Mohammed Shami : ७ सामन्यांत १६ विकेट्स! शमी कामगिरीतून गंभीर-आगरकर यांना देतोय उत्तर, तरीही तो झालाय नकोसा?

Mohammed Shami Strikes Back Bengal vs Haryana Match : वन डे सामन्यात भारताला ३४९ धावांचा यशस्वी बचाव करण्यात अपयश आल्यानंतर अनेकांनी मोहम्मद शमी कुठेय? असा सराव निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना केला. जसप्रीत बुमराह व मोहम्मद सिराज यांच्या गैरहजेरीत भारतीय गोलंदाजी नवखी आहे. अशात मोहम्मद शमीची निवड का केली जात नाही, हा प्रश्न अनेकांना सतावतोय. चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ फायनलनंतर शमी भारतीय संघाबाहेरच आहे. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करूनही त्याला डावलले जात आहे. पण, शमी हार मानणारा नाही आणि तो सातत्याने मैदान गाजवतोय..सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या हरयानाविरुद्धच्या लढतीत बंगालच्या प्रमुख गोलंदाजाने आज चार विकेट्स घेतल्या. त्याने SMAT 2025 च्या या पर्वात आतापर्यंत ७ सामन्यांत १६ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि तो सर्वाधिक बळी टिपणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बंगालने C गटात ६ सामन्यांत ४ विजय मिळवले आहेत आणि त्यात शमीचा महत्त्वाचा वाटा आहे..SMAT 2025 : संधीचं सोनं करणं...! जितेश शर्माच्या जागी संघात जागा मिळाली, पठ्ठ्यानं पहिल्याच ट्वेंटी-२०त वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला.हैदराबादमध्ये आज सुरू असलेल्या सामन्यात शमीने ४ षटकांत ३० धावा देताना ४ विकेट्स घेतल्या. त्याला आकाश दीपने ( २-३२) चांगली साथ दिली. पण, हरयानाने ९ बाद १९१ धावांचा डोंगर उभा केला. त्यांचा कर्णधार अंकित कुमारने ४६ आणि निशांत सिंधूने ४८ धावांची खेळी केली. सलामीवीर आर्श रंगा (२०), यशवर्धन दलाल ( ३१) यांनीही चांगला खेळ केला..शमी व आकाश दीप सोडल्यास बंगालच्या गोलंदाजांना चांगला चोप बसला. सयान घोषने ४ षटकांत ११.५० च्या सरासरीने ४६ धावा दिल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना बंगालने ४ षटकांत ४४ धावांवर २ विकेट्स गमावल्या आहेत. अभिषेक पोरेल १६ चेंडूंत ३७ धावांवर खेळतोय आणि हे वृत्त लिहिले तेव्हा त्यांच्या ५ षटकांत २ बाद ५६ धावा झाल्या होत्या..भारतात होणाऱ्या T20 World Cup 2026 पूर्वी आयसीसीसमोर उभं राहिलं संकट; चाहत्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी.मोहम्मद शमी कारकीर्दमोहम्मद शमीने भारतासाठी ६४ कसोटीत २२९ विकेट्स घेतल्या आहेत. यावर्षी इंग्लंड दौऱ्यावर त्याला वगळण्यात आले. त्यानंतर घरच्या मैदानावर झालेल्या वेस्ट इंडिज व दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतही त्याची निवड केली गेली नाही. त्याने १०८ वन डे सामन्यांत २०६ व २५ ट्वेंटी-२० सामन्यांत २७ विकेट्स घेतल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.