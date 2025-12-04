Cricket

SMAT 2025: १३ धावात मोहम्मद शमीच्या ४ विकेट्स, ईश्वरनची फिफ्टी अन् बंगालचा विजय; आता तरी टीम इंडियाचं दार उघडणार का?

Mohammed Shami Shines in with 4 Wickets in SMAT 2025: सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ मध्ये मोहम्मद शमीने पुन्हा एकदा दमदार कामगिरी करत त्याच्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. त्याने आज ४ विकेट्स घेतल्या.
Mohammed Shami

Mohammed Shami

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ मध्ये बंगालने सेनादलविरुद्ध ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • मोहम्मद शमीच्या ४ विकेट्स आणि अभिमन्यू ईश्वरनच्या अर्धशतकाच्या जोरावर बंगालने १६६ धावांचे लक्ष्य १५.१ षटकात पूर्ण केले.

  • अभिषेक पोरेलनेही अर्धशतक करत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

Loading content, please wait...
Cricket
West Bengal
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Mohammed Shami
Syed Mushtaq Ali Trophy
cricket news today
T20 Matches
Ajit Agarkar selection committee

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com