T20 WC , IND vs NZ: न्यूझीलंडच्या कर्णधारानेही भारतीयांनाच दिली वॉर्निंग; २०२३ वर्ल्ड कपमध्ये फायनलला जे झालं, तसंच उद्या पण...

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड (India vs New Zealand) संघात अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. हा सामना रविवारी संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होणार असून सामन्याच्या पूर्वसंध्येलाच न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटेनरच्या (Mitchell Santner) शब्दांनी भारतीयांना २०२३ वर्ल्ड कपची आठवण करून दिली आहे. २०२३ वनडे वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामना (ODI World Cup 2023 Final) भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात अहमदाबादमध्येच झाला होता, ज्यात भारताला पराभवाचा धक्का बसला होता. त्यावेळी सामन्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्सने म्हटले होते की त्याला अहमदाबादच्या प्रेक्षकांना शांत करायचं आहे. यावेळीही सँटेनरने अशाप्रकारचं भाष्य केले आहे. .T20 WC, IND vs NZ: फायनलमध्ये अहमदाबादची खेळपट्टी कोणाला मदत करणार? समोर आले महत्त्वाचे अपडेट्स.सँटेनर पत्रकार परिषदेत म्हणाला, 'तुम्हाला वाटत नाही का तेच लक्ष्य पाहिजे की प्रेक्षकांना शांत करायचंय. पण मला वाटतं टी२० क्रिकेट बदलत असतं, त्यात बऱ्याचदा चंचलता असते. या संपू्र्ण वर्ल्ड कपमध्येही आपण हे बऱ्याचदा पाहिलंय. अनेक संघ एकाच परिस्थितीत असताना असे काही छोटे क्षण आले की ज्यामुळे संपूर्ण निकाल बदलला. मला वाटतं इंग्लंडनेची फार चांगला धावांचा पाठलाग (सेमीफायनलमध्ये) केला होता आणि आम्ही हेही पाहिलंय की दक्षिण आफ्रिकेने संपूर्ण स्पर्धेत चांगली कामगिरी केली, पण आमच्याविरुद्ध थोडा गोंधळ झाला आणि ते स्पर्धेतून बाहेर झाले.''त्यामुळे आमच्यासाठी तोच आत्मविश्वास कायम ठेवणं महत्त्वाचं आहे, जर आम्ही आमचं काम नेहमीसारखं केलं, तर आम्ही पुन्हा एकदा मोठ्या संघाला धक्का देऊ शकतो. भारतावरही घरच्या मैदानात वर्ल्ड कप जिंकण्याचा दबाव असणारच आहे. त्यामुळे जरी आम्ही जिंकलो नाही, तरी घरच्या मैदानावर जिंकण्याचा आनंत विशेषच असतो, त्यामुळे त्यांच्यावर तो अधिकचा दबाव असेल. म्हणून आम्हीही मैदानात उतरून त्यांच्यावर तोच अतिरिक्त दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करू आणि मग काय होतंय त पाहू.'.न्यूझीलंडने गेल्या काही कालावधीत आयसीसी स्पर्धांमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी केली आहे. त्यांनी २०१५ आणि २०१९ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये अंतिम सामना, तर २०२३ वर्ल्ड कपमध्ये उपांत्य सामना खेळला आहे. २०२१ टी२० वर्ल्ड कपमध्येही ते अंतिम सामन्यात पोहचले होते. गेल्याच वर्षी भारताविरुद्ध न्यूझीलंडने चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा अंतिम सामना खेळला आहे.सँटेनर पुढे म्हणाला, 'मला ट्रॉफी जिंकायला नक्कीच आवडेल. पण तुम्ही जर या संघाकडे पाहिलं, तर तर लक्षात येईल, आम्ही किती सातत्यपूर्ण राहिलो आहोत. कारण आम्ही परिस्थिती किंवा प्रतिस्पर्धी पाहून गोंधळत नाही. आम्ही मैदानात संघ म्हणून उतरतो आणि खेळतो. यावेळीही तसंच असेल. यावेळीही आमच्यासमोर नक्कीच मोठं आव्हान आहे.'.याशिवाय सँटेनरने ते भारताला हरवू शकतात, हा विश्वासही बोलून दाखवला. तो म्हणाला, 'सर्वांनाच माहित आहे की कदाचित आम्ही विजेतेपदाचे प्रबळ दावेदार नाही, पण त्याने आम्हाला फरक पडत नाही. आम्हाला माहित आहे आम्ही जिंकू शकतो. जर आम्ही छोट्या छोट्या गोष्टी योग्य केल्या आणि संघ म्हणून मजबूत कामगिरी केली, तर आम्ही ट्रॉफी जिंकू शकतो आणि हो एकदा ट्रॉफी जिंकण्यासाठी काही मनं दुखावली तरी मला चालेल.'.याशिवाय अंतिम सामना हा सर्वसाधारण सामना नसल्याचेही सँटेनरने म्हटले. तो म्हणाला, 'अंतिम सामन्याला साधारण सामना आहे, असं म्हणणं सोपं असलं, तरी सर्वांना माहित आहे की ते तसं नसतं. मात्र त्यासाठी तयारीची पद्धत तशीच असावी लागते. सामन्याची तयारी आणि सामन्यासाठी त्यादिवशीचा दृष्टीकोन तसाच असायला हवा. विशेषत: टी२० क्रिकेटमध्ये काही मोजके क्षण असतात, जे खूप महत्त्वाचे असतात. त्यावेळी जर प्रतिस्पर्ध्यांवर दबाव टाकला आणि संधीचा फायदा घेतला, तर सामना आपल्या बाजूने वळू शकतो. परवाही तेच झालं.'.T20 WC, IND vs NZ: बुमराहसुद्धा माणूसच आहे... फायनलपूर्वी न्यूझीलंडच्या खेळाडूकडून टीम इंडियाला वॉर्निंग.याशिवाय सँटेनर म्हणाला, क्षेत्ररक्षणही महत्त्वाचे आहे. तो म्हणाला, 'मला माहित नाही, पण एक टप्पा असाही येतो की क्षेत्ररक्षणही महत्त्वाचं ठरतं. पण तरी खेळाकडे पाहाण्याच्या दृष्टीकोनात सातत्य ठेवणं महत्त्वाचं असतं. काही क्षणी तुम्हाला कठोप आणि आक्रमक व्हावं लागतं, पण मला वाटत नाही की त्यासाठी काही नवीन गोष्टी शोधाव्या लागतील. फक्त हे लक्षात ठेवावं लागेल की तुम्ही अंतिम सामना खेळताय, समोरचा संघही चांगलं क्रिकेट खेळतोय, त्यामुळे हे कधीच सोपं असणार नाही.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.