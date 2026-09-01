Mohammed Shami Catch: शमीच्या फिटनेसवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आगरकरने 'हा' कॅच पाहायलाच हवा... Video Viral

Mohammed Shami one-handed catch off his own bowling: मोहम्मद शमीला, फिटनेसचं कारण देत संघाबाहेर ठेवणाऱ्या निवड समिती प्रमुख अजित आगरकरने हा कॅच पाहायलाच हवा.. दुलीप ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात पूर्व विभागाकडून खेळणाऱ्या शमीने गोलंदाजीत कमाल करताना मध्य विभागाचे कंरबडे मोडले. पण, यावेळी या ३६ वर्षीय गोलंदाजाने चपळतेने टिपलेल्या झेलची अधिक चर्चा होतेय. शमीने स्वतःच्याच गोलंदाजीवर मध्य विभागाच्या हर्ष दुबेचा घेतलेल्या झेलचा Video सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय..मध्य विभागाच्या पहिल्या डावातील २६६ धावांचा पाठलाग करताना सलामीवीर अभिमन्यू इश्वरन ( ६९) व वैभव सूर्यवंशी ( ९२) यांच्या १६१ धावांच्या भागीदारीनंतरही पूर्व विभागाला २६६ धावांवरच गाशा गुंडाळावा लागला. पण, गोलंदाजांनी पुन्हा एकदा कमाल दाखवली. पहिल्या डावात ३ विकेट्स घेणाऱ्या मुकेश कुमारने दुसऱ्या डावात ४ बळी टिपते. तेच शमीनेही दोन्ही डावांत मिळून २, तर अभिजित सरकरानेही ५ विकेट्स घेतल्या..Tilka Verma : वन डे वर्ल्ड कपसाठी जोरदार तयारी; तिलक वर्माच्या शतकी खेळीने संघाने मिळवली आघाडी, ५ बाद ८० वरून जोरदार मुसंडी.मध्य विभागाचा दुसरा डाव १५८ धावांवर गुंडाळून पूर्व विभागाने विजयाचा पाया भक्कम केला. अमन मोखाडे ( ४१) सोडल्यास मध्य विभागाच्या अन्य फलंदाजांना अपयश आले. पहिल्या डावातील नायक रिंकू सिंगही २० धावा करू शकला. हर्ष दुबे ( २४) व अर्शद खान ( २५) यांनी शेवटच्या विकेटसाठी चांगला संघर्ष केला, परंतु शमीने हर्षची विकेट घेऊन ही जोडी तोडली. शमीचा यॉर्कर हर्ष सरळ बॅटने खेळायला गेला अन् चेंडू बॅटला लागून पुन्हा शमीच्या दिशेने गेला..शमीने चपळतेने जमिनीपासून फार उंच न गेलेला चेंडू एका हाताने टिपला अन् हा झेल पाहून सारे अवाक् झाले. मैदानावरील अम्पायर्सना तिसऱ्या अम्पायर्सची मदत घ्यावी लागली आणि त्यात शमीने घेतलेल्या अविश्वसनीय झेलचा रिप्ले पाहायला मिळाला.दरम्यान, हे वृत्त लिहिले तेव्हा पूर्व विभागाच्या बिनबाद ३५ धावा झाल्या होत्या आणि त्यांना विजयासाठी आणखी १२४ धावांची गरज होती. इश्वरन १६ व वैभव १९ धावांवर खेळतायेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.