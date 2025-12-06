AUS vs ENG 2nd Test: मिचेल स्टार्कने इंग्लंडच्या गोलंदाजांना झोडले; अश्विन, जडेजाच्या 'डबल धमाका' करणाऱ्या विक्रमाशी बरोबरी

Ashes Australia vs England 2nd Test : ऑस्ट्रेलियाने अॅशेस मालिकेतील दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या डावात १७७ धावांची आघाडी घेतली. इंग्लंडच्या ३३४ धावांच्या प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलियाने ५११ धावा केल्या. या सामन्यात मिचेल स्टार्क ( Mitchell Starc ) पहिल्या डावातील नायक ठरला. त्याने ६ विकेट्स घेत इंग्लंडला धक्के दिले आणि त्यानंतर फलंदाजीत अर्धशतक झळकावून संघाच्या आघाडीत महत्त्वाचे योगदान दिले. या अष्टपैलू कामगिरीसह त्याने एका विशेष विक्रमात स्वतःच्या नावाची नोंद करून घेतली आहे..जो रूटच्या १३८ धावा आणि झॅक क्रॉ़लीच्या ७६ धावांच्या जोरावर इंग्लंडने कशाबशा ३३४ धावा केल्या. स्टार्कने २०-०-७५-६ अशी अप्रतिम स्पेल टाकली. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजांची दादागिरी पाहायला मिळाली. ट्रॅव्हिस हेड ३३ धावांवर बाद झाल्यानंतर पुढील पाच फलंदाजांनी अर्धशतकी टप्पा गाठला. ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या डावात स्टार्क हा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला..NZ vs WI 1st Test : भले शाब्बास... Justin Greaves च्या द्विशतकाने विंडीजला वाचवले, विजयाचे स्वप्न पाहणाऱ्या न्यूझीलंडला रडवले.जॅक विथराल्डने ७२, मार्नस लाबुशेनने ६५, स्टीव्ह स्मिथने ६१ आणि अॅलेक्स केरीने ६३ धावांची खेळी केली. स्टार्कने १४१ चेंडूंत १३ चौकारांच्या मदतीने ७७ धावा केल्या, ज्या त्याच्या कसोटी कारकीर्दितील सर्वोत्तम वैयक्तिक धावा ठरल्या. कॅमेरून ग्रीनचे ( ४५) अर्धशतक थोडक्यात हुकले. जॉश इंग्लिस ( २३) व स्कॉट बोलंड ( २१) यांनीही चांगले योगदान दिले. इंग्लंडच्या ब्रेडन कार्सने ४, तर बेन स्टोक्सने ३ विकेट्स घेतल्या. .स्टार्कने ७७ धावांच्या खेळीसह जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेत १००० धावांचा टप्पा ओलांडला. WTC मध्ये १००० धावा व १०० हून अधिक विकेट्स घेणारा तो ऑस्ट्रेलियाचा दुसरा खेळाडू ठरला. पॅट कमिन्सने हा पराक्रम आधी केला आहे. कमिन्सच्या नावावर १०२० धावा आहेत. WTC मध्ये असा पराक्रम पाच खेळाडूंना जमला आहे. .IND vs SA 3rd ODI : निर्णायक सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या तीन खेळाडूंची माघार; अचानक घडलेल्या घडामोडीमुळे पाहुणे गांगरले .Players to complete double of 1000 runs and 100 wickets in WTCआर अश्विन ( भारत) - ४१ सामने, ११४२ धावा, १९५ विकेट्सरवींद्र जडेजा ( भारत ) - ४८ सामने, २६१० धावा, १५६ विकेट्सपॅट कमिन्स ( ऑस्ट्रेलिया ) - ५१ सामने, १०२० धावा, २१५ विकेट्सख्रिस वोक्स ( इंग्लंड ) - ३४ सामने, १००९ धावा, ११० विकेट्समिचेल स्टार्क ( ऑस्ट्रेलिया) - ५१ सामने, १००३ धावा, २०७ विकेट्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.