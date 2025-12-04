Cricket

Ashes: मिचेल स्टार्कनं इतिहास घडवला; हॅरी ब्रुकची विकेट घेऊन वसिम अक्रमचा विक्रम मोडला, पाकिस्तानी दिग्गज म्हणाला...

Mitchell Starc goes past Wasim Akram: मिचेल स्टार्कने ऍशेस मालिकेत इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात हॅरी ब्रुकची विकेट घेत वासिम आक्रमचा विक्रम मोडला. यानंतर स्वत: आक्रमने स्टार्कच्या कामगिरीचे कौतुक करताना खास पोस्ट केली आहे.
  • ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज मिचेल स्टार्कने कसोटी क्रिकेटमध्ये इतिहास रचला आहे.

  • त्याने हॅरी ब्रुकची विकेट घेत वासिम आक्रमचा विक्रम मोडला.

  • आक्रमने स्टार्कच्या कामगिरीचे कौतुक करताना त्याला पुढील यशासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

