Mohammed Siraj: बुमराह नसताना इंग्लंडविरुद्ध कसा केला भारी परफॉर्मन्स? सिराजनं उलगडलं यशाचं गुपित

भारतीय कसोटी संघाने इंग्लंड दौऱ्यात २-२ अशी बरोबरी साधली. मोहम्मद सिराजने २३ विकेट्स घेत इंग्लंडमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरला. जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीत सिराजने जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली..भारतीय कसोटी संघाने जून ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यात चांगली कामगिरी केली. ५ सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत भारत आणि इंग्लंड या दोन्ही संघांनी एकमेकांना तगडी झुंज देताना प्रत्येक सामन्यात चुरस वाढवली होती. या मालिकेतील पाचही सामन्यांचा निकाल शेवटच्या दिवशी लागला. अखेर ही मालिका २-२ अशी बरोबरीत सुटली होती. ही मालिका वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजनेही गाजवली..मानलं तुला...! Mohammed Siraj च्या घरी कोणाच्या आठवणीतील फोटो आहे ते पाहा; चाहत्यांकडून होतंय कौतुक.सिराजने या मालिकेतील सर्व सामन्यात खेळताना सर्वाधिक षटके गोलंदाजी करताना सर्वाधिक २३ विकेट्स घेतल्या. त्याने २३ विकेट्स घेतल्याने तो इंग्लंडमध्ये एकाच मालिकेत सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरला. याबाबतीत त्याने जसप्रीत बुमराहची बरोबरी केली. सिराज पाचव्या कसोटीतील सामनावीरही ठरला होता. त्याने पाचव्या कसोटीत ९ विकेट्स घेतल्या होत्या. विशेष म्हणजे त्याने या मालिकेतील दोन सामने जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितिही खेळले आणि या दोन सामन्यात मिळूनच १६ विकेट्स घेत जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली. त्याच्या या यशामागील कारण त्याने नुकतेच सांगितले आहे..सिराजने RevSportz शी बोलताना सांगितले की 'जेव्हा मला खांद्यावर जबाबदारी घेण्याची संधी मिळाली आहे, अगदी तेव्हाही जेव्हा साधी मालिका असेल, तरी माझा खेळ नेहमीच अधिक चांगला होतो. जबाबदारी मला वेगळा आनंद देते आणि माझा आत्मविश्वासही वाढवते. मी तुम्हाला ऍजबॅस्टनला सांगितले होते की लोक माझ्याबद्दल बोलत आहेत आणि आता त्या सर्व चर्चा थांबवायची वेळ आहे.''मी साधारण काय करत असतो, याची मला जाणीव असते आणि लोक काय बोलतात याकडे मी दुर्लक्ष करतो. कारण लोकांना माझा संघर्ष माहित नाही. तरी मला वाटलं की अशा चर्चा थांबवण्याची वेळ आली आहे कारण ते खूपच वाढलं होतं.'.Mohammed Siraj: सिराज माझ्यावर प्रचंड रागावला होता...! अजिंक्य रहाणेकडून मोठी कबुली; नेमकं काय झालेलं?.बुमराहच्या गैरहजेरीत केलेल्या कामगिरीबद्दल सिराज म्हणाला, 'जसप्रीत बुमराह त्याच्या पाठीच्या दुखापतीमुळे वर्कलोड मॅनेज करत असताना मी गोलंदाजी फळीत सकारात्मकता ठेवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. जेव्हा मी माझ्या संघसहकाऱ्यांशी बोलायचो, जसं की आकाश दीप आणि बाकी सर्व, तेव्हा मी त्यांना विश्वास देण्याचा प्रयत्न करायचो की आपण करू शकतो. आम्ही जे आधीच चांगली कामगिरी केली आहे, त्याचा पुनरुच्चार करत रहायचो.'दरम्यान, सिराजला आगामी आशिया कपसाठी भारतीय संघात संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे तो आता ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत खेळताना दिसू शकतो..FAQs१. इंग्लंड दौऱ्यात भारताने कसोटी मालिका कशी गाजवली?➤ भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील ५ कसोटींची मालिका २-२ अशा बरोबरीत संपली.(How did India perform in the England Test series?)२. मोहम्मद सिराजने मालिकेत किती विकेट्स घेतल्या?➤ सिराजने २३ विकेट्स घेत इंग्लंडमध्ये शानदार कामगिरी केली.(How many wickets did Mohammed Siraj take in the series?)३. सिराजने कोणत्या विक्रमात बुमराहची बरोबरी केली?➤ इंग्लंडमध्ये एका कसोटी मालिकेत सर्वाधिक विकेट्स घेण्याचा विक्रम त्याने बुमराहसोबत केला.(Which record did Siraj equal with Bumrah? – Most wickets in a Test series in England by an Indian bowler.)४. इंग्लंडविरुद्ध पाचव्या कसोटीत सिराजची कामगिरी कशी होती?➤ सिराजने ९ विकेट्स घेत सामनावीर ठरला.(How was Siraj's performance in the 5th Test against England? – He took 9 wickets and won Man of the Match.)५. बुमराहच्या अनुपस्थितीत सिराजने काय केले?➤ सिराजने संघाचा आत्मविश्वास वाढवत जबाबदारी सांभाळली.(What did Siraj do in Bumrah's absence? – He took responsibility and boosted team morale.)