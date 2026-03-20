IPL 2026 Marathi News: ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंचे माघार सत्र! दिल्ली कॅपिटल्स, सनरायझर्स हैदराबाद यांना धक्के; कारण काय तर

Australian players skipping IPL 2026 reasons: जोश हेझलवूड, पॅट कमिन्स यांच्यानंतर ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंचे इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधून माघार सत्र काय आहे. ऑस्ट्रेलियाचा स्टार जलदगती गोलंदाज मिचेल स्टार्क ( Mitchell Starc) आयपीएलच्या सुरुवातीच्या सामन्यांना मुकणार आहे. दिल्ली कॅपिटल्सने IPL 2025 च्या मेगा ऑक्शनमध्ये ११.७५ कोटींत स्टार्कला आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले होते. पण, आता तो हेझलवूड व कमिन्स या ऑस्ट्रेलियन सहकाऱ्यांप्रामाणे आयपीएलच्या सुरुवातीच्या सामन्यांना मुकणार आहे. .२०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीसाठी होणाऱ्या आगामी प्रमुख सामन्यांच्या आणि मालिकांच्या पार्श्वभूमीवर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आपल्या मल्टी-फॉर्मेट गोलंदाजांबाबत सावध भूमिका घेत आहे. "पुढील घडामोडी लक्षात घेता क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आपल्या स्टार गोलंदाजांबाबत सावधगिरीचा दृष्टिकोन ठेवत आहे. कसोटी संघ १२ महिन्यांच्या कालावधीत २१ सामने खेळणार आहे, ज्यात दक्षिण आफ्रिका, भारत आणि इंग्लंडच्या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यांचा समावेश आहे. त्यानंतर २०२७ च्या अखेरीस दक्षिण आफ्रिकेत त्यांना आपल्या वन डे वर्ल्ड कप जेतेपद कायम राखायचा आहे. त्यामुळे या तिन्ही गोलंदाजांची उपलब्धता पुढील काही आठवड्यांत त्यांच्या खेळात परतण्याच्या नियमावलीतील प्रगतीवर अवलंबून असेल," असे अहवालात म्हटले आहे..मिचेल स्टार्कची अनुपस्थिती दिल्ली कॅपिटल्सची डोकेदुखी वाढवणारी ठरू शकते. अक्षर पटेलच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या दिल्लीकडून त्याने मागील पर्वात ११ सामन्यांत १४ विकेट्स घेतल्या होत्या. स्टार्कच्या अनुपस्थितीत लुंगी एनगिडी DC च्या जलदगती गोलंदाजी विभागाचे नेतृत्व करेल. दिल्लीच्या ताफ्यात टी नटराजन, आकीब नबी दार, कायले जेमिन्सन व दुष्मंथा चमीरा हे गोलंदाज आहेत..Jack Edwards has been ruled outऑस्ट्रेलियाचा अष्टपैलू खेळाडू जॅक एडवर्ड्स यानेही आयपीएल २०२६ मधून माघार घेतली आहे. सनरायझर्स हैदराबादने ३ कोटींत एडवर्ड्सला करारबद्ध केले होते आणि तो प्रथमच आयपीएल खेळणार होता. पण, त्याच्या पायाला दुखापत झाली आणि त्याला आयपीएल २०२६ मधून माघार घ्यावी लागली. "जॅक एडवर्ड्स दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. त्याच्या दुखापतीचा नेमका प्रकार सध्या अज्ञात आहे," असे क्रिकबझच्या वृत्तात म्हटले आहे. एडवर्ड्सने जानेवारी २०२६ मध्ये ऑस्ट्रेलियाकडून ट्वेंटी-२०त पदार्पण केले होते. पाकिस्तानविरुद्ध त्याला ६ चेंडूंत ५ धावा करता आल्या आणि त्याने दोन षटकांत २५ धावा दिल्या होत्या..Ellis, Curran out of IPL 2026ऑस्ट्रेलियाचा आणखी एक गोलंदाज नॅथन एलिस आणि इंग्लंडचा अष्टपैलू सॅम कुरन हेही आयपीएलच्या पूर्ण पर्वाला मुकण्याची चिन्हे आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सने करारबद्ध केलेला एलिस हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे स्पर्धेबाहेर गेला आहे, तर राजस्थान रॉयल्सचा कुरनही दुखापतीमुळे आयपीएलला मुकणार आहे.