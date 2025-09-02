Cricket

Mitchell Starc Retirement: मिचेल स्टार्कने अचानक जाहीर केली निवृत्ती; म्हणाला, कसोटी अन् वन डे क्रिकेट...

Why did Mitchell Starc retire from T20Is? ऑस्ट्रेलियाचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कने अचानक आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. कसोटी मालिकांचे सततचे दौरे आणि २०२७ च्या वन डे वर्ल्डकपची तयारी लक्षात घेऊन त्याने हा निर्णय घेतल्याचे स्टार्कने स्पष्ट केले.
  • ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली.

  • कसोटी क्रिकेटचे व्यग्र वेळापत्रक आणि २०२७ वन डे वर्ल्डकप लक्षात घेऊन त्याने हा निर्णय घेतला.

  • स्टार्कने ६५ टी२० सामने खेळून ७९ विकेट्स घेतल्या असून तो दुसऱ्या क्रमांकाचा यशस्वी ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज ठरला.

Mitchell Starc has announced his retirement from T20Is : ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्क याने मंगळवारी पहाटे सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. ऑस्ट्रेलियन संघाच्या कसोटी क्रिकेटचं व्यग्र वेळापत्रक अन् २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून त्याने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली.

