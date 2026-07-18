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IND vs ENG: "रोहित-विराट यांच्याशिवाय 2027 वर्ल्ड कप जिंकणे अवघड!", मेस्सीचं उदाहरण देत दिग्गज क्रिकेटर स्पष्टच बोलला

Mohammad Kaif Backs Rohit-Virat For 2027 Cup: रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील भवितव्यावर सातत्याने चर्चा होत आहे. २०२७ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये ते खेळणार की नाही, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यावर आता भारताचा माजी क्रिकेटपटूने स्पष्टच संदेश दिला आहे.
Rohit Sharma - Virat Kohli | Team India

Rohit Sharma - Virat Kohli | Team India

Sakal

Pranali Kodre
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Rohit Sharma - Virat Kohli News: भारतीय संघ सध्या इंग्लंडमध्ये वनडे मालिका खेळत असून तिसरा आणि अखेरचा सामना लॉर्ड्सच्या मैदानात रविवारी खेळवला जाणार आहे. ही मालिका आगामी २०२७ वनडे वर्ल्ड कपसाठी संघबांधणीच्या तयारीच्यादृष्टीने महत्त्वाची असल्याचे यापूर्वीच शुभमन गिलने स्पष्ट केले होते.

पण असे असतानाच आता रोहित शर्मा या वर्ल्ड कपमध्ये खेळताना दिसणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक रिपोर्ट्सनुसार त्याला भारतीय संघव्यवस्थापन या वर्ल्ड कपसाठी विचारात घेण्याची शक्यता कमी असल्याने तो लॉर्ड्सवर अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळू शकतो.

Rohit Sharma - Virat Kohli | Team India
IND vs ENG: लॉर्ड्स वनडेपूर्वी भारतीय संघात अचानक बदल! विदर्भाच्या खेळाडूची निवड, पण कोण गेलं संघाबाहेर?
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