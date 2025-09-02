Mitchell Starc Retirement: मिचेल स्टार्कने अचानक जाहीर केली निवृत्ती; म्हणाला, कसोटी अन् वन डे क्रिकेट...

ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली.कसोटी क्रिकेटचे व्यग्र वेळापत्रक आणि २०२७ वन डे वर्ल्डकप लक्षात घेऊन त्याने हा निर्णय घेतला.स्टार्कने ६५ टी२० सामने खेळून ७९ विकेट्स घेतल्या असून तो दुसऱ्या क्रमांकाचा यशस्वी ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज ठरला..Mitchell Starc has announced his retirement from T20Is : ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्क याने मंगळवारी पहाटे सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. ऑस्ट्रेलियन संघाच्या कसोटी क्रिकेटचं व्यग्र वेळापत्रक अन् २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून त्याने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली..३५ वर्षीय स्टार्कने ६५ आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेट सामने खेळले आहेत आणि २०२१ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा तो सदस्य होता. त्याने २०२४ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियासाठी ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये शेवटचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्याच्या नावावर ७९ विकेट्स आहेत आणि तो ट्वेंटी-२०त ऑस्ट्रेलियाकडून सर्वाधिक विकेट्स घेणारा दुसरा गोलंदाज आहे. २०२२ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध ४ बाद २० धावा ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी आहे..IND vs AUS : भारताचा सामना करण्यापूर्वीच ऑस्ट्रेलियाला धक्का; विराट कोहली, रोहित शर्मा यांना दिलासा.'कसोटी क्रिकेट हे माझं नेहमीच प्राधान्य राहिलेले आहे. ऑस्ट्रेलियाकडून खेळलेल्या ट्वेंटी-२० सामन्यातील प्रत्येक क्षण हा माझ्यासाठी खास होता, विशेषत) २०२१चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप. तो वर्ल्ड कप आम्ही जिंकला म्हणून नाही, तर तो संघच उल्लेखनीय होता आणि आम्ही खूप मजा केली,' असे स्टार्क म्हणाला..२०२६ च्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर ऑस्ट्रेलियाला सतत कसोटी मालिका खेळायच्या आहेत. यामध्ये घरच्या मैदानावरील बांगलादेशविरुद्धची मालिका, दक्षिण आफ्रिका दौरा, न्यूझीलंडविरुद्ध चार कसोटी सामन्यांची मालिका, जानेवारी २०२७ मध्ये पाच कसोटी सामन्यांसाठी भारत दौरा, इंग्लंडविरुद्ध MCG मध्ये १५० वी कसोटी आणि २०२७ ची अॅशेस मालिका यांचा समावेश आहे..Rahul Dravid : राजस्थान रॉयल्सने द्रविडला हाकलून लावलं! AB De Villiers चा धक्कादायक दावा; सांगितली Inside Story.त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेत ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२७ मध्ये होणारा वन डे वर्ल्ड कपही आहे. ऑस्ट्रेलिया या स्पर्धेत जेतेपदाचा बचाव करण्यासाठी उतरणार आहे. "भारताचा कसोटी दौरा, अॅशेस आणि २०२७ मध्ये होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेकडे पाहता, मला वाटते की त्यासाठी ताजेतवाने, तंदुरुस्त आणि सर्वोत्तम कामगिरी करण्यासाठी ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमधून निवृत्ती हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. माझ्या या निर्णयामुळे संघातील गोलंदाजी विभागाला पुढील ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची तयारी करण्यासाठी वेळ मिळणार आहे," असे स्टार्क म्हणाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.