मुस्तफिजूरच्या हाकालपट्टीनंतर बांगलादेशचा संघ T20 World Cup भारतात खेळणार की नाही? BCCI च्या अध्यक्ष म्हणाले...

भारत - पाकिस्ताननंतर आता भारत आणि बांगलादेश (India vs Bangladesh) यांच्यातील संबंधही तणावपूर्ण झाले आहेत. याचा परिणाम क्रीडा क्षेत्रालाही बसत आहे. बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर आत्याचार होत असलेल्या बातम्या सातत्याने समोर येत आहेत. त्यामुळे हे संबंध बिघडले असून आता भारतात बांगलादेश क्रिकेटलाही विरोध होत आहे. आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) २०२६ स्पर्धेत बांगलादेशच्या मुस्तफिजूर रेहमानला (Mustafizur Rahman) खेळवण्यावर बराच विरोध देशभरातून झाल्यानंतर बीसीसीआयने (BCCI) त्याला संघातून काढून टाकण्याचे निर्देश कोलकाता नाईट रायडर्सला दिले होते. त्यानुसार मुस्तफिजूरला कोलकाता संघाने संघातून काढण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात केली. .T20 World Cup 2026 स्पर्धेसाठी बांगलादेशचा संघ भारतात येणार नाही? क्रिकेट बोर्ड ICCला पत्र लिहिण्याच्या तयारीत, काय करणार मागणी?.त्यानंतर मात्र प्रकरण आणखी चिघळण्यास सुरुवात झाली असून भारत विरुद्ध बागंलादेश यांच्यातील स्पटेंबरमध्ये होणाऱ्या वनडे आणि टी२० मालिकाही सध्या अनिश्चित आहे. अशातच आता भारत आणि श्रीलंका येथे टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळवण्यात येणार आहे. या स्पर्धेत बांगलादेशचाही समावेश असून बांगलादेशच्या सामन्यांचे आयोजन भारतात होणार आहे. मात्र आता बांगलादेशमधून भारतात त्यांच्या खेळाडूंच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न विचारण्यात येत आहे. दरम्यान, याबाबत बीसीसीआयचे अध्यक्ष मिथून मन्हास यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मन्हास यांनी सांगितले की याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही..मन्हास यांनी आयएएनएसला सांगितले की 'बीसीसीआयने हा निर्णय (मुस्तफिजूरला IPL मधून काढणे) सल्लामसलत करून घेतला आहे. सैकिया यांनी याबाबत आधीच मीडियाला सांगितले आहे. तो निर्णय केवळ आयपीएलपुरता होता. आम्ही अद्याप वर्ल्ड कपबद्दल निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत निर्णय झाला झाला की आम्ही त्याबाबत डिटेल्स देऊ.'.मुस्तफिजूर रेहमान याला कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएल २०२६ लिलावात ९.२० कोटी रुपयांना खरेदी केले होते. मात्र आता तो आयपीएलमध्ये खेळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असून मुस्तफिजूरचा बदली खेळाडू घेण्यास कोलकाताला बीसीसीआयने परवानगी दिली आहे..BCCI च्या निर्देशानंतर मुस्तफिजूर रेहमानला संघातून काढणार की नाही? शाहरुख खानच्या KKR ने केले स्पष्ट.टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी साखळी फेरीत बांगलादेशचा समावेश ग्रुप सी मध्ये आहे. या गटात इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, बांगलादेश, नेपाळ आणि इटली या संघांचाही समावेश आहे. साखळी फेरीत बांगलादेशला कोलकाता आणि मुंबई येथे सामने खेळायचे आहेत. कोलकातामध्ये बांगलादेशला साखळी फेरीतील पहिले तीन सामने वेस्ट इंडिज, इटली आणि इंग्लंडविरुद्ध अनुक्रमे ७, ९ आणि १४ फेब्रुवारीदरम्यान सामने खेळायचे आहेत. त्यानंतल साखळी फेरीतील शेवटचा सामना मुंबईत नेपाळविरुद्ध १७ फेब्रुवारीला होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.