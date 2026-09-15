'अरे, मला कॉल का करताय?' मोहम्मद रिझवान रडकुंडीला आला, पाकिस्तान क्राईम एजन्सीला विचारला जाब; त्याने नेमकं असं केलं तरी काय?

Pakistan cricketer Mohammad Rizwan NCCIA summons: पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज आणि यष्टीरक्षक मोहम्मद रिझवान सध्या एका चौकशीमुळे चर्चेत आला आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अन्वेषण संस्था अर्थात NCCIA कडून त्याच्याविरोधात चौकशी सुरू असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. इंग्लंड दौऱ्यावरून त्याला दुसऱ्या कसोटीनंतर घरी पाठवण्यात आले आणि आता त्याच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात आला आहे. त्यामुळे चिडलेल्या रिझवानने थेट NCCIA ला जाब विचारणारे पत्र लिहिले आहे. त्यात त्याने, माझी चौकशी का केली जात आहे, असा प्रश्न विचारल्याचे वृत्त आहे..GIO च्या वृत्तानुसार, त्याच्या पत्रात 'एनसीसीआयएने मला का बोलावले?' आणि 'तुम्ही मला कोणत्या कारणासाठी बोलावत आहात हे मला जाणून घ्यायचे आहे' यांसारखे प्रश्न समाविष्ट होते. त्याच्यावर लावलेल्या शिस्तभंगाच्या आरोपांच्या स्वरूपाबद्दल त्याने स्पष्टता मागितली होती. पाकिस्तानच्या इंग्लंड दौऱ्यावर पहिल्या दोन कसोटीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर रिझवानसह सात खेळाडू व मुख्य प्रशिक्षक सर्फराज अहमदला घरी पाठवण्यात आले..Team India : अजित आगरकरची शेवटची मिटींग अन् रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला; नेमकं काय शिजतंय? उद्याचा दिवस महत्त्वाचा.या सात खेळाडूंचे फोनही तपासासाठी जप्त करण्यात आले होते. रिझवानचा फोन अद्याप परत करण्यात आलेला नाही आणि त्याबाबतही त्याने संस्थेकडे विचारणा केली आहे. इंग्लंड दौऱ्यावरून घरी पाठवल्यानंतर लगेचच एनसीसीआयएने त्याला चौकशीसाठी बोलावले, ज्यामुळे त्याला सध्या सुरू असलेली देशांतर्गत स्पर्धेत खेळता आलेले नाही..PCB आणि एनसीसीआयएने रिझवान व सलामीवीर इमाम-उल-हक यांच्यावर नेमक्या कोणत्या कारणास्तव चौकशी सुरू आहे, हे अधिकृतपणे सांगितलेले नाही. पण, पाकिस्तानी मीडियाच्या वृत्तांनुसार, ही चौकशी खेळाडूंच्या इंग्लंडमधील वास्तव्यादरम्यानचे आर्थिक व्यवहार आणि बँक नोंदी, तसेच त्यांचा पत्रव्यवहार, संदेश, कॉल आणि संपर्कांची तपासणी करत आहे..Pakistan Cricket : पाकिस्तानात शाहिद आफ्रिदीच्या नावावरून पसरलीय अफवा; नेमकं काय घडलं?.रिझवान त्याच्या खराब फॉर्ममुळे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकला होता, तर इमामचे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे आहे. दुसऱ्या कसोटीत दुखापतीचे नाटक केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे.इमाम फलंदाजीसाठी अजिबात आला नाही. त्याला संशयास्पद दुखापतींचा थोडा इतिहास असून, पूर्वी माजी क्रिकेटपटू आणि प्रशिक्षकांनी त्याला बंदीतून वाचवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.