Shubman Gill:'गिलला टी-२० संघातून का डच्चू दिला?' मोहम्मद अझरुद्दीनचा BCCI ला थेट सवाल

Shubman Gill Continues His Brilliant ODI Form: भारतीय एकदिवसीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल(Shubman Gill) हा सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सुरू असलेल्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दोन सामने खेळले गेले असून भारतीय संघाने दोन्ही सामने जिंकत मालिकेवर कब्जा केला आहे. आता तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवत मालिका ३-० अशी जिंकण्याच्या उद्देशाने भारतीय संघ मैदानात उतरणार आहे..या मालिकेत भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने शानदार फलंदाजी केली आहे. धर्मशाळा येथे झालेल्या पहिल्या सामन्यात त्याने ८४ धावांची खेळी केली होती, तर दुसऱ्या सामन्यात त्याने १५४ धावांची दमदार खेळी करत भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र, एवढी शानदार कामगिरी करूनही आगामी टी-२० मालिकेसाठी त्याची निवड न झाल्याने बीसीसीआयवर टीका होत आहे. अनेक माजी खेळाडू आणि चाहत्यांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत..IND vs AFG: मानव सुथारचा कहर! अफगाणिस्तान १५२ धावांत गारद; भारताने दिला फॉलो-ऑन, विजय आता फक्त औपचारिकता?".दरम्यान, भारताचा माजी कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीननेही या मुद्द्यावर मोठे वक्तव्य केले आहे. त्याने शुभमन गिलला टी-२० संघातून वगळल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. त्याचबरोबर सरफराज खान आणि औकिब नबी यांना कसोटी संघात संधी न मिळाल्याबद्दलही त्याने नाराजी व्यक्त केली आहे..अझरुद्दीनच्या मते, शुभमन गिलने भारताच्या कसोटी आणि एकदिवसीय संघाचे नेतृत्व चांगल्या प्रकारे केले आहे. त्याच्या फलंदाजीतही मोठी सुधारणा झाली असून त्याला कोणत्याही फॉरमॅटमधून बाहेर ठेवायला नको होते, असे त्याने पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे..IND vs AFG: शुभमन गिलचा ऐतिहासिक राडा! कसोटीत शतकासह कर्णधार म्हणून रचला असा विक्रम, जो धोनी-विराटलाही जमला नाही!.शुभमन गिलबद्दल काय म्हणाला?मोहम्मद अझरुद्दीन म्हणाला, "शुभमन गिल खूप चांगले नेतृत्व करत आहे. त्याची फलंदाजीही दिवसेंदिवस अधिक चांगली होत आहे. तो भारतातील सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक आहे. मग त्याची टी-२० संघासाठी निवड का होत नाही, हे मला समजत नाही. तो तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे त्याला कोणत्याही फॉरमॅटमधून बाहेर ठेवायला नको होते," असे भारताचा माजी कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीन म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.