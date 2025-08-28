'माझ्या निवृत्तीने, कोणाचं आयुष्य सुधारणार आहे?'; Mohammed Shami चा संतापजनक प्रश्न; म्हणाला, मी कोणाच्या मार्गातील दगड...

विराट-रोहित, अश्विन-पुजारानंतर मोहम्मद शमीच्या निवृत्तीच्या चर्चा रंगल्या होत्या.शमीने स्पष्ट केले की सध्या त्याला निवृत्तीचा कोणताही विचार नाही.इंग्लंड दौऱ्यासाठी व आशिया कपसाठी त्याची निवड न झाल्यानेही तो खेळत राहणार आहे..Indian fast bowler Mohammed Shami shuts critics: भारतीय क्रिकेट संघात सध्या निवृत्तीचे वारे वाहताना दिसत आहेत. रोहित शर्मा, विराट कोहली यांच्या कसोटीतील निवृत्तीनंतर आर अश्विन व चेतेश्वर पुजारा यांनी सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला. त्यात जलदगती गोलंदाज मोहम्मद शमी याच्या निवृत्तीच्या चर्चा रंगल्या होत्या. त्यावर शमीने मोठे भाष्य केले आणि सध्यातरी निवृत्तीचा कोणताच विचार नसल्याचे त्याने स्पष्ट केले..नुकत्याच पार पडलेल्या अँडरसन-तेंडुलकर ट्रॉफीसाठी इंग्लंड दौऱ्यासाठी त्याची निवड झाली नाही आणि आगामी आशिया चषक स्पर्धेतही त्याला संधी मिळालेली नाही. ३४ वर्षीय गोलंदाजाने खेळत राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. 'माझी कोणाला अडचण होत असेल, कोणाला समस्या असेल तर त्यांनी मला सांगावे. माझ्या निवृत्तीने कोणाचं आयुष्य सुधारणार आहे? मी कोणाच्या आयुष्यातील दगड बनलो आहे, की तुम्हाला माझी निवृत्ती हवी आहे? मला जेव्हा कंटाळा येईल, तेव्हा मी निवृत्त होईन. तुम्ही मला निवडू नका, खेळवू नका, मला त्याची पर्वा नाही. मी कठोर मेहनत घेत राहीन,' असे शमीने एका वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले..Viral Video : बाप तसा बेटा..! वीरूच्या लेकाची फटकेबाजी, पदार्पणाच्या सामन्यात आर्यवीरने भारतीय गोलंदाजाला चोपले.आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये निवड झाली नसली तरी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळत राहणार असल्याचे शमीने सांगितले. तो म्हणाला, तुम्ही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी माझी निवड नाही केली, तरी मी देशांतर्गत क्रिकेट खेळत राहणार. मी कुठेतरी खेळत राहीन. निवृत्तीचा किंवा तत्सम विचार तुम्ही तेव्हा करता, जेव्हा तुम्हाला कंटाळा वाटू लागतो. तुम्हाला कसोटी क्रिकेटसाठी सकाळी ७ वाजता उठण्याचा कंटाळा येतो तेव्हा... मला सध्यातरी असे वाटत नाही..चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धेत मोहम्मद शमी भारताकडून शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता. त्याने २०२७चा वर्ल्ड कप खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. तो म्हणाला, आता एकच स्वप्न राहिलं आहे आणि ते म्हणजे वन डे वर्ल्ड कप जिंकण्याचं.. २०२३ मध्ये आम्ही जवळ पोहोचलो होतो. पण, तेव्हा आमचं नशीब नव्हतं, परंतु २०२७ चा वर्ल्ड कप मला खेळायचा आहे..Prithvi Shaw: गणरायाच्या आगमनासह पृथ्वी शॉने दिली नात्याची कबुली? तिच्यासोबतच्या फोटोनंतर चर्चांना उधाण.आपल्या फिटनेसबद्दल बोलताना शमी म्हणाला की, गेल्या दोन महिन्यांपासून वजन कमी करण्यासाठी, लय मिळवण्यासाठी आणि दीर्घ स्पेल टाकण्यासाठी स्वतःला तयार करण्यासाठी सातत्याने मेहनत घेतली आहे. देवाच्या कृपेने आता परिस्थिती बरी आहे. मी प्रशिक्षण घेतले, कौशल्य वाढवले, फलंदाजी-क्षेत्ररक्षणाचा सराव केला, जिममध्ये घाम गाळला, सर्व काही केले. माझा फोकस फक्त लय मिळवण्यावर आणि मोठे स्पेल टाकण्याच्या क्षमतेवर आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.