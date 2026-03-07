T20 WC, IND vs NZ: फायनलमध्ये अहमदाबादची खेळपट्टी कोणाला मदत करणार? समोर आले महत्त्वाचे अपडेट्स

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात अहमदाबादला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना रंगणार आहे. या सामन्यात दोन्ही संघांनी आत्तापर्यंत फलंदाजी आणि गोलंदाजीतील त्यांची ताकद दाखवली आहे. त्यामुळे आता अहमदाबादची खेळपट्टी (Ahmedabad Pitch) कोणाला साथ देणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. .T20 World Cup: भारतीय संघाने अहमदाबादमधील हॉटेल अन् ड्रेसिंग रुम बदलली, पण का? बॅड लक की आणखी काही?.उपांत्य फेरीतील दोन्ही सामन्यात फलंदाजांना फायदा मिळाला आहे. न्यूझीलंडने उपांत्य सामन्यात १७० धावांचं लक्ष्य फक्त १३ षटकात एकच विकेट गमावत पूर्ण केलं होतं आणि कोलकातामध्ये दक्षिण आफ्रिकेला हरवून अंतिम सामन्यात प्रवेश केला होता. तसेच भारताने मुंबई झालेल्या उपांत्य सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध २५३ धावां उभारल्या होत्या, ज्याच्या प्रत्युत्तरात इंग्लंडनेही २४६ पर्यंत मजल मारली होती..आता अंतिम सामन्यातही (Final) फलंदाजांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे, पण त्याचबरोबर वेगवान गोलंदाजांनाही मदत मिळू शकते. इएसपीएन क्रिकइन्फोनुसार मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर उपांत्य सामन्यावेळी ज्याप्रकारची खेळपट्टी होती खेळपट्टी अंतिम सामन्यात असणार आहे. भारत आणि न्यूझीलंड (India vs New Zealand) यांच्यात होणाऱ्या अंतिम सामन्यात लाल आणि काळ्या अशा मिश्र मातीची खेळपट्टी असणार आहे. या मैदानात वेगवान गोलंदाजांना चांगली गती आणि उसळी मिळेल. मात्र फिरकी गोलंदाजांचे चेंडू फार वळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे या सामन्यातही २०० हून अधिक धावसंख्या धावफलकावर लागण्याची शक्यता आहे..या खेळपट्टीवर टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील (T20 World Cup) एकच सामना झाला आहे. हा सामना दक्षिण आफ्रिका आणि कॅनडा यांच्यात ९ फेब्रुवारीला झाला होता. हा सामना संध्याकाळी झाला होता आणि दक्षिण आफ्रिकेने तो ५३ धावांनी जिंकला होता. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना त्यांनी २१३ धावा केल्या होत्या..T20 WC, IND vs NZ: बुमराहसुद्धा माणूसच आहे... फायनलपूर्वी न्यूझीलंडच्या खेळाडूकडून टीम इंडियाला वॉर्निंग.दरम्यान, अहमदाबादमध्ये यापूर्वी न्यूझीलंडने एकच सामना खेळला असून १४ फेब्रुवारी झालेल्या सामन्यात लाल मातीच्या खेळपट्टीवर दक्षिण आफ्रिकेने त्यांनी दिलेलं १७७ धावांचं लक्ष्य पार करत विजय मिळवला होता. त्यानंतर अहमदाबादला भारतीय संघ दोन सामने खेळला होता. भारताने नेदरलँड्सला पहिल्या फेरीत १८ धावांनी विजय मिळवला होता. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुपर - ८ फेरीत मात्र भारताला ७६ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला होता, त्यावेळी काळ्या मातीची खेळपट्टी होती.त्यामुळे तसं पाहायचं झालं, तर दोन्ही संघांसाठी अंतिम सामन्यातील खेळपट्टी नवीन असणार आहे. त्यामुळे आता कोण कोणावर भारी पडणार हे पाहाणं रोमांचक असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.