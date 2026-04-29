MI vs SRH Live: मुंबई इंडियन्सवर दुःखाचा डोंगर; संघातील सदस्याच्या मुलीचा मृत्यू... तिच्यासाठी दंडावर काळी पट्टी बांधून खेळणार

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Marathi Update: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सला आता प्रत्येक सामना जिंकणे महत्त्वाचे आहे. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर आज ते सनरायझर्स हैदराबादचा सामना करत आहेत. मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्याने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला, परंतु रोहित शर्मा आजच्या सामन्यात खेळणार नसल्याने चाहते निराश झाले. मुंबईसाठी आजचा सामना जरा भावनिक आहे, मुंबई इंडियन्सच्या संघातील सदस्याच्या मुलीचे निधन झाले आणि तिला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी संघ दंडावर काळी पट्टी बांधून खेळणार आहेत. ."आमच्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या मुलीचे अकाली निधन झाल्यामुळे, तिच्या स्मरणार्थ आणि त्या कुटुंबाशी एकजुटीने उभे राहण्यासाठी, मुंबई इंडियन्सचे खेळाडू आज हातावर काळ्या पट्ट्या बांधतील,"असे मुंबई इंडियन्सने सांगितले..MI vs SRH Live: रोहित शर्मा आजचाच नव्हे, तर आणखी काही सामने मुकणार; हार्दिक पांड्याने दिले अपडेट्स, मुंबई इंडियन्सच्या संघात ३ बदल.सनरायझर्स हैदराबादने MIविरुद्धच्या शेवटच्या सहा सामन्यांपैकी फक्त एकच सामना जिंकला आहे आणि वानखेडेवर त्यांच्याविरुद्ध खेळलेल्या शेवटच्या नऊ सामन्यांपैकी फक्त दोनच जिंकले आहेत..मुंबई इंडियन्सचा संघ - रायन रिकल्टन, विल जॅक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रॉबिन मिंझ, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गझनफर, अश्वनी कुमार.सनरायझर्स हैदराबादचा संघ - अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन, हेनरिच क्लासन, सलिल अरोरा, नितीश कुमार रेड्डी, पॅट कमिन्स, हर्ष दुबे, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे, इशान मलिंगा.