IND vs WI 2nd ODI: मोहम्मद सिराजला खेळण्याची संधी मिळणार, पण कोणाचा पत्ता कट होणार? पाहा संभावित Playing XI

India vs West Indies 2nd ODI, Predicted Playing XI : भारतीय क्रिकेट संघाने वेस्ट इंडिजविरुद्ध तिरुअनंतपुरमला झालेला पहिला वनडे सामना ८ विकेट्सने सहज जिंकला होता. त्यामुळे तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत भारतीय संघाने १-० अशी आघाडी घेतली आहे. पहिल्या सामन्यात कुलदीप यादव, विराट कोहली आणि शुभमन गिल हे स्टार ठरले होते. कुलदीपने ४ विकेट्स घेत सामनावीर पुरस्कारही जिंकला होता, तर विराट आणि शुभमन यांनी शतके केली होती. त्यामुळे भारताने ५० चेंडू राखून विजय मिळवला होता. आता दुसऱ्या सामन्यातही असेच वर्चस्व ठेवण्याचा प्रयत्न भारताचा असेल. बुधवारी (३० सप्टेंबर) भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात दुसरा वनडे सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना गुवाहाटीला होणार असून हा सामना जिंकून मालिकाही खिशात टाकण्याची संधी भारतीय संघाला आहे..IND vs WI 1st ODI : सचिन तेंडुलकरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला, आता विराट कोहली म्हणतो, माझं लक्ष... .गुवाहाटीच्या बारसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर होणाऱ्या या सामन्यासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पहिल्या सामन्यात भारताने अष्टपैलू खेळाडूंसह ८ फलंदाजीचे पर्याय ठेवले होते. तसेच तीनच स्पेशल गोलंदाज होते. भारतीय गोलंदाजांसाठी पहिल्या सामन्यातील सुरुवाचा काळ संघर्षाचा राहिला, पण नंतर कुलदीप यादवच्या ४ विकेट्सने भारताला सामन्यात पुनरागमन करून दिले होते. मात्र या सामन्यात मोहम्मद सिराजला संधी न दिल्याची बरीच चर्चा झाली होती..पहिल्या सामन्यात भारताने ६ गोलंदाजी पर्याय वापरले. अष्टपैलू नितीश कुमार रेड्डीने सर्वाधिक ५ षटकात ४५ धावा दिल्या. त्याच्या हातात नवीन चेंडूही सोपवण्यात आला होता. पण त्याने सुरुवातीलाच त्याच्या पहिल्या षटकात १८ धावा दिल्या. नितीश सध्या दुखापतग्रस्त हार्दिक पांड्याच्या जागेवर खेळताना दिसतोय. पण त्याला अद्याप वनडेत फारशी चमक दाखवता आलेली नाही.याशिवाय सध्या जसप्रीत बुमराह आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी जपानला असल्याने आणि पांड्याही संघात नसल्याने भारताला वेगवान गोलंदाजीत अनुभवाची गरज पडू शकते. अशात मोहम्मद सिराज महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे दुसऱ्या सामन्यासाठी त्याला नितीशच्या जागेवर संधी दिली जाऊ शकते. .दुसरी गोष्ट म्हणजे नितीशला संघात कायम ठेवून सिराजला नमन धीरच्या जागेवर पण संधी मिळू शकते. पहिल्या सामन्यातून भारतासाठी अष्टपैलू नमन धीरचे पदार्पण झाले, पण त्याने ५ षटकात ३३ धावा दिल्या आणि एकही विकेट मिळाली नाही. मात्र एकच सामना खेळवून त्याला संघाबाहेर केले जाण्याची शक्यता कमी आहे.एकुणच सिराजला जर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी द्यायची असेल, तर नमन किंवा रेड्डी यांच्यापैकी एकाला बाहेर जावे लागेल. याशिवाय भारताकडे आकिब नबीचाही पर्याय उपलब्ध आहे..IND vs WI 1st ODI Live: विराट कोहली, शुभमन गिलचे शतक, टीम इंडियाचा पहिल्या वन डेत दणदणीत विजय; मालिकेत आघाडी.दरम्यान, भारतीय संघव्यवस्थापन यापलिकडे जाऊन प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे पहिल्या सामन्यासाठीच्या प्लेइंग इलेव्हनमधील खेळाडूच दुसऱ्या वनडेसाठीही कायम राहण्याची शक्यता आहे.दुसऱ्या वनडेसाठी भारताचा संभावित प्लेइंग इलेव्हनरोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी/मोहम्मद सिराज, गुरनूर ब्रार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णाकुठे पाहाणार सामना?भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात होणारा दुसरा वनडे सामना दुपारी २ वाजता सुरू होणार आहे. त्याआधी दुपारी १.३० वाजता नाणेफेक होईल. हा सामना भारतात टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर, तसेच जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मव लाईव्ह पाहाता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.