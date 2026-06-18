Cricket

Shubman Gill:'गिलला टी-२० संघातून का डच्चू दिला?' मोहम्मद अझरुद्दीनचा BCCI ला थेट सवाल

Shubman Gill Continues His Brilliant ODI Form: अफगाणिस्तानविरुद्ध शानदार कामगिरी करूनही शुभमन गिलची टी-20 संघात निवड न झाल्याने चर्चा रंगली आहे. माजी कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीन यांनी बीसीसीआयच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत मोठं वक्तव्य केलं.
why shubman gill dropped from t20 team

why shubman gill dropped from t20 team

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Shubman Gill Continues His Brilliant ODI Form: भारतीय एकदिवसीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल(Shubman Gill) हा सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सुरू असलेल्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दोन सामने खेळले गेले असून भारतीय संघाने दोन्ही सामने जिंकत मालिकेवर कब्जा केला आहे.

आता तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवत मालिका ३-० अशी जिंकण्याच्या उद्देशाने भारतीय संघ मैदानात उतरणार आहे.

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