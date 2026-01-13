'Virat Kohli भारतासाठी अजून ५-६ वर्षे खेळू शकतो', दिग्गज खेळाडूचा मोठा दावा; वाचा सविस्तर

Mohammad Kaif’s Bold Prediction for Virat Kohli: भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीने (Virat Kohli) गेल्या काही महिन्यात अफलातून खेळ केला आहे. ऑक्टोबर २०२५ मधील ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापासून विराटने मिळवलेला फॉर्म कामय ठेवला असून भारतासाठी गेल्या ५ सामन्यात त्याने ५० धावांचा टप्पा पार केला आहे. यामध्ये त्याने दोन शतकेही केली आहे. विशेष म्हणजे तो गेल्या चार महिन्यांपासून आक्रमक फलंदाजी करताना दिसतोय. त्याच्या या फलंदाजीने अनेकांना प्रभावित केले आहे. .Virat Kohli ने फलंदाजीत नेमका काय बदल केला? अश्विनने दिलं स्पष्ट उत्तर; म्हणाला, 'तो आता फक्त...' .नुकतेच रविवारी (११ जानेवारी) न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्यातही ३७ वर्षीय विराटने ९१ चेंडूत ९३ धावांची खेळी केली. त्याला या सामन्यात सामनावीर पुरस्कारानेही गौरविण्यात आले. त्याने ३०१ धावांचा पाठलाग करताना भारतासाठी शुभमन गिलसोबत ११८ धावांची आणि श्रेयस अय्यरसोबत ७७ धावांची भागीदारीही केली. त्यामुळे भारतासाठी लक्ष्याचा पाठलाग करणे सोपे झाले..खरंतर विराटने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटनंतर मे २०२५ मध्ये कसोटी क्रिकेटलाही अलविदा केले. त्याने नंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये केवळ वनडेमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अनेकांनी त्याच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. निवड समितीकडूनही हेच स्पष्ट झाले होते की संघात कायम राहण्यासाठी त्यांची कामगिरी पाहिली जाणार आहे.त्यामुळे विराट २०२७ वनडे वर्ल्डकपमध्ये खेळताना दिसणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत होते. पण विराटने त्यानंतर गेल्या ४ महिन्यात केलेल्या कामगिरीने प्रश्न विचारणाऱ्यांना त्याच्या बॅटनेच सडेतोड उत्तर दिले आहे..दरम्यान, आता भारताचा माजी क्रिकेटपटू मोहम्मद कैफने (Mohammad Kaif) मोठा दावा करताना म्हटले आहे की विराट अजून ५-६ वर्षे खेळू शकतो. जर विराट आणखी तीन वर्षे जरी खेळला, तरी तो ४० वर्षांचा होईल. आजपर्यंत ४० पेक्षा अधिक वय असताना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भारताकडून कोणी खेळलेलं नाही. अशात जर विराट खेळला, तर तो विक्रम असेल.मोहम्मद कैफने त्याच्या ट्वीटमध्ये लिहिले की 'विराट वनडेमध्ये दिल्लीच्या स्थानिक लीगमध्ये खेळल्याप्रमाणे खेळत आहे. खूप रिलॅक्स वाटत आहे आणि संघसहकाऱ्यांसोबत मस्तीही करताना दिसतोय, त्याच्या चेहऱ्यावर हसू कायम आहे. गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवून आक्रमक खेळतोय, पण त्यातही तो संयम दाखवत आहे. जर तो असाच यापुढेही खेळत राहिला आणि असाच प्रेरित राहिला, तर तो भारतासाठी पुढची ५-६ वर्षे खेळू शकतो.'.Virat Kohli: 'जरी तुम्ही मार खाल्ला तरी...', विराटने नेट गोलंदाजांना नेमका काय दिला मेसेज? Video Viral.विराटने नुकतेच न्यूझीलंडविरुद्ध ९३ धावांची खेळी करताना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २८ हजार धावांचा टप्पा पार केला. तसेच तो आता कुमार संगकाराला (२८०१६ धावा) मागे टाकून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाजही ठरला आहे. त्याच्यापुढे आता केवळ सचिन तेंडुलकर (३४३५७ धावा) आहे. विराटच्या ६२४ डावात २८०६८ धावा झाल्या आहेत. विराटने वनडेत ३०९ सामन्यांत ५३ शतके आणि ७७ अर्धशतकांसह १४६५० धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.