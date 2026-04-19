IPL 2026: तीन आठवडे अन् ६ सामने झाले, तरी धोनी अजूनही मैदानात का उतरला नाही? CSK च्या कोचने अखेर सत्य सांगितलं

MS Dhoni Comeback Updates: आयपीएल २०२६ स्पर्धा सुरू होऊन तीन आठवडे झाले आहेत. पण अद्याप धोनी चेन्नई सुपर किंग्ससाठी खेळलेला नाही. त्याबाबत चेन्नईचे प्रशिक्षक माईक हसीने प्रतिक्रिया दिली आहे.
MS Dhoni Injury Marathi News: चेन्नई सुपर किंग्स संघाने (CSK) इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेतील आत्तापर्यंत ६ सामने खेळले आहेत. या ६ सामन्यांपैकी केवळ २ सामने चेन्नईने जिंकले आहेत. असे असतानाच चेन्नईचा सर्वात अनुभवी खेळाडू एमएस धोनीच्या गैरहजेरीची सध्या जोरदार चर्चा आहे.

धोनीला (MS Dhoni) आयपीएल २०२६ स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच पोटरीची दुखापत (Calf Injury) झाली होती. त्यामुळे तो साधारण दोन आठवडे स्पर्धेतून बाहेर असेल, याची माहितीही चेन्नईने दिली होती. पण आता तीन आठवडे झाले आहे, मात्र अद्याप धोनी खेळलेला नाही.

