भारताच्या विजयात आमचाही वाटा...बाहेर बसून, खेळाडूंना पाणी पाजलं, नेट्समध्ये गोलंदाजी केली; मोहम्मद सिराजचा मजेशीर Video Viral

Siraj says he carried drinks and bowled in nets during tournament : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या फायनलमध्ये न्यूझीलंडवर ९६ धावांनी विजय मिळवून जेतेपद कायम राखले. सलग दोन ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा आणि सर्वाधिक ३ जेतेपद नावावर असलेला भारत हा पहिलाच संघ ठरला आहे. या ऐतिहासिक कामगिरीत टीम इंडियाच्या सर्व १५ सदस्यांचा आणि सपोर्ट स्टाफचाही खूप मोलाचा वाटा आहे. या विजयानंतर टीम इंडियाचे सर्व शिलेदार आपापल्या भावना व्यक्त करताना दिसले. त्यामध्ये मोहम्मद सिराजही ( Mohammed Siraj ) होता आणि त्याच्या विधानाची आता जोरदार चर्चा रंगली आहे..स्टार स्पोर्ट्स वाहिनीसोबत सिराज व कुलदीप यादव यांनी गप्पा मारल्या आणि तो Video सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय. स्टार स्पोर्ट्स अँकरने सिराजला विचारले की या वर्ल्ड कप विजयाचं वर्णन एका ओळीत कसं करशील? I only Belive in whole team... असे सिराजने ते वाक्य पूर्ण केलं. कुलदीप यादवनेही या वाक्याला १००% सहमती दर्शवली. पुन्हा एकदा वर्ल्ड चॅम्पियन बनून कसे वाटतेय, असा पुढील प्रश्न येताच सिराज म्हणाला, ही सर्व काही देवाची योजना होती, कारण मी या संघात नव्हतो, देवाने स्क्रिप्ट लिहिली, मला येथे पाठवले आणि मला चॅम्पियन बनवले. कोणीही त्याची स्क्रिप्ट मिटवू शकत नाही, सर्व काही देवाची योजना होती..कुलदीप म्हणाला की, हे तुम्ही केलेल्या कर्मांचे परिणाम आहेत. तुमची कृती जितकी चांगली असेल तितके चांगले परिणाम तुम्हाला मिळतील. या स्पर्धेत संपूर्ण संघाने अपवादात्मक कामगिरी केली. या स्पर्धेसाठी आम्ही गेल्या दीड वर्षांपासून तयारी करत होतो. आम्ही दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध हरलो, पण नंतर पुनरागमन केले. उपांत्य फेरी आणि अंतिम फेरीतील कामगिरीचे सर्व श्रेय संघाला जाते..T20 World Cup विजेती टीम इंडिया पुन्हा निळ्या जर्सीत केव्हा दिसणार? जाणून घ्या २०२६ मधील वेळापत्रक; संजू पुन्हा इंग्लंड, किवींना झोडणार.मग, अँकरने सिराजला विचारले की, प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर पडणे हे खेळाडूसाठी थोडे निराशाजनक असू शकते, पण तुम्ही दोघेही त्यात किती मोठी भूमिका बजावता? सिराज यावर म्हणाला, या विजयात आमचीही मोठी भूमिका आहे. कारण आम्ही बाहेर होतो आणि सर्वांना पाणी दिले, नेटमध्ये गोलंदाजी केली आणि नंतर आम्ही वातावरण सकारात्मक ठेवले. एक खेळाडू म्हणून, खेळणे नेहमीच आमची जबाबदारी असते, परंतु जेव्हा संघ संयोजनाचा विचार येतो तेव्हा संघाचा प्रथम विचार करायला हवा. आम्ही संघाच्या हितासाठी जे काही असेल त्याला पाठिंबा देऊ..मोहम्मद सिराजला या वर्ल्ड कप स्पर्धेत एक सामना खेळण्याची संधी मिळाली आणि यूएईविरुद्ध वानखेडेवर झालेल्या सामन्यात त्याने २९ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या. कुलदीप यादवने पाकिस्तानविरुद्ध १४ धावांत १ विकेट्स घेतली. त्यानंतर ही दोघं प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेरच दिसली. .India World Champion: संजू सॅमसन नव्हे, तर 'या' खेळाडूला मिळाला Players of the Match चा पुरस्कार... सारेच चकित....