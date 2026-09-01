Cricket

Mohammed Shami Catch: शमीच्या फिटनेसवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आगरकरने 'हा' कॅच पाहायलाच हवा... Video Viral

Mohammed Shami Pulls Off a Sensational Catch: दुलीप ट्रॉफी २०२६ मध्ये अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीने आपल्या भन्नाट रिफ्लेक्शनची झलक दाखवत मैदान गाजवलं.
Duleep Trophy 2026 | Mohammed Shami

Mohammed Shami one-handed catch off his own bowling

esakal

Swadesh Ghanekar
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Mohammed Shami one-handed catch off his own bowling: मोहम्मद शमीला, फिटनेसचं कारण देत संघाबाहेर ठेवणाऱ्या निवड समिती प्रमुख अजित आगरकरने हा कॅच पाहायलाच हवा.. दुलीप ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात पूर्व विभागाकडून खेळणाऱ्या शमीने गोलंदाजीत कमाल करताना मध्य विभागाचे कंरबडे मोडले. पण, यावेळी या ३६ वर्षीय गोलंदाजाने चपळतेने टिपलेल्या झेलची अधिक चर्चा होतेय. शमीने स्वतःच्याच गोलंदाजीवर मध्य विभागाच्या हर्ष दुबेचा घेतलेल्या झेलचा Video सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय.

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