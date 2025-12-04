SMAT 2025: १३ धावात मोहम्मद शमीच्या ४ विकेट्स, ईश्वरनची फिफ्टी अन् बंगालचा विजय; आता तरी टीम इंडियाचं दार उघडणार का?

सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ मध्ये बंगालने सेनादलविरुद्ध ७ विकेट्सने विजय मिळवला. मोहम्मद शमीच्या ४ विकेट्स आणि अभिमन्यू ईश्वरनच्या अर्धशतकाच्या जोरावर बंगालने १६६ धावांचे लक्ष्य १५.१ षटकात पूर्ण केले. अभिषेक पोरेलनेही अर्धशतक करत महत्त्वाची भूमिका बजावली..सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेत गुरुवारी बंगालचा सामना सेनादलविरुद्ध झाला. हैदराबादला झालेल्या या सामन्यात बंगालने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. बंगालच्या या विजयात मोहम्मद शमी आणि कर्णधार अभिमन्यू ईश्वरन यांनी मोलाचा वाटा उचलला.या सामन्यात बंगालसमोर सेनादनलने १६६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग बंगालने १५.१ षटकात ३ बाद १६७ धावा करत पूर्ण केला. बंगालकडून ईश्वरनसह अभिषेक पोरेलने अर्धशतक केले..SMAT 2025 : सूर्यकुमार यादवच्या विकेटने मॅच फिरली, सर्फराज खानचे अर्धशतक व्यर्थ; संजू सॅमसनच्या संघाचा मुंबईवर विजय.बंगालने धावांचा पाठलाग करताना दुसऱ्याच षटताच करण लालची शून्यावर विकेट गमावली होती. पण नंतर अभिषेक आणि ईश्वरन या दोघांनी तब्बल ९३ धावांची आक्रमक भागीदारी करत बंगालचा विजय सोपा केला. यादरम्यान पोरेलने त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. पण त्याला विशाल गौरने बाद केले. त्याने २९ चेंडूत ५६ धावा केल्या, ज्यात ८ चौकार आणि २ षटकार मारले. नंतर ईश्वरने केसवानीसोबत डाव पुढे नेला. ईश्वरनेही अर्धशतक पूर्ण केले. .बंगालला विजयासाठी २५ धावांचीच गरज असताना १४ व्या षटकात ईश्वरन त्रिफळाचीत झाला. त्याला एमएस राठीने त्रिफळाचीत केले. ईश्वरनने ३७ चेंडूत ५८ धावांची खेळी केली. नंतर केसवानीने १९ चेंडूत नाबाद ३६ धावा केल्या, तर आकाश दीपने ५ चेंडूत नाबाद नाबाद १४ धावा केल्या. त्यामुळे बंगालने सहज विजय मिळवला..तत्पुर्वी, बंगालच्या गोलंदाजांनी शानदार गोलंदाजी करत सेनादलला १८.२ षटकात १६५ धावांवर सर्वबाद केले. त्यातही मोहम्मद शमीने शानदार गोलंदाजी केली. त्याने ३.२ षटके गोलंदाजी करत १३ धावांच खर्च केल्या आणि ४ विकेट्स घेतल्या. त्याने पहिल्याच चेंडूवर गौरव गोचरला शून्यावर बाद केलं होतं. त्यानंतर त्याने दुसरा सलामीवीर रवी चौहानलाही २६ धावांवर बाद केले. सेनादलच्या दोन्ही सलामीवीरांसह यष्टीरक्षक फलंदाद नकुल शर्मा (३२) आणि विशाल गौर (०) यांनाही शमीने बाद केले..शमीशिवाय आकाश दीपनेही चांगली गोलंदाजी करताना ४ षटकात २७ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. रितिक चॅटर्जीने २ विकेट्स घेतल्या, तर प्रदिप्ता प्रामाणिकने १ विकेट घेतली.सेनादलकडून कर्णधार मोहित अहलावटने सर्वाधिक ३८ धावा केल्या, तर विनित धनखरने ३२ आणि नकुल शर्माने ३२ धावा केल्या. याशिवाय कोणीही ३० धावांचा टप्पा पार करू शकले नाहीत..SMAT 2025: आयुष म्हात्रेची बॅट पुन्हा तळपली! ९ षटकारांसह झळकावलं सलग दुसरं शतक, सूर्याकडून भरभरून कौतुक.शमी, ईश्वरन संघातून बाहेरशमी आणि ईश्वरन गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने त्यांचा फॉर्म देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सिद्ध करत आहेत. ईश्वरनने ३० नोव्हेंबर रोजी पंजाबविरुद्ध देखील १३० धावांची खेळी केली होती. तसेच शमीने गेल्या ५ टी२० सामन्यांत मिळून ९ विकेटस घेतल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी इंग्लंड दौऱ्यासाठी ईश्वरन भारतीय कसोटी संघाचा भाग होता, पण त्याला खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. त्यानंतरही त्याला भारतीय संघातून वगळण्यात आले. तसेच मोहम्मद शमीने मार्च २०२५ पासून भारतीय संघाकडून अद्याप खेळलला नाही. पण आता त्यांची कामगिरी पाहाता त्यांच्यासाठी पुन्हा भारतीय संघाचे दार उघडले जाणार का, हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.