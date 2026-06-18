TCA: मोहम्मद सिराज, तिलक वर्मा आणि अंबाती रायडू अडचणीत? पाठवण्यात आली कायदेशीर नोटिस; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Why Did Telangana Cricket Association Issue Notices?: भारताचे स्टार खेळाडू सध्या चर्चेत आहेत. भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज,(Mohammed Siraj) युवा २३ वर्षीय तिलक वर्मा(Tilak Varma) आणि भारताचा माजी खेळाडू अंबाती रायडू हे तिन्ही खेळाडू सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहेत. या तिन्ही खेळाडूंना तेलंगणा क्रिकेट असोसिएशनने(TCA) कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. टीजी-२० लीगशी संबंधित असल्याच्या आरोपावरून ही कारवाई करण्यात आली असल्याचं सांगितलं जात आहे..तेलंगणा क्रिकेट असोसिएशनने या तिन्ही क्रिकेटपटूंना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. या सगळ्या प्रकरणामुळे क्रिकेट जगतात मोठी खळबळ उडाली असून सगळ्यांचं लक्ष आता या प्रकरणाकडे लागलं आहे..Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी आयर्लंड दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी BCCI चा मोठा निर्णय; नेमकं काय घडलं?.झालं असं की, हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशन प्रस्तावित टीजी-२० लीगचे आयोजन करत आहे. मात्र, या लीगला बीसीसीआयची अधिकृत मान्यता नसल्याचा आरोप तेलंगणा क्रिकेट असोसिएशनने केला आहे. त्यामुळे या स्पर्धेचा प्रचार करणाऱ्या आणि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींविरोधात टीसीएने आक्रमक भूमिका घेतली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मोहम्मद सिराज, तिलक वर्मा आणि अंबाती रायडू यांच्यासोबतच अभिनेते विजय देवरकोंडा आणि व्यंकटेश यांनाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. टीसीएचे म्हणणे आहे की, बीसीसीआयच्या परवानगीशिवाय अशा प्रकारच्या लीगचे आयोजन करणे आणि त्याचा प्रचार करणे नियमांच्या विरोधात आहे..नेमकं काय आहे प्रकरण?तेलंगणा क्रिकेट असोसिएशनच्या मते, या लीगमुळे क्रिकेटप्रेमींमध्ये आणि प्रायोजकांमध्ये चुकीचा संदेश जात आहे. या स्पर्धेला अधिकृत मान्यता असल्याचा गैरसमज निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित व्यक्तींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी टीसीएकडून करण्यात आली आहे..Indian Cricket Team Coach Strategy : गंभीरनीतीने भारतीय संघाचा विजय: प्रशिक्षकांच्या भूमिकेवर चर्चा.मात्र, या प्रकरणावर मोहम्मद सिराज, तिलक वर्मा आणि अंबाती रायडू यांच्याकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे काय घडते आणि संबंधित व्यक्ती काय भूमिका घेतात, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.