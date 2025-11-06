Mohammed Shami: भारतीय संघातून पुन्हा वगळल्यानंतर मोहम्मद शमीने पोस्ट केला ५ मिनिटांचा Video; म्हणाला, संघर्षाच्या काळात...

Team India selection controversy Mohammed Shami reaction: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी बीसीसीआयने बुधवारी भारतीय संघ जाहीर केला. रिषभ पंतच्या पुनरागमन होत असताना या संघात आकाश दीपनेही स्थान पटकावले. बंगालच्या आकाश दीपला संधी देताना पुन्हा एकदा मोहम्मद शमी दुर्लक्षित राहिला. इंग्लंड दौऱ्यावरही शमीची निवड झालेली नव्हती, त्यानंतर भारतीय संघ घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिका खेळला. त्यातही शमीला स्थान नाही मिळाले आणि आता आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतही निवड समितीने त्याला दूरच ठेवले..तंदुरुस्त नसल्याचे कारण देत शमीला विंडीजविरुद्धच्या मालिकेत निवडले नसल्याचे निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांनी सांगितले होते. त्यावर शमीनेही जोरदार उत्तर देताना, तंदुरुस्त नसतो तर देशांतर्गत क्रिकेटही खेळले नसते, असे म्हटले. त्यानंतर रणजी करंडक स्पर्धेत शमीने ३ सामन्यांत १५ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतरही त्याला आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी न निवडल्याने चाहते नाराज झाले आहे..T20I World Cup 2026: नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आणखी एक वर्ल्ड कप फायनल; पाच शहरांमध्ये होणार सामने... .मोहम्मद शमीने या सर्व घडामोडी सुरू असताना त्याच्या यूट्युब चॅनेलवर ५ मिनिटांचा एक व्हिडीओ पोस्ट केला. त्याने चाहत्यांच्या प्रश्नांवर या व्हिडीओच्या माध्यमातून उत्तरं दिली. शमी भाई, संघर्षाच्या काळात तुझ्या सोबतीला कोण उभं राहिलं? यावर शमी म्हणाला, संघर्ष माझा असो किंवा तुमचा... तुमचे मित्र, कुटुंब यांचीच साथ तुम्हाला मिळते. शत्रू तुम्हाला साथ द्यायला येणार नाही. माझ्यासोबत माझे कुटुंबिय व मित्र सोबत उभे होते आणि ही गोष्ट महत्त्वाची आहे .धोनी, विराट व रोहित यांच्या नेतृत्वाखाली खेळताना तुम्हाला काय वाटते? हा प्रश्न मला १० हजारवेळा विचारला गेला. प्रत्येकाची कर्णधार शैली वेगळी असते. त्यामुळे यांच्या शैलीची तुलना करायला नको. तिघेही भारतीय क्रिकेटमधील मोठे खेळाडू आहेत. .IND vs AUS 4th T20I: शुभमन गिलची 'जागा' वाचवण्यासाठी संथ खेळी! सूर्यकुमार यादव पुन्हा अपयशी, ऑस्ट्रेलियाने आवळला फास....आयुष्यात यशस्वी कसं बनायचं?यशस्वी होण्यासाठी मेहनत, तुमचे प्रयत्न आणि तुमच्यातलं कौशल्य, या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. याच गोष्टी तुम्हाला पुढे घेऊन जाऊ शकता. त्याला नशिबाची साथही लागते. आपण आपल्या खेळाप्रती किती प्रामाणिक आहे, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपण आपली स्पर्धा नेहमी यशस्वी खेळाडूसोबत किंवा व्यक्तीसोबत करत राहायला हवं आणि त्यासाठी मेहनत घ्यायची तयारी असायला हवी. जेवढी मेहनत तुम्ही घ्याल तेवढे यश तुम्हाला मिळेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.