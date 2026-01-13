Virat Kohli ने फलंदाजीत नेमका काय बदल केला? अश्विनने दिलं स्पष्ट उत्तर; म्हणाला, 'तो आता फक्त...'

R Ashwin Praise Virat Kohli and Shreyas Iyer: भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहली सध्या अफलातून फॉर्ममध्ये खेळत आहे. भारतासाठी गेल्या ५ वनडे सामन्यात त्याने ५० धावांचा टप्पा ओलांडला असून यात दोन शतकांचा समावेश आहे. तो रविवारी (११ जानेवारी) देखील शतकाच्या उंबरठ्यावर होता. रविवारी भारत आणि न्यूझीलंड संघात (India vs New Zealand) पहिला वनडे सामना बडोद्याला झाला, ज्यात भारताने ४ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयात विराट कोहलीचे (Virat Kohli) मोलाचे योगदान होते. त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला..IND vs NZ: 'तो' फिट असला, तर टीम इंडियात वॉशिंग्टन सुंदरची जागा घेतली असती... इरफान पठाणने नाव स्पष्टच सांगितलं.या सामन्यात त्याने भारतीय संघ ३०१ धावांचा पाठलाग करत असताना ९१ चेंडूत ९३ धावांची खेळी केली. या खेळीदरम्यान कर्णधार शुभमन गिलसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी ११८ धावांची आणि श्रेयस अय्यरसोबत (Shreyas Iyer) तिसऱ्या विकेटसाठी ७७ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे भारताला ३०१ धावांचा पाठलाग करणे सोपे झाले होते.दरम्यान, विराटने आंतरराष्ट्रीय टी२० नंतर कसोटी क्रिकेटमधूनही निवृत्ती गेल्यावर्षी घेतली. त्यामुळे तो केवळ वनडेसाठी उपलब्ध असतो. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी विराटच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील भवितव्यावर प्रश्न विचारले जात होते. मात्र विराटने त्याच्या बॅटने प्रश्न विचारणाऱ्यांना खणखीणीत उत्तर दिले आहे. तो गेल्या ऑक्टोबर २०२५ मधील ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापासून आक्रमक खेळण्याला पसंती देताना दिसला आहे..त्यामुळे विराटने गेल्या ४-५ महिन्यात फलंदाजीत काही बदल केला आहे का, असे प्रश्न अनेकांना पडले आहेत. याबाबत नुकतेच भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विनने (R Ashwin) प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने विराटच्या दृष्टीकोनाबद्दल भाष्ट करताना त्याचे भरभरून कौतुक केले आहे.अश्विन त्याच्या युट्युब चॅनेलवर बोलताना म्हणाला, 'असं वाटत आहे की त्याच्या मनात काहीच विचार नाहीत. मला जर तुम्ही विचारलं की त्याने काय बदललं आहे, तर मी म्हणेल त्याने काहीच बदल केलेला नाही, तो फक्त कोणत्याच गोष्टीबद्दल विचार करत नाहीये. त्याने निर्णय घेतलाय की त्याला फक्त त्याच्या क्रिकेटचा आनंद घ्यायचा आहे. असं वाटत आहे की तो त्याच्या बालपणीच्या फलंदाजीच्या दृष्टीकोनाने, पण अनेक वर्षांचा अनुभव पाठीशी घेऊन खेळत आहे.'.अश्विनने श्रेयस अय्यरचेही कौतुक केले. श्रेयसला गेल्यावर्षी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील अखेरच्या वनडे सामन्यात बरगड्यांजवळ दुखापत झाली होती. त्यानंतर त्या दुखापतीतून सावरून पुन्हा मैदानात उतरण्यासाठी त्याला तीन महिन्यांचा कालावधी लागला. त्याने रविवारी भारतासाठी तीन महिन्यांनी पुनरागमन केले. या सामन्यात त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध ४७ चेंडूत ४९ धावा केल्या. श्रेयस भारताचा गेल्या काही वर्षांपासून वनडेतील प्रमुख खेळाडू बनला आहे. त्याने सातत्यपूर्ण धावा केल्या आहेत..IND vs NZ, ODI: गौतम गंभीरची स्ट्रॅटजी काही कळेना... दुखापतग्रस्त वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी संघात घेतलं चर्चेत नसलेल्या खेळाडूला.अश्विन म्हणाला, 'आपल्याला माहित आहे की भारतासाठी वनडे क्रिकेटमध्ये श्रेयस 'मिस्टर कन्सिस्टंट' बनला आहे. पण तो त्यादिवशी नेहमीपेक्षा वेगळ्याच पद्धतीने बाद झाला. खरंतर तो कधीही असे सामने मध्येच सोडत नाही, तर तो असे सामने संपवूनच जातो. पण आपणही समजू शकतो की तो त्या सामन्यातून पुनरागमन करत होता आणि काईल जेमिसनने त्याला टाकलेला चेंडू खरंच चांगला होता.'दरम्यान, आता भारत आणि न्यूझीलंड संघात दुसरा वनडे सामना बुधवारी (१४ जानेवारी) राजकोटला होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.