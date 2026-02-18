Cricket

Video : मुसलमान, जगावर राज्य करण्यासाठी आहेत, गुलामीसाठी नाही! मोहम्मद रिझवानचं वादग्रस्त विधान; म्हणाला, क्रिकेट खेळतानाही...

Mohammad Rizwan religion first controversial statement: पाकिस्तानचा माजी कर्णधार मोहम्मद रिझवान पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी त्याच्या फलंदाजीमुळे नाही, तर एका वादग्रस्त वक्तव्यामुळे. या वक्तव्यामुळे क्रिकेटविश्वात मोठी चर्चा रंगली आहे.
Swadesh Ghanekar
Mohammad Rizwan leadership remark controversy: पाकिस्तानचा यष्टिरक्षक-फलंदाज मोहम्मद रिझवान पुन्हा एकदा आपल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आला आहे. एका कार्यक्रमादरम्यान बोलताना रिझवान म्हणाला,“आम्ही एका मिशनसाठी आलो आहोत; आधी धर्म, नंतर व्यवसाय. मुसलमानांना नेतृत्वासाठी पाठवले आहे, गुलामीसाठी नाही.” त्याचे हे विधान सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे.

