Mohammed Siraj झाला कर्णधार, दोन सामन्यांमध्ये करणार संघाचे नेतृत्व; कोणत्या प्रतिस्पर्धींविरुद्ध डावपेच आखणार?

Mohammed Siraj becomes captain: न्यूझीलंड विरुद्धच्या वनडे मालिकेनंतर मोहम्मद सिराज कर्णधाराच्या भूमिकेत दिसणार आहे. तो मुंबईविरुद्धही कर्णधार म्हणून खेळणार आहे.
Siraj will lead Hyderabad Ranji Team: भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजला (Mohammed Siraj) मोठी जबाबदारी मिळाली आहे. सिराज सध्या न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिका खेळत असला तरी आगामी न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी आणि टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारतीय संघाचा भाग नाही. त्यामुळे १९ जानेवारीपासून मार्चच्या मध्यापर्यंत त्याच्याकडे रिकामा वेळ असणार आहे.

अशात या काळात तो रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेच्या (Ranji Trophy) दुसऱ्या टप्प्यात सहभागी होणार आहे. इतकेच नाही, तर तो आता कर्णधाराच्या भूमिकेतही दिसणार आहे.

