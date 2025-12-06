Cricket

AUS vs ENG 2nd Test: मिचेल स्टार्कने इंग्लंडच्या गोलंदाजांना झोडले; अश्विन, जडेजाच्या 'डबल धमाका' करणाऱ्या विक्रमाशी बरोबरी

The Ashes Australia vs England 2nd Test Live : अ‍ॅशेस मालिकेतील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात मिचेल स्टार्कने इंग्लंडच्या गोलंदाजांना अक्षरशः चोपून काढले. धडाकेबाज फलंदाजी आणि धारदार गोलंदाजी अशा दुहेरी कामगिरीमुळे स्टार्कने एक ऐतिहासिक पराक्रम साधला.
India vs AustMitchell Starc Equals Ashwin-Jadeja’s Rare Double in WTC

Ashes Australia vs England 2nd Test : ऑस्ट्रेलियाने अॅशेस मालिकेतील दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या डावात १७७ धावांची आघाडी घेतली. इंग्लंडच्या ३३४ धावांच्या प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलियाने ५११ धावा केल्या. या सामन्यात मिचेल स्टार्क ( Mitchell Starc ) पहिल्या डावातील नायक ठरला. त्याने ६ विकेट्स घेत इंग्लंडला धक्के दिले आणि त्यानंतर फलंदाजीत अर्धशतक झळकावून संघाच्या आघाडीत महत्त्वाचे योगदान दिले. या अष्टपैलू कामगिरीसह त्याने एका विशेष विक्रमात स्वतःच्या नावाची नोंद करून घेतली आहे.

