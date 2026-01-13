Cricket

'Virat Kohli भारतासाठी अजून ५-६ वर्षे खेळू शकतो', दिग्गज खेळाडूचा मोठा दावा; वाचा सविस्तर

Mohammad Kaif on Virat Kohli: विराट कोहलीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये गेल्या काही महिन्यांत केलेल्या आपल्या फलंदाजीने सर्वांना प्रभावित केले आहे. अशात भारताच्या माजी क्रिकेटपटूने म्हटले आहे की विराट अजून ५-६ वर्षे खेळू शकतो.
Virat Kohli

Virat Kohli

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Mohammad Kaif’s Bold Prediction for Virat Kohli: भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीने (Virat Kohli) गेल्या काही महिन्यात अफलातून खेळ केला आहे. ऑक्टोबर २०२५ मधील ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापासून विराटने मिळवलेला फॉर्म कामय ठेवला असून भारतासाठी गेल्या ५ सामन्यात त्याने ५० धावांचा टप्पा पार केला आहे. यामध्ये त्याने दोन शतकेही केली आहे.

विशेष म्हणजे तो गेल्या चार महिन्यांपासून आक्रमक फलंदाजी करताना दिसतोय. त्याच्या या फलंदाजीने अनेकांना प्रभावित केले आहे.

<div class="paragraphs"><p>Virat Kohli</p></div>
Virat Kohli ने फलंदाजीत नेमका काय बदल केला? अश्विनने दिलं स्पष्ट उत्तर; म्हणाला, 'तो आता फक्त...'
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
india vs new zealand
cricket news today
ODI cricket
Mohammad Kaif analysis

Related Stories

No stories found.