Jasprit Bumrah: '...तर कदाचित बुमराह कधी गोलंदाजी करू शकला नसता', मोहम्मद सिराजने उलगडलं बुमराहच्या 'वर्कलोड'चं कोडं

जसप्रीत बुमराहच्या वर्कलोड मॅनेजमेंटवर मोहम्मद सिराजने त्याला पाठिंबा दिला आहे. सिराजने सांगितले की, बुमराहची गंभीर दुखापत आणि शस्त्रक्रियेनंतर त्याला विश्रांतीची गरज आहे. त्यामुळे भारतीय संघ व्यवस्थापन त्याला महत्त्वाच्या सामन्यांमध्येच खेळवते..भारताचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह सध्या त्याच्या वर्कलोड मॅनेजमेंटमुळे चर्चेत आहे. जून ते ऑगस्टदरम्यान झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यातही बुमराह ५ पैकी ३ कसोटी सामन्यांमध्ये खेळला होता. शेवटचा कसोटी सामना सुरू असतानाच तो भारतातही परतला. याशिवाय आता आगामी ऑस्ट्रेलिया विरूद्धच्या वनडे मालिकेसाठीही त्याला विश्रांती देण्यात आली आहे. त्याच्याबाबतीत भारतीय संघव्यवस्थापन फार जोखीम पत्करत नाहीये, त्यामुळे त्याला महत्त्वाच्या सामन्यांमध्येच खेळवले जात असून त्याला पुरेशी विश्रांती मिळेत याची काळजी घेतली जात आहे. मात्र सातत्याने त्याला मिळणाऱ्या विश्रांतीवरून अनेकांनी टीका केली आहे. मात्र आता त्याला मोहम्मद सिराजने पाठीशी घातले असून त्याचे वर्ल्डलोड मॅनेजमेंट का महत्त्वाचे आहे, हे सांगितले आहे..Jasprit Bumrah : रोहितनंतर बुमराहच्या गोलंदाजीत मोठा बदल, कैफची टीका; संतापलेल्या बुमरहानंही दिलं चोख प्रत्युत्तर...नेमकं काय घडलं?.मोहम्मद सिराज इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना म्हणाला, 'बुमराह भाई बाहेर काय बोललं जात आहे, त्याची काळजी करत नाही. त्याला पाठिची गंभीर दुखापत झाली होती आणि त्यावर मोठी शस्त्रक्रिया झाली आहे. जर त्याने त्या एका सामन्यात (इंग्लंजविरुद्ध) गोलंदाजी केली असती, तर कोणी हे सांगू शकले नसते की त्याने पुन्हा कधी गोलंदाजी केली असती की नाही. त्याची दुखापत इतकी गंभीर होती.''त्याची दुखापत खूप लवचिक आहे. त्याची गोलंदाजी शैली वेगळी आहे. तो भारतासाठी खूप महत्त्वाचा गोलंदाज आहे आणि त्याची उपलब्धता महत्त्वाची आहे, अगदी आशिया कपपासून पुढच्या वर्ल्ड कपपर्यंत आणि त्यानंतरही.'.याशिवाय सिराज म्हणाला, की बुमराहला जेव्हा वाटेल तो पूर्ण फिट आहे, तेव्हा तो खेळले. तो म्हणाला, 'भारतीय चाहत्यांना समजायला हवं की तो भारतीय संघाचा कणा आहे आणि जेव्हाही शक्य असेल, तेव्हा तो खळेलच, याची खात्री बाळगा. जस्सी भाई योग्य निर्णय घेतो.'.मोहम्मद सिराज इंग्लंड दौऱ्यातील सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज होता. त्याने ५ सामन्यात २३ विकेट्स घेतल्या होत्या. भारताने त्या कसोटी मालिकेत २-२ अशी बरोबरी केली होती. यात सिराजचे योगदान महत्त्वाचे होते. तो म्हणाला, 'जेव्हा मी इंग्लंडमध्ये पोहचलो, तेव्हा माझं एकच लक्ष्य होतं की या मालिकेत सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज बनायचं. कारण हा माझा झोन होता. संपूर्ण मालिकेत मी मानसिकरित्या खूप भक्कम राहिलो होतो.''मला १०० टक्के फिट राहायचे होते. मला १०० टक्के उपलब्ध राहायचे होते. मला सर्व ५ सामने खेळायचे होते. जेव्हा सराव सामना खेळला, तेव्हाही माझी लय खूप चांगली होती. जेव्हा मला कळाले की जस्सी भाई सर्व सामने खेळणार नाही, तेव्हा मला संघातील दुसरा वरिष्ठ गोलंदाज म्हणून १०० टक्के योगदान द्यायचे होते.'.'जा, बापासोबत रिक्षा चालव'! Mohammed Siraj ने ट्रोलिंगवर व्यक्त केल्या मनातील भावना; म्हणाला, लोकं असंच करतात....सध्या सिराज वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी मालिकेत खेळत आहे. त्याने अहमदाबादला झालेल्या पहिल्याच सामन्यात ७ विकेट्सही घेतल्या. हा सामना भारताने एका डावाने जिंकला. आता १० ऑक्टोबरपासून दिल्लीला दुसरा सामना सुरु होणार आहे.