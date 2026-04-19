SRH vs CSK: ए गप्प बसा... चेन्नईला पराभूत केल्यानंतर काव्या मारनच्या 'Silence' सेलिब्रेशनची चर्चा; Video Viral

SRH vs CSK Video: सनरायझर्स हैदराबादने चेन्नई सुपर किंग्सला शनिवारी (१८ एप्रिल) आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील २७ व्या सामन्यात पराभूत केले. राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेला हा सामना शेवटच्या षटकापर्यंत रंगला, ज्यात हैदराबादने १० धावांनी विजय मिळवला. हा हैदराबादचा ६ सामन्यांतील तिसरा विजय होता. या सामन्यासाठी हैदराबादची संघमालकीण काव्या मारनही (Kavya Maran) सामन्यासाठी उपस्थित होती. तिने विजयाचे जोरदार सेलिब्रेशनही (Celebration) केले. तिचेने अनेक व्हिडिओ व्हायरल (Video Viral) होत असून यातील एका व्हिडिओची जोरदार चर्चा आहे. .SRH vs CSK: '१९५ धावा सहज करता आल्या असत्या, पण आम्ही...' ऋतुराज गायकवाडने सांगितला चेन्नईच्या पराभवाचा खरा टर्निंग पॉइंट.या सामन्यात हैदराबादने १९५ धावांचे लक्ष्य चेन्नईसमोर ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना चेन्नईने आयुष म्हात्रेच्या फटकेबाजीमुळे सुरुवात चांगली केली होती. मात्र आक्रमक सुरुवातीनंतरही चेन्नईने ६ षटकांच्या आतच ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. त्यानंतर सर्फराज खान आणि मॅथ्यू शॉर्ट यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण हे दोघेही चांगल्या सुरुवातीनंतरही मोठी खेळी करू शकले नाहीत. डेवाल्ड ब्रेव्हिसही शून्यावर बाद झाला. शेवटी शिवम दुबे आणि जेमी ओव्हर्टनकडूनही निराशाच झाली. एकवेळ ६ षटकात ७६ धावा असतानाही चेन्नईला २० षटकात ८ बाद १८४ धावाच करता आल्या. त्यामुळे त्यांना ६ सामन्यांतील चौथ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले..दरम्यान, एका क्षणी पिछाडीवर पडलेल्या हैदराबादला शिवांग कुमार, ईशन मलिंगा, साकिब हुसैन, नितीश रेड्डी या गोलंदाजांनी केलेल्या शानदार कामगिरीमुळे सामन्यात पुनरागमन करून दिले. चेन्नईला शेवटच्या षटकात १८ धावांची गरज होती. अशात जेमी ओव्हर्टन ३ चेंडूत १३ धावांची गरज असताना बाद झाला. त्यामुळे हैदराबादचा विजय जवळपास निश्चित झाला. त्यानंतरच्या दोन चेंडूवर चेन्नईने दोनच धावा केल्या. त्यामुळे हैदराबादने विजय मिळवला. दरम्यान, या शेवटच्या क्षणी कव्या मारनने जोरदार आनंद साजरा केला..SRH चे फॅन्स स्टेडियममध्ये 'लिंबू' घेऊन आले... शिवम दुबेच्या विकेटसाठी बघा काय केलं? गमतीशीर Video Viral.तिने तिचा आनंद साजरा करताना ती स्टेडियममधील चेन्नईच्या चाहत्यांकडे 'शांत राहा' (Silence) अशा अर्थाने बोट तोंडावर ठेवून सांगतानाही दिसली. त्यानंतरही तिने दोन्ही हात उंचावत आनंद साजरा केला, यावेळी तिच्यासोबत तिच्या आजूबाजूला असणारे लोकही हैदराबादच्या विजयाचा आनंद साजरा करत होते. ती एका लहान मुलीसोबतही सेलिब्रेशन करताना दिसली.दरम्यान, या सामन्यासाठी स्टेडियमवर हैदराबादच्या चाहत्यांसोबतच चेन्नईचेही चाहते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. त्यामुळे चेन्नईच्या संघालाही मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा चाहत्यांकडून मिळत होता. अशात सामना जिंकल्यानंतर काव्या मारनने केलेलं सेलीब्रेशन चर्चेत आलं आहे. तिचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे..या सामन्यात अभिषेक शर्माने ५९ धावांची आणि हेन्रिक क्लासेननेही ५९ धावांची खेळी केली होती. त्यामुळे हैदराबादने २० षटकात ९ बाद १९४ धावा केल्या होत्या. आता हैदराबादला पुढचा सामना मंगळवारी (२१ एप्रिल) दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध खेळायचा आहे. चेन्नईचा पुढचा सामना गुरुवारी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध वानखेडे स्टेडियमवर होणार आहे.