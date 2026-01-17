अर्शदीप सिंग तिसऱ्या वनडेत तरी खेळणार की नाही? सिराजने स्पष्टच सांगितलं की 'कॅप्टन आणि कोच...'

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात रविवारी (१८ जानेवारी) वनडे मालिकेतील निर्णायक सामना खेळला जाणार आहे. हा सामना मालिकेचा विजेता ठरवणार आहे, कारण सध्या मालिकेत १-१ अशी बरोबरी आहे. पण हा सामना सुरू होण्यापूर्वी अर्शदीप सिंगच्या खेळण्यावर चर्चा होत आहे. अर्शदीपने गेल्या काही वर्षात त्याच्या कामगिरीने प्रभावित केले आहे. नव्या चेंडूवर तो विकेट घेण्यासाठी भारताचा आता हुकमी एक्काही समजला जातो. मात्र त्याला न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या दोन्ही वनडेमध्ये खेळवले गेलेलं नाही. त्यामुळे बरीच टीका भारतीय संघव्यवस्थापनेवर झाली आहे. आता तिसऱ्या सामन्यात तरी त्याला खेळवले जाणार का, असा प्रश्न आहे. याबाबत आता मोगम्मद सिराजने भाष्य केले आहे. .Ind vs Nz : भल्या पहाटे विराट पोहोचला उज्जैन मंदिरात; मैदानावर उतरण्यापूर्वी घेतला महाकालचा आशीर्वाद! भस्म आरतीचा video viral.सिराज तिसऱ्या वनडेपूर्वी पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होता. यावेळी त्याला अर्शदीपबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्याने अर्शदीपच्या कामगिरीचे कौतुक केले. तसेच त्याने म्हटले की संधी लगेचच मिळत नाही, पण संघातील स्पर्धा या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा नैसर्गिक भाग आहे. तो म्हणाला, 'अर्शदीपने नवीन चेंडूने चांगली गोलंदाजी केली आहे आणि विकेट्सही घेतल्या आहेत. पण कर्णधार आणि प्रशिक्षक खेळाडूंच्या संघातील भूमिकेबाबत निर्णय घेतील. पण एक गोलंदाज म्हणून जर दुसरा गोलंदाज विकेट घेत असेल, तर माझं काम फलंदाजांवर दबाव टाकणं आणि धावा न देणं आहे. माझा अर्शदीपवर पूर्ण विश्वास आहे.'.गोलंदाजीच्या योजनांबाबत सिराजने सांगितले की परिस्थिती आणि कर्णधाराच्या निर्णयानुसार योजना ठरतात. त्याने हर्षित राणाचेही कौतुक केले. तो म्हणाला, 'हर्षितनेही चांगली कामगिरी केली आहे, त्याने पुढे येऊन विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याच्यासाठी हे चांगले आहे की वर्ल्ड कपच्या आधी त्याला संधी मिळत आहे.'.IND vs NZ: जडेजाच्या फॉर्मची भारतीय संघात चिंता? मोहम्मद सिराजने सांगितले कसे आहे टीममधील वातावरण.सिराजने असंही म्हटलं की मोठ्या स्पर्धांपूर्वी गोलंदाजांसाठी मालिकांमध्ये खेळण्याचा अनुभव महत्त्वाचा असतो. त्यातून आत्मविश्वास मिळू शकतो. अर्शदीपने भारतासाठी १४ वनडे सामने खेळले असून २२ विकेट्स घेतल्या आहेत. न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या दोन सामन्यात भारताकडून प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा आणि प्रसिद्ध कृष्णा हे वेगवान गोलंदाज खेळले होते. आता अर्शदीपला संधी मिळाली, तर यांच्यातील एकाला संघातून बाहेर जावे लागू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.