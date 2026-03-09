Cricket

भारताच्या विजयात आमचाही वाटा...बाहेर बसून, खेळाडूंना पाणी पाजलं, नेट्समध्ये गोलंदाजी केली; मोहम्मद सिराजचा मजेशीर Video Viral

Mohammed Siraj viral video after India T20 World Cup win: टीम इंडियाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर सध्या सोशल मीडियावर एक मजेशीर व्हिडिओ जोरदार व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये भारतीय वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराज आपल्या खास शैलीत संघाच्या विजयाबद्दल बोलताना दिसतो.
Mohammed Siraj’s humorous reaction after Team India’s victory has gone viral

Mohammed Siraj’s humorous reaction after Team India’s victory has gone viral

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Siraj says he carried drinks and bowled in nets during tournament : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या फायनलमध्ये न्यूझीलंडवर ९६ धावांनी विजय मिळवून जेतेपद कायम राखले. सलग दोन ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा आणि सर्वाधिक ३ जेतेपद नावावर असलेला भारत हा पहिलाच संघ ठरला आहे. या ऐतिहासिक कामगिरीत टीम इंडियाच्या सर्व १५ सदस्यांचा आणि सपोर्ट स्टाफचाही खूप मोलाचा वाटा आहे. या विजयानंतर टीम इंडियाचे सर्व शिलेदार आपापल्या भावना व्यक्त करताना दिसले. त्यामध्ये मोहम्मद सिराजही ( Mohammed Siraj ) होता आणि त्याच्या विधानाची आता जोरदार चर्चा रंगली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Mohammed Siraj
Cricket Video
kuldeep yadav
Cricket Viral Video
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.