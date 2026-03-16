विराट, रोहित यांच्या निवृत्तीला तू जबाबदार? Gautam Gambhir म्हणाला, मागील १८ महिन्यांत माझ्याकडून चुका झाल्या, ज्या...

was Gautam Gambhir responsible for Kohli Rohit Test exit : भारतीय क्रिकेटमध्ये विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या टेस्ट क्रिकेटमधील निवृत्तीनंतर अनेक चर्चा सुरू झाल्या आहेत. विशेषतः या निर्णयामागे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांचा काही संबंध होता का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर गंभीर यांनी अखेर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
Gautam Gambhir reaction to Virat Kohli and Rohit Sharma Test retirement

Gautam Gambhir reaction to Virat Kohli and Rohit Sharma Test retirement

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Gautam Gambhir admits mistakes in last 18 months: रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यासोबतचं नातं नीट हाताळता आलं नसल्याची खंत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी व्यक्त केली. टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच टप्प्यात रोहित व विराट यांनी कसोटीतून निवृत्ती जाहीर केली. हे दोन्ही स्टार फलंदाज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीनंतर निवृत्त झाले.

