AUS vs NZ 1st T20I : ऑस्ट्रेलियाची वर्ल्ड कपसाठी जोरात तयारी! Mitchell Marsh च्या फटकेबाजीने १६.३ षटकांत जिंकला सामना

Australia chase 182 in 16.3 overs vs New Zealand highlights : न्यूझीलंडच्या टीम रॉबिन्सनचे शतक व्यर्थ गेले. ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात दणदणीत विजय मिळवताना मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाचा संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे आणि मिचेल मार्शच्या नेतृत्वाखाली खेणाऱ्या ऑसींनी पराक्रम केला. त्यांनी १८२ धावांचे लक्ष्य १६.३ षटकांत पार केले. २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर ऑस्ट्रेलियाने खेळलेल्या १७ पैकी १५ ट्वेंटी-२० सामन्यात विजय मिळवले आहेत. .न्यूझीलंडने ६ बाद १८१ धावा उभ्या केल्या. पण, त्यापैकी १०६ धावा या एकट्या टीमच्या होत्या. त्याने ६६ चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारांसह ही नाबाद खेळी केली. टीम सेईफर्ट ( ४) व डेव्हॉन कॉनवे ( १) हे सलामीवीर स्वस्तात माघारी परतले. मार्क चॅम्पमन गोल्डन डकवर बाद झाला. पण, टीम व डॅरिल मिचेल यांनी ३ बाद ६ वरून संघाला ४ बाद ९८ धावांपर्यंत पोहोचवले. मिचेल २३ चेंडूंत ३४ धावा करून माघारी परतला. बेव्हॉन जेकब्सने २० धावांची खेळी टीमसाठी फायदेशीर ठरली आणि त्याने मैदानावर जम बसवून शतक पूर्ण केले. बेन डॉरशूईसने २ विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलिया १६.३ षटकांत ६ विकेट्स राखून विजय मिळवला. कर्णधार मिचेल मार्श व ट्रॅव्हिस हेड यांनी आक्रमक सुरुवात करताना ५.३ षटकांत ६७ धावा केल्या. हेड १८ चेंडूंत ६ चौकारांसह ३१ धावांवर बाद झाला. मार्श वादळी फटकेबाजी करत राहिला आणि त्याला मॅथ्यू शॉर्ट ( २९) व टीम डेव्हिड ( नाबाद २१) यांची साथ मिळाली. मार्शने ४३ चेंडूंत ९ चौकार व ५ षटकारांसह ८५ धावांची खेळी करून संघाला ४ बाद १८५ धावांसह विजय मिळवून दिला. न्यूझीलंडच्या मॅट हेन्रीने २ विकेट्स घेतल्या. मिचेल मार्शच्या ८५ धावा या AUS vs NZ यांच्यातली ट्वेंटी-२० सामन्यातील दुसरी सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी ठरली. त्याने अँड्य्रू सायमंड्सच्या नाबाद ८५ ( २००७) विक्रमाशी बरोबरी केली आहे. या विक्रमात रिकी पाँटिंग ९८ धावांसह ( २००५) अव्वल स्थानी आहे.