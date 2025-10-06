Cricket

Jasprit Bumrah: '...तर कदाचित बुमराह कधी गोलंदाजी करू शकला नसता', मोहम्मद सिराजने उलगडलं बुमराहच्या 'वर्कलोड'चं कोडं

Mohammed Siraj Supports Jasprit Bumrah: मोहम्मद सिराजने जसप्रीत बुमराहच्या वर्कलोड मॅनेजमेंटचे समर्थन केले आहे. तसेच त्याचे वर्कलोड मॅनेजमेंट खरंच का महत्त्वाचे आहे, हे सांगितले आहे.
Jasprit Bumrah - Mohammed Siraj

  • जसप्रीत बुमराहच्या वर्कलोड मॅनेजमेंटवर मोहम्मद सिराजने त्याला पाठिंबा दिला आहे.

  • सिराजने सांगितले की, बुमराहची गंभीर दुखापत आणि शस्त्रक्रियेनंतर त्याला विश्रांतीची गरज आहे.

  • त्यामुळे भारतीय संघ व्यवस्थापन त्याला महत्त्वाच्या सामन्यांमध्येच खेळवते.

