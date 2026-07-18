IND vs ENG: "रोहित-विराट यांच्याशिवाय 2027 वर्ल्ड कप जिंकणे अवघड!", मेस्सीचं उदाहरण देत दिग्गज क्रिकेटर स्पष्टच बोलला

Rohit Sharma - Virat Kohli News: भारतीय संघ सध्या इंग्लंडमध्ये वनडे मालिका खेळत असून तिसरा आणि अखेरचा सामना लॉर्ड्सच्या मैदानात रविवारी खेळवला जाणार आहे. ही मालिका आगामी २०२७ वनडे वर्ल्ड कपसाठी संघबांधणीच्या तयारीच्यादृष्टीने महत्त्वाची असल्याचे यापूर्वीच शुभमन गिलने स्पष्ट केले होते. पण असे असतानाच आता रोहित शर्मा या वर्ल्ड कपमध्ये खेळताना दिसणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक रिपोर्ट्सनुसार त्याला भारतीय संघव्यवस्थापन या वर्ल्ड कपसाठी विचारात घेण्याची शक्यता कमी असल्याने तो लॉर्ड्सवर अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळू शकतो. .IND vs ENG: लॉर्ड्स वनडेपूर्वी भारतीय संघात अचानक बदल! विदर्भाच्या खेळाडूची निवड, पण कोण गेलं संघाबाहेर?.खरंतर गेल्या काही काळापासूनच रोहित आणि विराट कोहली यांच्या भवितव्यावर प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत असून त्यांना खेळवायचे की नाही, याबाबत संघव्यवस्थापनामध्येही चर्चा असल्याचे रिपोर्ट्स समोर आले होते. रोहित आणि विराट यांनी आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. पण ते दोघेही सध्या वनडेत सक्रिय आहेत. आता त्या दोघांनी २०२७ वर्ल्ड कपमध्ये खेळावे असे मत भारताचा माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफने मांडले असून यासाठी त्याने अर्जेंटिनाचा महान क्रिकेटपटू लिओनल मेस्सीचेही उदाहरण दिले आहे..क्रिकबझशी बोलताना मोहम्मद कैफने म्हटले आहे की दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया आण झिम्बाब्वे येथे होणारा २०२७ चा वनडे वर्ल़्ड कप सोपा नसेल. तो म्हणाला, '२०२७ चा फेज खूप महत्त्वाचा असेल. लोकं विराट कोहली आणि रोहित शर्माबाबत चर्चा करत आहेत, पण हा वर्ल्ड कप सोपा नसेल. तिथे उसळी घेणाऱ्या खेळपट्ट्या आहेत आणि भारताला या दोन्ही खेळाडूंची गरज पडेल. आपण हीच आशा करू की हे दोघेही अधिक सामने खेळतील आणि त्यांचा फॉर्मही चांगला असेल.'.कैफने पुढे ३९ वर्षीय मेस्सीचे उदाहरण दिले. तो म्हणाला, 'मेस्सीने उपांत्य सामन्यात गोल केला नाही, पण दोन गोलसाठी असिस्ट केले. हीच अनुभवाची ताकद असते. जेव्हा संघात युवा खेळाडू असतात, तेव्हा त्यांना योग्य मार्ग अनुभवी खेळाडू दाखवतात आणि संधी निर्माण करतात. जसा अर्जेंटिनासाठी मेस्सी आहे, तसेच भारतासाठी विराट कोहली आणि रोहित शर्मा आहे.'मेस्सी सध्या फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत खेळत असून १९ जुलैला अर्जेंटिनासाठी सलग दुसऱ्यांदा अंतिम सामना खेळणार आहे. त्याने या स्पर्धेत दमदार कामगिरी केली होती. इंग्लंडविरुद्ध अर्जेंटिनाने उपांत्य सामन्यात मिळवलेल्या विजयातही मेस्सीचा वाटा मोठा होता. त्याने या सामन्यात दोन गोलसाठी असिस्ट केले होते..IND vs ENG: लॉर्ड्सवर रोहित-कोहली रचणार इतिहास! सचिन-द्रविडलाही मागे टाकत करणार '400'चा महाविक्रम.कैफने पुढे म्हटले की २०२७ मध्ये जर भारताला शुभमन गिलच्या नेतृत्वात वनडे वर्ल्ड कप जिंकायचा असेल, तर विराट आणि रोहित यांच्यासारख्या अनुभवी खेळाडूंची गरज पटेल. तो म्हणाला, 'फुटबॉल असो किंवा क्रिकेट, अनुभव नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावतो. विराट आणि रोहित वनडे क्रिकेटमधील महान खेळाडूंमध्ये सामील आहेत. दक्षिण आफ्रिकेतील परिस्थितीत भारताला त्यांची १०० टक्के गरज भासेल.'विराट आणि रोहित या दोघांचीही २०२६ मधील कामगिरी समाधानकारक राहिली आहे. विराटने या वर्षात ५ वनडे सामन्यांत ६२ च्या सरासरीने ३१० धावा केल्या आहेत. तसेच रोहितने ८ वनडेत ३०.१२ च्या सरासरीने २४१ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.