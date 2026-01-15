IND vs NZ, Viral Video: विराट कोहलीचा चाहता अचानक मैदानात पळत आला अन् थेट मिठीच मारली, पुढे काय झालं पाहा

Fan Hugs Virat Kohli During India vs New Zealand 2nd ODI: विराट कोहलीची लोकप्रियता देशभरात मोठ्या प्रमाणात आहे. तो कोणत्याही मैदानात गेला तरी त्याचे चाहते मोठ्या प्रमाणात त्याला प्रोत्साहन देताना दिसतात. मात्र अशातच काही चाहते नियमांचे उल्लंघन करतानाही दिसतात. असाच प्रकार भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात (India vs New Zealand) बुधवारी (१४ जानेवारी) झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात झाला. विराटचा चाहता (Virat Kohli's Fan) सुरक्षा तोडून अचानाक मैदानात घुसला होता. .Big Blow: भारताच्या स्टार खेळाडूची IND vs NZ ट्वेंटी-२० मालिकेतूनही माघार; वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सहभागावर प्रश्नचिन्ह.भारत आणि न्यूझीलंड संघातील दुसरा वनडे सामना राजकोटच्या निरंजन शाह स्टेडियमवर झाला होता. या सामन्यात झालं असं की भारताने दिलेल्या २८५ धावांच्या लक्ष्याचा न्यूझीलंडचा संघ पाठलाग करत होता. यावेळी एक चाहता सुरक्षा तोडून अचानक मैदानात घुसला आणि क्षेत्ररक्षण करत असलेल्या विराटच्या दिशेने जोरात धावायला लागला. त्याला पाहून विराट थांबला. त्या चाहत्याने पळत येत थेट विराटला मिठी मारण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी विराट त्याला सांभाळून ये अशा अर्थाचे हावभाव करताना दिसला. यावेळी सुरक्षा रक्षक लगेचच मैदानात आले आणि त्या चाहत्याला मैदानातून बाहेर घेऊन गेले. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..दरम्यान, चाहत्याने अशाप्रकारे सुरक्षा मोडून मैदानात घुसण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी देखील अनेकदा अशा घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे सातत्याने खेळाडूंच्या सुरक्षेचा प्रश्नही उपस्थित होतो..भारताचा पराभवभारताला मात्र राजकोटमध्ये झालेल्या या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. न्यूझीलंडने ७ विकेट्सने हा सामना जिंकला. भारताने दिलेल्या २८५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडने ४७.३ षटकातच ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केला. न्यूझीलंडकडून डॅरिल मिशेलने ९२ चेंडूत ११२ धावा केल्या आहेत. त्याने ११ चौकार आणि १ षटकार मारला. विल यंगने ९८ चेंडूत ८७ धावांची खेळी केली..IND vs NZ: केएल राहुलचा मोठा पराक्रम! धोनीच काय, पण कोणत्याच भारतीय विकेटकिपरला न जमलेला केला विक्रम.तत्पुर्वी, भारताने ५० षटकात ७ बाद २८४ धावा केल्या. भारताकडून केएल राहुलने ९२ चेंडूत नाबाद ११२ धावा केल्या. कर्णधार शुभमन गिलने ५३ चेंडूत ५६ धावा केल्या. पण बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. न्यूझीलंडकडून क्रिस्टन क्लार्कने ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.