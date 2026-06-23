Mithali Raj Exclusive: जेमिमा रॉड्रीग्ज आता लयीत, पण वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताचं ट्रम्प कार्ड कोण? मिताली राजने घेतलं 'या' खेळाडूचं नाव

वर्षा बळहे Mithali Raj names India's trump card in Women's T20 World Cup: महिला टी-२० विश्वचषक २०२६(Women's T20 World Cup) ची धूम सध्या सुरू आहे. भारतीय महिला संघाने आतापर्यंतचे पहिले दोन सामने जिंकत स्पर्धेत दमदार सुरुवात केली होती. मात्र, तिसऱ्या सामन्यात भारताला दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव स्वीकारावा लागला. अशातच JioStar Media Day दरम्यान ICC महिला टी-२० विश्वचषकाबद्दल भारताची माजी कर्णधार मिथाली राज हिच्याशी संवाद साधण्यात आला. यावेळी भारताचं ट्रम्प कार्ड कोणता खेळाडू ठरू शकतो? तसेच जेमिमा रॉड्रिग्जला दोन्ही सामन्यांत मोठी खेळी करता आलेली नसताना हा संघासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो का? असे दोन महत्त्वाचे प्रश्न विचारण्यात आले. यावर मिथालीने आपलं मत मांडलं. जेमिमाबद्दल देखील तिने महत्त्वाचं विधान केलं आहे..जेमिमाबद्दल काय म्हणाली मिथाली?जेमिमा रॉड्रिग्जच्या फॉर्मबद्दल बोलताना मिथाली राज म्हणाली की, पहिल्या सामन्याच्या तुलनेत दुसऱ्या सामन्यात जेमिमाच्या खेळामध्ये चांगले बदल पाहायला मिळाले. पहिल्या सामन्यात ती थोडी घाईत असल्यासारखी वाटत होती, परंतु दुसऱ्या सामन्यात ती आणखी संयमी दिसली..मिथालीच्या मते, विश्वचषकातील पहिल्या सामन्यात प्रत्येक खेळाडूवर थोडंसं दडपण असतं. त्यामुळे आता जेमिमा स्थिरावली असून आगामी सामन्यांमध्ये तिच्या बॅटमधून मोठ्या धावा पाहायला मिळू शकतात. त्यामुळे तिच्या फॉर्मबाबत फार चिंता करण्याची गरज नसल्याचेही भारतीय महिला संघाची माजी कर्णधार मिथाली राज म्हणाली आहे..भारताचं ट्रम्प कार्ड कोण?भारताचं ट्रम्प कार्ड कोणता खेळाडू ठरू शकतो, असा प्रश्न विचारल्यावर मिथाली राजने रिचा घोषचं नाव घेतलं. तिच्या मते, फिनिशर म्हणून रिचा घोषची भूमिका या विश्वचषकात भारतासाठी खूप महत्त्वाची ठरणार आहे..T20 WC, IND W vs PAK W: भारताचे पाकिस्तानविरुद्ध तगडे आव्हान! स्मृती मानधनाचे विक्रमी अर्धशतक, तर रिचा घोषचा फिनिशिंग टच.मिथाली म्हणाली की, वरच्या फळीतील फलंदाज धावा करतातच, पण शेवटच्या चार-पाच षटकांमध्ये ३० ते ४० धावांचा फरक निर्माण करणारा पॉवर हिटर संघाला आवश्यक असतो आणि ही भूमिका रिचा घोष अतिशय चांगल्या पद्धतीने पार पाडत आहे. त्यामुळे या स्पर्धेत रिचा घोष भारतासाठी ट्रम्प कार्ड ठरू शकते, असे मत मिथाली राजने व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.