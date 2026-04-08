"हम मजदूर आदमी हैं", मोहम्मद शमीने पुन्हा निवड समिती प्रमुख अजित आगरकरला टोमणा हाणला, आता हा वाद आणखी पेटणार?

Mohammed Shami hum mazdoor aadmi hain meaning: भारताचा स्टार गोलंदाज मोहम्मद शमी याने पुन्हा एकदा अप्रत्यक्षरित्या निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर ( Ajit Agarkar) याच्यावर टीका केली आहे. इंडियन प्रमिअर लीग २०२६ मध्ये शमी लखनौ सुपर जायंट्सचे प्रतिनिधित्व करतोय आणि तो कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्ध पुढचा सामना खेळणार आहे. या सामन्यापूर्वी शमीने मोठं विधान केलं आहे..भारतीय संघाच्या निवड समितीकडून त्याच्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. गेल्या वर्षी, ऑस्ट्रेलिया आणि त्यानंतर इंग्लंड दौऱ्यांसाठीच्या संघात शमीचा समावेश नव्हता. निवड समिती प्रमुख अजित आगरकरने सांगितले होते की, शमी पूर्णपणे तंदुरुस्त नव्हता आणि तंदुरुस्त होताच तो संघात परत येईल. २०२५ च्या आशिया कपसाठी निवडल्या जाणाऱ्या भारतीय संघात शमीचा समावेश होईल अशी सर्वांना अपेक्षा होती, पण पुन्हा एकदा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले..मायदेशात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झालेल्या वन डे मालिकेसाठीही शमीची निवड झाली नव्हती. अजित आगरकरने शमीला आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी अनफिट घोषित केले. त्यानंतर लगेचच, शमीने रणजी ट्रॉफीमध्ये बंगालकडून खेळताना सात सामन्यांमध्ये शमीने १६.७२ च्या सरासरीने ३७ बळी घेतले. गेल्या रणजी ट्रॉफी हंगामात बंगालला उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचवण्यात शमीनेही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.."आम्ही कष्टकरी माणसे आहोत, आम्हाला फक्त गोलंदाजी करत राहायचे आहे. आयुष्यात चढ-उतार येतच राहतील, दुखापतीही होईल, पण मैदानावर केलेली तुमची मेहनत तुम्ही कधीही विसरता कामा नये," असे शमी म्हणाला..तो पुढे म्हणाला, "माझा जन्म एका शेतकरी कुटुंबात झाला आणि मी माझी मुळे सोडलेली नाहीत. एक खेळाडू म्हणून, माझ्यात अजूनही ती भूक आहे. जर तुम्हाला पुन्हा त्या पातळीवर खेळायचे असेल, तर तुमच्यात तीच आवड असायला हवी."