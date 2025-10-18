Cricket

Mohammad Shami ने पहिल्याच रणजी सामन्यात घेतल्या ७ विकेट्स अन् मग अजित आगरकरला दिलं उत्तर; म्हणाला, 'त्यांना काय म्हणायचं ते...'

Mohammed Shami Hits Back at Ajit Agarkar: मोहम्मद शमीने रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात ७ विकेट्स घेतल्या. या कामगिरीदरम्यान, त्याने भारतीय संघाच्या निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकर यांच्या विधानांवर प्रत्युत्तर दिलं आहे.
Mohammed Shami

Mohammed Shami

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • रणजी ट्रॉफीच्या पहिल्या सामन्यात मोहम्मद शमीने ७ विकेट्स घेतल्या आणि बंगालला विजय मिळवून दिला.

  • शमी सध्या भारतीय संघातून बाहेर असून आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात संधी मिळालेली नाही.

  • यावर शमीने केलेल्या विधानांवर अजित आगरकरने दिलेल्या प्रतिक्रियेवर आता पुन्हा शमीने प्रत्युत्तर दिले आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
West Bengal
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Ajit Agarkar
Mohammed Shami
cricket news today
Ranji Trophy 2025-26

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com