मोहम्मद शमीने झळकावले गौतम गंभीरच्या 'माणसा'समोर वादळी अर्धशतक; बंगालच्या Sudip Gharami चे त्रिशतक एका धावेने हुकले

Sudip Gharami misses triple century by one run Ranji: बंगाल संघाने रणजी करंडक स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात आंध्रविरुद्ध मजबूत आघाडी घेतली आहे. आंध्रच्या पहिल्या डावातील २९५ धावांच्या प्रत्युत्तरात बंगालने ६२९ धावा कुटल्या. चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा आंध्रने दुसऱ्या डावात ६४ धावांत ३ फलंदाज गमावले होते आणि ते अजूनही २७० धावांनी मागे आहेत. पण, या सामन्यात मोहम्मद शमीचे ( Mohammed Shami ) वादळी अर्धशतक अन् सुदीप घरमीचे हुकलेले त्रिशतक चर्चेत राहिले. .बंगालचा फलंदाज सुदीप ५९६ चेंडूंत ३१ चौकार व ६ षटकारांसह २९९ धावांवर बाद झाला. एका धावेने त्रिशतक हुकलेला तो पहिला भारतीय आणि जगातील तिसरा पुरुष क्रिकेटपटू ठरला. यापूर्वी न्यूझीलंडचा दिग्गज फलंदाज मार्टीन क्रो हा १९९०-९१ मध्ये श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटीत २९९ धावांवर बाद झाला होता. त्यानंतर २००६ मध्ये कौंटी अजिंक्यपद स्पर्धेत ग्लॅमोर्गनचा माईक पॉवेल ग्लोसेस्टरशायरविरुद्ध त्रिशतकाच्या नजीक येऊन अयशस्वी झाला होता..एस के राशीदने बंगालच्या फलंदाजाला २९९ धावांवर त्रिफळाचीत केले. सुदीप बाद झाल्यानंतर प्रतिस्पर्धी खेळाडूंनी त्याचे कौतुक केले आणि सहकाऱ्यांनी उभं राहून टाळ्यांचा कडकडाट करून त्याच्या खेळीचे कौतुक केले. सुदीपनंतर सुमंता गुप्ता व शकीर हबीब गांधी यांनी दमदार खेळ केला. सुमंता १६७ चेंडूंत ९ चौकार व १ षटकारासह ८१ धावांवर माघारी परतला, तर शकीरने २२९ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारासह ९५ धावा केल्या..KL Rahul Century: संकटमोचक लोकेश राहुल! कर्नाटक रणजी करंडक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत; मुंबईचे पॅकअप, झेल सोडण्याचा बसला फटका.यात १० व्या क्रमांकावर आलेल्या मोहम्मद शमीने मैदान गाजवले. सातत्याने गौतम गंभीरची निवड समिती शमीला डावलत आली आहे. देशांतर्गत स्पर्धा गाजवूनही शमीला भारतीय संघात स्थान मिळताना दिसत नाहीए. त्यामुळेच आज त्याने निवड समिती सदस्य आर पी सिंग याच्यासमोर वादळी अर्धशतक झळकावले. शमीने ३३ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ५३ धावांची खेळी केली आणि संघाला ६२९ धावांपर्यंत पोहोचवले..आंध्रला दुसऱ्या डावात सुरज जैस्वाल, आकाश दीप व शाहबाज यांनी धक्के दिले. कर्णधार रिकी भूई ( १८) व नितीश कुमार रेड्डी ( १) मैदानावर उभे होते. आंध्रने दिवसअखेर ३ बाद ६४ धावा केल्या आहेत.