिले गेले होते. मुंबई व राजस्थानच्या बाबतीतही हेच घडेल असे वाटले होते, पण, मॅच सुरू होणार आहे.. सायंकाळी सव्वासात वाजता पावसाने विश्रांती घेतली होती, परंतु खेळाडू मैदानावर येताच पुन्हा पावसाने सुरुवात केली. मॅच रेफरी व अम्पायर खेळपट्टीची पाहणी करत होते. पण, परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. ९.१५ पर्यंत सामना सुरू न झाल्यास षटकांची संख्या कमी कमी होत जाणार होती. सामन्याच्या अधिकाऱ्यांनी ५ ओव्हर्सचा सामना खेळवण्यासाठी रात्री १०:५६ ही नवीन 'कट-ऑफ' वेळ निश्चित केली होती. पण, सव्वा नऊ वाजता पाऊस थांबला आणि कव्हर्स काढून मैदान सुकवण्यात आले. .IPL 2026 : जरा 'बडबड' कमी कर... वीरेंद्र सेहवागचा KKR कॅप्टन अजिंक्य रहाणेला सल्ला; म्हणाला, बच्चन, तेंडुलकर यांच्याकडून शिक.तब्बल तीन तासांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर सुरू होणार आहे. पावसामुळे मोठा विलंब झाल्यानंतर आता अधिकृतपणे ११-११ षटकांचा सामना खेळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. टॉस रात्री ९:५५ वाजता होणार असून पहिला चेंडू १०:१० वाजता टाकला जाणार आहे. या छोट्या सामन्यात पॉवरप्ले फक्त ३.२ षटकांचा असणार आहे, त्यामुळे सुरुवातीपासूनच आक्रमक क्रिकेट पाहायला मिळणार आहे..मुंबई इंडियन्स - रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), शेरफेन रुदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सँटेनर, शार्दुल ठाकूर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे राजस्थान रॉयल्स - यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डेनोवर फरेरा , रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, नांद्रे बर्गर, रवी बिश्नोई.