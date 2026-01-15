Mohammed Siraj झाला कर्णधार, दोन सामन्यांमध्ये करणार संघाचे नेतृत्व; कोणत्या प्रतिस्पर्धींविरुद्ध डावपेच आखणार?

Siraj will lead Hyderabad Ranji Team: भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजला (Mohammed Siraj) मोठी जबाबदारी मिळाली आहे. सिराज सध्या न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिका खेळत असला तरी आगामी न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी आणि टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारतीय संघाचा भाग नाही. त्यामुळे १९ जानेवारीपासून मार्चच्या मध्यापर्यंत त्याच्याकडे रिकामा वेळ असणार आहे. अशात या काळात तो रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेच्या (Ranji Trophy) दुसऱ्या टप्प्यात सहभागी होणार आहे. इतकेच नाही, तर तो आता कर्णधाराच्या भूमिकेतही दिसणार आहे..Mohammed Siraj: चार तासांची प्रतीक्षा आणि मग… सिराजने टाकलेली पोस्ट पाहून एअरलाइनही हादरली! सोशल मीडियावर स्फोट?.मोहम्मद सिराज याला रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी हैदराबाद संघाचा कर्णधार करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी हैदराबादचा डी गटात समावेश असून त्यांच्या खात्यात १३ गुण आहेत. ते चौथ्या क्रमांकावर आहेत. त्यामुळे उपांत्यपूर्व फेरीत पोहचण्यासाठी त्यांच्यासाठी दरवाजे जवळपास बंद झाले आहेत. पण अद्याप साखळी फेरीतील दोन सामने हैदराबादचे बाकी आहेत, त्यामुळे ते त्यांना खेळायचे आहेत. हैदराबादला मुंबई आणि छत्तीसगढ या संघांविरुद्ध सामने खेळायचे आहेत. या दोन्ही सामन्यांसाठी सिराज कर्णधार असेल..हैदराबादचे हे दोन्ही सामने घरच्या मैदानावरील आहेत. मुंबईविरुद्धचा सामना २२ जानेवारी रोजी सुरू होईल, त २९ जानेवारी रोजी छत्तीगढविरुद्ध सामना सुरू होईल. या दोन्ही सामन्यात जी राहुल हैदराबादचा उपकर्णधार असेल. यापूर्वी तिलक वर्माने हैदराबादच्या कर्णधारपदी होता. मात्र तो सध्या दुखापतग्रस्त असून न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांनाही मुकणार आहे..लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की मोहम्मद सिराजला प्रोफेशनल क्रिकेटमध्ये नेतृत्वाचा अनुभव नाही. मात्र त्याचा अनुभव आणि यश पाहाता त्याला ही जबाबदारी देण्यात आल्याचे समजत आहे. जर त्याची कामगिरी चांगली झाली, तर त्याला पुढच्या हंगामात हैदाराबादचा पूर्णवेळ कर्णधारही केले जाऊ शकते. सिराज भारताच्या कसोटी संघातील प्रमुख गोलंदाज आहे. त्याने गेल्यावर्षी इंग्लंड दौऱ्यात कसोटी मालिकेत भारताला बरोबरी साधून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. त्याने त्या मालिकेत सर्वाधिक २३ विकेट्स घेतल्या होत्या..IND vs WI 1st Test Live: W,W,W,W! छा गए 'मियां भाई'; Mohammed Siraj ने मोडला मिचेल स्टार्कचा विक्रम, WTC मध्ये....सिराज चालू देशांतर्गत हंगामात हैदराबादसाठी सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी स्पर्धेत ४ सामने खेळला होता, ज्यात त्याने ७ विकेट्स घेतल्या होत्या. तसेच तीन विजय हजारे ट्रॉफीतील सामने तो खेळला, ज्यात त्याने तीन विकेट्स घेतल्या. रणजीमध्ये मात्र तो या हंगामात पहिल्यांदाच खेळणार आहे. सिराजने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ८८ सामने खेळला असून ३०९ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.