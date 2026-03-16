विराट, रोहित यांच्या निवृत्तीला तू जबाबदार? Gautam Gambhir म्हणाला, मागील १८ महिन्यांत माझ्याकडून चुका झाल्या, ज्या...

Gautam Gambhir admits mistakes in last 18 months: रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यासोबतचं नातं नीट हाताळता आलं नसल्याची खंत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी व्यक्त केली. टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच टप्प्यात रोहित व विराट यांनी कसोटीतून निवृत्ती जाहीर केली. हे दोन्ही स्टार फलंदाज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीनंतर निवृत्त झाले. .गौतम गंभीरला त्याच्या आणि विराट व रोहित यांच्यात पटत नसल्याच्या चर्चा मीडियावर रंगल्या होत्या आणि कोलकाता येथे Revsportz Conclaveमध्ये त्याबाबत मुख्य प्रशिक्षकाला विचारणा करण्यात आली, त्यावर गंभीरचं उत्तर ऐकण्यासारखं होतं. गौतमने या प्रश्नावर थेट भाष्य केले नाही, परंतु त्याने आपण चुका केल्या हे मान्य केले. पण, त्याचवेळी गौतमने स्वतःचा बचाव केला आणि म्हणाला, चुका कोणाकडून होत नाहीत... जर हेतू बरोबर असतील तर त्याला चुका करण्याची परवानगी आहे.."मी माणूस आहे, मला चुका करण्याची परवानगी असली पाहिजे. खेळाडूंना चुका करण्याची परवानगी असली पाहिजे. गेल्या १८ महिन्यांत मी चुका केल्या असतील. मी ते नाकारत नाही. पण, मी नेहमीच एका गोष्टीवर विश्वास ठेवला आहे: योग्य हेतूने घेतलेले चुकीचे निर्णय स्वीकार्य आहेत. पण चुकीच्या हेतूने घेतलेले चुकीचे निर्णय त्या ड्रेसिंग रूममध्ये अजिबात स्वीकार्य नाहीत," असे गौतम गंभीर कार्यक्रमात म्हणाला.."जोपर्यंत मी माझ्या ड्रेसिंग रूमशी प्रामाणिक आहे आणि त्यांच्या डोळ्यात पाहून त्यांच्याशी बोलू शकतो, तोपर्यंत मला वाटते की मी माझ्या पदावर योग्य काम करत आहे," असेही तो पुढे म्हणाला. न्यूझीलंडकडून घरच्या मैदानावर झालेल्या कसोटी मालिकेतील पराभव आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची हार, यानंतर बीसीसीआयने गंभीर व तेव्हाचा कर्णधार रोहित यांना कसोटी संघाच्या पुनरावलोकनासाठी बोलावले. भारतीय खेळाडूंच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधने घालत बोर्डाने अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लगेचच, रोहित आणि विराट यांनी कसोटीतून निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला..त्यानंतर संघ व्यवस्थापनाने अनेक युवा खेळाडूंना संधी दिली आणि शुभमन गिलकडे कसोटीचे नेतृत्व सोपवले. त्याच्या नेतृत्वाखाली पहिल्याच मालिकेत भारताने इंग्लंडमध्ये कसोटी मालिका २-२ अशी बरोबरीत रोखली. घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजला पराभूत केले, परंतु दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दोन सामन्यांची मालिका गमावली. या पराभवामुळे भारताचा जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलचा मार्ग खडतर झाला आहे.