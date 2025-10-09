Cricket

मोहम्मद शमी पेटला! वन डे संघात निवड न झाल्यावर अजित आगरकर, गौतम गंभीर यांना दिलं उत्तर; म्हणाला, त्यांना जे..

Mohammed Shami reaction after ODI team snub: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठीच्या वन डे मालिकेसाठी संघात स्थान न मिळाल्यानंतर भारताचा अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीने अखेर मौन तोडलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्याच्या फिटनेसविषयी विविध अफवा, मीम्स आणि चर्चांना ऊत आला होता, त्यावरही भाष्य केले आहे.
MOHAMMED SHAMI
MOHAMMED SHAMI esakal
Swadesh Ghanekar
Updated on

Mohammed Shami opens up on his ODI exclusion : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या वन डे संघात मोहम्मद शमी व रवींद्र जडेजा या दोन अनुभवी खेळाडूंची नाव नाहीत. शमीने २०२३ चा वर्ल्ड कप गाजवला आणि त्यानंतर दुखापतीमुळे तो संघाबाहेर आहे. त्याने पुनरागमनासाठी प्रयत्न केले आणि फिटनेसही सिद्ध केली, तरीही त्याला वन डे संघात स्थान मिळत नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तो चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ मध्ये शेवटचा भारताच्या वन डे संघातून खेळला होता. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरील वन डे संघात त्याला संधी मिळेल असे वाटले होते, परंतु त्याला डावलले गेले. त्यावर शमीने मत व्यक्त केले आहे.

Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
ind vs aus
ind vs aus matches
Team India Squad
Mohammed Shami
cricket news today
Mohammed Shami retirement comments

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com