MI vs SRH : रायन रिकल्टनचे विक्रमी शतक! मुंबईने IPL 2026 मधील सर्वोच्च धावसंख्येची संधी गमावली; हार्दिक, जॅक्सची तुफान फटकेबाजी

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Marathi Update: रायन रिकल्टनने ( Ryan Rickelton) मुंबईचे वानखेडे मैदान गाजवले.. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील आव्हान टीकवण्यासाठी मुंबई इंडियन्सला आता प्रत्येक सामना जिंकणे महत्त्वाचे आहे. त्यात रोहित शर्मा पुनरागमन केव्हा करेल, या प्रश्नाचं उत्तर कर्णधार हार्दिक पांड्यालाही देता आलेले नाही. त्यामुळेच सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध MI ने नवी ओपनिंग जोडी मैदानावर उतरवली आणि हा प्रयोग यशस्वी ठरला. रिकल्टनने MI कडून वेगवान शतक झळकावण्याचा विक्रम नावावर करताना SRH समोर तगडे आव्हान उभे केले. मुंबई आजच्या सामन्यात या पर्वातील सर्वोत्तम धावसंख्येचा विक्रम मोडतील असे चित्र होते, परंतु हैदराबादने शेवटच्या चार षटकांत चांगले पुनरागमन केले..विल जॅक्स व रिकल्टन या नव्या जोडीने हैदराबादच्या गोलंदाजांना इंगा दाखवला. कर्णधार पॅट कमिन्सला पॉवर प्लेमध्ये पाच गोलंदाजांचा वापर करावा लागला, त्यानंतरही मुंबईने ७८ धावा फलकावर चढवल्या. आठव्या षटकात नितीश कुमार रेड्डीने पहिल्याच चेंडूवर ही जोडी तोडली. जॅक्स २२ चेंडूंत ५ चौकार व ३ षटकारांसह ४६ धावांची खेळी करून माघारी परतला. सलामीवीरांनी वादळी सुरुवात केल्यानंतर सूर्यकुमार यादवही आज खेळेल असे वाटले होते, परंतु तो ५ धावांवर इशान मलिंगाला विकेट देऊन बाद झाला..त्यानंतर नमन धीरने ( २२) चांगला खेळ करताना रिकल्टनसह तिसऱ्या विकेटसाठी ५५ धावांची भागीदारी केली. लेफ्ट-राईट कॉम्बिनेशन राखण्यासाठी हार्दिक पांड्या फलंदाजीला आला आणि तोही रिक्लटनसह उभा राहिला. आयपीएल २०२६ च्या पहिल्याच सामन्यात ८१ धावा करणाऱ्या रिकल्टनने त्याची आयपीएलमधील सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी, आज केली. त्याने ४४ चेंडूंत शतक झळकावले आणि हे मुंबई इंडियन्सकडून वेगवान शतक ठरले. ( MI vs SRH Live: मुंबई इंडियन्सवर दुःखाचा डोंगर; संघातील सदस्याच्या मुलीचा मृत्यू... ) .Fastest hundreds for MI (by balls taken)४४ - रायन रिक्लेटन वि. हैदराबाद, वानखेडे, २०२६४५ - सनथ जयसूर्या वि. चेन्नई, वानखेडे, २००८४५ - तिलक वर्मा वि. गुजरात, अहमदाबाद, २०२६४७ - कॅमेरून ग्रीन वि. हैदराबाद, वानखेडे, २०२३४९ - सूर्यकुमार यादव वि. गुजरात, वानखेडे, २०२३.रिकल्टन व हार्दिक यांची फटकेबाजी पाहता मुंबईचा संघ आयपीएल २०२६ मधील सर्वोच्च २६४ धावसंख्येचा विक्रम आज मोडतील, असेच चित्र होते. पॅट कमिन्सने १७ व्या षटकात फक्त ६ धावा करून MI च्या धावगतीला ब्रेक लावला. त्यामुळे हार्दिक मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात १९व्या षटकात साकिब हुसैनच्या चेंडूवर झेलबाद झाला. त्याने १५ चेंडूंत २ चौकार व २ षटकारांसह ३१ धावा केल्या आणि रिकल्टनसह २७ चेंडूंत ५७ धावा जोडल्या. तिलक वर्माने पहिलाच चेंडू षटकार खेचून इरादा स्पष्ट केला. पण, षटकार खाऊनही हुसैनने १९व्या षटकात फक्त ८ धावा दिल्या. SRH ने शेवटच्या षटकांत चांगले पुनरागमन केले आणि मुंबईला मोठी धावसंख्या करण्यापासून रोखले. रिकल्टन ५५ चेंडूंत १० चौकार व ८ षटकारांसह १२३ धावांवर नाबाद राहिला आणि ही मुंबईसाठी सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी ठरली. सनथ जयसूर्याने २००८ मध्ये चेन्नईविरुद्ध ११४ धावा केल्या होत्या तो विक्रम मोडला गेला. मुंबईने ५ बाद २४३ धावा केल्या.