मोहम्मद शमी पेटला! वन डे संघात निवड न झाल्यावर अजित आगरकर, गौतम गंभीर यांना दिलं उत्तर; म्हणाला, त्यांना जे..

Mohammed Shami opens up on his ODI exclusion : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या वन डे संघात मोहम्मद शमी व रवींद्र जडेजा या दोन अनुभवी खेळाडूंची नाव नाहीत. शमीने २०२३ चा वर्ल्ड कप गाजवला आणि त्यानंतर दुखापतीमुळे तो संघाबाहेर आहे. त्याने पुनरागमनासाठी प्रयत्न केले आणि फिटनेसही सिद्ध केली, तरीही त्याला वन डे संघात स्थान मिळत नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तो चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ मध्ये शेवटचा भारताच्या वन डे संघातून खेळला होता. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरील वन डे संघात त्याला संधी मिळेल असे वाटले होते, परंतु त्याला डावलले गेले. त्यावर शमीने मत व्यक्त केले आहे..मोहम्मद शमीने काही दिवसांपूर्वी त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर त्याच्या फिटनेसचा व्हिडीओ पोस्ट केला होता. वन डे संघात पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज असल्याचे त्याने सूचवले होते. पण, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर व कर्णधार शुभमन गिल यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमनसाठी तयार असल्येच शमीने सांगितले आणि त्यासाठी तो अथक परिश्रम घेत आहे. .Rinku Singh: अंडरवर्ल्डकडून रिंकू सिंगला धमकी, मागितली 'इतक्या' कोटींची खंडणी; दाऊद गँगचा हात... वेस्ट इंडिज कनेक्शन .शमी म्हणाला, माझ्याबाबतीत अनेक अफवा आणि मीम्स व्हायरल झाले होते. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर निवड न झाल्याबद्दल, लोकांना माझं मत जाणून घ्यायचं होतं. मी एकच गोष्ट सांगेन की, संघात निवड होणे किंवा न होणे हे माझ्या हातात नाही. ते निवड समिती, प्रशिक्षक व कर्णधाराचं काम आहे. त्यांना वाटलं माझी निवड करावी, तर ते करतील... त्यांना वाटलं आणखी वेळ घ्यावा, तर ते घेतील, हे त्यांच्या हातात आहे. मी खेळण्यासाठी तयार आहे. .आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केल्यापासून शमीला काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. त्याने मागील ११ वन डे सामन्यांत ३०.६३ च्या सरासरीने ११ विकेट्स घेतल्या आहेत. आयपीएल २०२५ मध्येही त्याला ९ सामन्यांत फक्त ६ विकेट्स घेता आल्या आहेत. शमीने १०८ वन डे सामन्यांत २०६ विकेट्स घेतल्या आहेत..Womens World Cup: भारतीय संघाची आजपासून खडतर परीक्षा; महिला विश्वकरंडक : आता आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, न्यूझीलंडशी सामने .तो म्हणाला, माझा फिटनेस आता चांगला आहे. मला आणखी चांगली कामगिरी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागेल. मी दुलीप ट्रॉफीत खेळलो आणि मी ३५ षटकं टाकली. मला आता कोणताही त्रास जाणवत नाही. त्यामुळे तंदुरुस्तीच्या बाबतीत कोणतीच समस्या नाही.