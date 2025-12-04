Ashes: मिचेल स्टार्कनं इतिहास घडवला; हॅरी ब्रुकची विकेट घेऊन वसिम अक्रमचा विक्रम मोडला, पाकिस्तानी दिग्गज म्हणाला...

ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कने कसोटी क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे. त्याने हॅरी ब्रुकची विकेट घेत वासिम आक्रमचा विक्रम मोडला. आक्रमने स्टार्कच्या कामगिरीचे कौतुक करताना त्याला पुढील यशासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत..ऑस्ट्रेलियाचा स्टार वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कने कसोटी क्रिकेटमध्ये इतिहास घडवला आहे. सध्या स्टार्क ऍशेस मालिकेत खेळत असून दमदार कामगिरी करत आहे. त्याने पहिल्या सामन्यात १० विकेट्स घेतल्या होत्या. आता दुसऱ्या सामन्यातही तो इंग्लंडच्या फलंदाजांना त्याच्या डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजीने कठीण प्रश्न विचारताना दिसतोय. ऍशेस २०२५-२६ मालिकेतील दुसरा सामना ब्रिस्बेनमधील द गॅबा मैदानात गुरुवारपासून (४ डिसेंबर) सुरू झाला आहे. हा सामना दिवस-रात्र कसोटी सामना आहे. या सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी स्टार्कने लक्ष वेधले आहे..Ashes 2025-26: इंग्लंडवर आलं ट्रॅव्हिस हेडचं वादळ! १४३ वर्षांचा मोडला विक्रम, १६ चौकार, ४ षटकार अन्....इंग्लंडने या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्याकडून झॅक क्रावली आणि बेन डकेट यांनी डावाची सुरुवात केली. मात्र पहिल्याच षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर स्टार्कने बेन डकेटला मार्नस लॅब्युशेनच्या हातून शून्यावर झेलबाद केले. त्यानंतर तिसऱ्या षटकात त्याने ऑली पोपचाही अडथळा दूर केला. पोपलाही त्याने शून्यावरच त्रिफळाची केले. त्यामुळे ५ धावांवर २ विकेट्स अशी इंग्लंडची अवस्था झाली होती. मात्र नंतर क्रावलीला जो रुटची साथ मिळाली. या दोघांनी इंग्लंडचा डाव सावरताना ११७ धावांची भागीदारी केली. अखेर मिचेल नासिरने क्रावलीला २८ व्या षटकात ७६ धावांवर बाद केले आणि ही भागीदारी तोडली. पण तरी रुटने ब्रुकला काही वेळ साथीला घेतले. रुटने अर्धशतकही पूर्ण केले..रुट आणि ब्रक यांचीही भागीदारी रंगत होती. त्यांनी अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली होती. अशावेळी पुन्हा स्टार्कच ऑस्ट्रेलियाच्या मदतीला धावला. त्याने ब्रुकला स्टीव्ह स्मिथच्या हातून ४० व्या षटकात ३१ धावांवर झेलबाद केले. ही विकेट स्टार्कसाठी ऐतिहासिक ठरली. ही त्याची त्याच्या कसोटी कारकिर्दीतील ४१५ वी विकेट होती. त्यामुळे तो आता कसोटीमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारा डावखुरा वेगवान गोलंदाज ठरला आहे. त्याने पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू वासिम आक्रमला मागे टाकले आहे. वासिम आक्रमही डाव्या हाताने गोलंदाजी करायचा, त्याने कसोटीत ४१४ विकेट्स घेतल्या आहेत. कसोटी ४०० हून अधिक विकेट्स घेणारे स्टार्क आणि आक्रम हे दोनच डावखुरे वेगवान गोलंदाज आहेत..Ashes, 1st Test: 0,0,0...इंग्लंड-ऑस्ट्रेलियन ओपनर आधी गंडले, मग घोंगावलं ट्रॅव्हिस हेडचं वादळ! कांगारुंनी दोनच दिवसात जिंकली मॅच.स्टार्कने विक्रम मोडल्यानंतर आक्रमने त्याच्यासाठी खास पोस्टही केली आहे. त्याने लिहिले की 'सुपर स्टार्क. मित्रा तुझा अभिमान वाटतो. तुझी मेहनत तुला बाकीच्यापेक्षा वेगळं बनवते. तू माझ्या विकेट्सच्या आकड्यापर्यंत पोहचण्याची केवळ प्रतिश्रा होती. हा विक्रम आता तुझ्या स्वाधीन करताना मला आनंद होत आहे. पुढे जात रहा आणि यशाची नवी शिखरे पार करत रहा.'.जो रुटचे शतकदरम्यान, ब्रुक बाद झाल्यानंतर इंग्लंडने कर्णधार बेन स्टोक्स, यष्टीरक्षक फलंदाज जॅमी स्मिथ आणि विल जॅक्स यांच्याही विकेट्स लवकर गमावल्या. स्टोक्स १९ धावांवर धावबाद झाला, तर जॅमी स्मिथला शून्यावर स्कॉट बोलंडने त्रिफळाचीत केले. विल जॅक्सला मिचेल स्टार्कनेच १९ धावांवर बाद केले. पण या विकेट्स जात असताना जो रुटने मात्र एक बाजू भक्कम सांभाळत शतक साजरे केले. हे त्याचे कसोटी क्रिकेटमधील ४० वे शतक ठरले.कसोटीत सर्वाधिक विकेट्स घेणारे डावखुरे वेगवान गोलंदाज४१५ विकेट्स * - मिचेल स्टार्क४१४ विकेट्स - वासिम आक्रम३५५ विकेट्स - चामिंडा वास३१७ विकेट्स - ट्रेंट बोल्ट३१३ विकेट्स - मिचेल जॉन्सन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.