Virat Kohli ने फलंदाजीत नेमका काय बदल केला? अश्विनने दिलं स्पष्ट उत्तर; म्हणाला, 'तो आता फक्त...'

R Ashwin on Virat Kohli's Batting Approach: विराट कोहली गेल्या ४ महिन्यांपासून अफलातून फॉर्ममध्ये फलंदाजी करत आहे. त्याने यादरम्यान त्याच्या फलंदाजीत काही बदल केले आहेत का, याबाबत आर अश्विनने प्रतिक्रिया दिली आहे.
R Ashwin Praise Virat Kohli and Shreyas Iyer: भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहली सध्या अफलातून फॉर्ममध्ये खेळत आहे. भारतासाठी गेल्या ५ वनडे सामन्यात त्याने ५० धावांचा टप्पा ओलांडला असून यात दोन शतकांचा समावेश आहे. तो रविवारी (११ जानेवारी) देखील शतकाच्या उंबरठ्यावर होता.

रविवारी भारत आणि न्यूझीलंड संघात (India vs New Zealand) पहिला वनडे सामना बडोद्याला झाला, ज्यात भारताने ४ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयात विराट कोहलीचे (Virat Kohli) मोलाचे योगदान होते. त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला.

