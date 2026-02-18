Video : मुसलमान, जगावर राज्य करण्यासाठी आहेत, गुलामीसाठी नाही! मोहम्मद रिझवानचं वादग्रस्त विधान; म्हणाला, क्रिकेट खेळतानाही...

Mohammad Rizwan leadership remark controversy: पाकिस्तानचा यष्टिरक्षक-फलंदाज मोहम्मद रिझवान पुन्हा एकदा आपल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आला आहे. एका कार्यक्रमादरम्यान बोलताना रिझवान म्हणाला,“आम्ही एका मिशनसाठी आलो आहोत; आधी धर्म, नंतर व्यवसाय. मुसलमानांना नेतृत्वासाठी पाठवले आहे, गुलामीसाठी नाही.” त्याचे हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. .सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी त्याच्या वक्तव्याला धार्मिक प्रेरणादायी भाषण असे म्हटले, तर अनेकांनी ते वादग्रस्त आणि विभाजनकारी असल्याचे मत व्यक्त केले. विशेषतः “आधी धर्म, नंतर प्रोफेशन ” या विधानावरून क्रीडा क्षेत्रात धर्म आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या वेगळ्या ठेवण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. रिझवान यापूर्वीही आपल्या धार्मिक श्रद्धांबाबत खुलेपणाने बोलताना दिसला आहे. दरम्यान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडून या प्रकरणावर अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही..मोहम्मद रिझवानला पाकिस्तानच्या वर्ल्ड कप संघात स्थान मिळालेलं नाही. तो ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये संघर्ष करताना दिसतोय आणि त्यामुळेच त्याला डच्चू दिले गेले. रिझवानने १०६ आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटि-२० ४७.४१ च्या सरासरीने ३४१४ धावा केल्या आहेत आणि त्यात १ शतक व ३० अर्धशतकं आहेत..PAK vs NAM सामन्यावर पावसाचे ढग; ऑस्ट्रेलियासारखीच पाकिस्तानची अवस्था होणार? नेमकं कसं आहे समीकरण.पाकिस्तान संघाच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर त्यांच्यावर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेबाहेर फेकले जाण्याची भीती आहे. अमेरिका आणि नेदरलँड्सविरुद्ध विजय मिळवल्यानंतर पाकिस्तानला कट्टर प्रतिस्पर्धी भारताने दारूण पराभूत केले. त्यात अमेरिकेने त्यांच्या शेवटच्या साखळी सामन्यात विजय मिळवून नेट रन रेटच्या जोरावर पाकिस्तानवर कुरघोडी केली. त्यामुळे नामिबियाविरुद्धचा सामना जिंकून त्यांना सुपर ८मध्ये जागा पक्की करावी लागेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.