T20 World Cup 2026 स्पर्धेसाठी बांगलादेशचा संघ भारतात येणार नाही? क्रिकेट बोर्ड ICCला पत्र लिहिण्याच्या तयारीत, काय करणार मागणी?

टी-२० विश्वकप ( T20 World Cup 2026 ) स्पर्धेतील बांगलादेशचे सामने भारताबाहेर आयोजित करावे, अशी मागणी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाकडून करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आयसीसीला पत्र लिहिणार असल्याची माहिती आहे. बांगलादेश सरकारने (Bangladesh May Not Travel to India ) तसे निर्देश क्रिकेट बोर्डाला दिले आहेत. भारताऐवजी श्रीलंका हा पर्यायी यजमान देश म्हणून आयसीसीला सुचवावां, असं सरकारने सरकारने म्हटलं आहे. त्यामुळे या स्पर्धेसाठी बांगलादेशचा संघ भारता येणार की नाही? याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत..यासंदर्भात बांगलादेशचे क्रीडामंत्री ( Bangladesh Cricket Board ) आसिफ नजरुल यांनी शनिवारी सोशल मीडियावर पोस्ट करत माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, “साम्प्रदायिक शक्तींना बळी पडत भारतीय क्रिकेट मंडळाने बांगलादेशी खेळाडू मुस्ताफिजूर रहमानला कोलकाता संघातून वगळण्यास भाग पाडले आहे. याचा मी तीव्र निषेध करतो. आम्ही आमच्या खेळाडूंचा असा अपमान कोणत्याही परिस्थितीत सहन करणार नाही''.IPL 2026 : बांगलादेश आपला शत्रू नाही...! Mustafizur Rahman वादावर बीसीसीआयने स्पष्ट केली भूमिका, म्हणतात....“क्रीडामंत्री म्हणून मी क्रिकेट बोर्डाला आयसीसीला सविस्तर पत्र लिहिण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर वैध करार असूनही बांगलादेशी खेळाडू भारतात खेळू शकत नसेल, तर संपूर्ण बांगलादेश संघासाठी भारत सुरक्षित आहे, असे आम्ही मानू शकत नाही. त्यामुळे विश्वचषकातील बांगलादेशचे सामने श्रीलंकेत घेण्याची अधिकृत मागणी करण्यास सांगितले आहे”, असं त्यांनी सांगितलं. इतकच नाही, तर आयपीएलचे ( IPL ) बांगलादेशातील प्रक्षेपण थांबवण्याचे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले..कोलकाता नाइट रायडर्स संघाला बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्ताफिजूर रहमान याचा करार रद्द करण्याचे निर्देश बीसीसीआयने दिल्यानंतर हा वाद चिघळला आहे. या निर्णयावर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. बांगलादेशी खेळाडूंशी भेदभाव होत असल्याचा आरोप काहींनी केला आहे..Big Breaking : बांगलादेशात हिंदूंवर अत्याचार होतोय अन् टीम इंडिया मालिका खेळण्यासाठी जाणार; ६ सामन्यांच्या तारखा जाहीर.दरम्यान, बांगलादेश संघाचा टी-२० विश्वकप स्पर्धेतील पहिला सामना ७ फेब्रुवारी रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध कोलकात्यात होणार आहे. त्यानंतर ९ फेब्रुवारीला इटायविरुद्ध, तर १४ फेब्रुवारीला इंग्लंडविरुद्धही सामना आहे. तसेच बांगलादेशचा शेवटचा साखळी सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर नेपाळविरुद्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.