AUS vs IND: मोहम्मद सिराजची सुपरमॅनसारखी फिल्डिंग! बाऊंड्रीजवळ एकाच हाताने चेंडू पकडून आडवला सिक्स, पाहा Video

पर्थमध्ये झालेल्या पहिल्या सामन्यात मोहम्मद सिराजच्या अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाने सर्वांचे लक्ष वेधले. रेनशॉच्या मोठ्या शॉटला बाऊंड्रीजवळ एकाच हाताने पकडून सिराजने सिक्स आडवला. मात्र, ऑस्ट्रेलियाने डकवर्थ लुईस नियमानुसार १३१ धावांचे लक्ष्य सहज पार करत ७ विकेट्सने विजय मिळवला..ऑस्ट्रेलिया आणि भारत संघात पर्थमध्ये झालेल्या पहिल्या सामन्यात पावसाचा बराच अडथळा आला. पण यानंतरही २६-२६ षटकांचा खेळ झाला, पण ऑस्ट्रेलियाने पहिला सामना ७ विकेट्सने सहज जिंकला. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. पण असं असलं तरी या सामन्यात मोहम्मद सिराजने केलेल्या क्षेत्ररक्षणाने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे..या सामन्यात पावसाच्या अडथळ्यामुळे ऑस्ट्रेलियासमोर डकवर्थ लुईस नियमानुसार २६ षटकात १३१ धावांचे लक्ष्य ठेलण्यात आले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ट्रॅव्हिस हेडने पहिल्या षटकात दोन चौकार ठोकत आक्रमक सुरुवात केली होती. पण त्याला अर्शदीप सिंगने दुसऱ्या षटकात हर्षित राणाच्या हातून ८ धावांवर झेलबाद केले. त्यानंतर काही वेळात ८ व्या षटकात मॅथ्यू शॉर्टला ८ धावांवर वॉशिंग्टन सुंदरने बाद केले. त्याचा झेल रोहित शर्माने घेतला..पण नंतर जोश फिलिपने आक्रमक खेळताना मिचेल मार्शला चांगली साथ दिली. या दोघांनी अर्धशतकी भागीदारी केली. पण १६ व्या षटकात फिलिपला ३७ धावांवर वॉशिंग्टन सुंदरने बाद करत ऑस्ट्रेलियाला तिसरा धक्का दिला होता. तरी मार्श खेळपट्टीवर टिकून होता. त्याला साथ देण्यासाठी मॅथ्यू रेनशॉ उतरला. रेनशॉने याने १८ व्या षटकात दुसऱ्या चेंडूवर वॉशिंग्टन सुंदरविरुद्ध लाँग ऑफच्या वरून मोठा शॉट खेळला होता. हा षटकारच जाईल असं सर्वांनाच वाटल होतं. मात्र यावेळी मोहम्मद सिराजने अफलातून क्षेत्ररक्षण करताना बाऊंड्री लाईनजवळ मागच्या बाजूला उडी मारत उजव्या हाताने त्याने चेंडू झेलला आणि तो बाऊंड्री लाईन बाहेर जाईल हे लक्षात घेत त्याने तो चेंडू मैदानात फेकला. त्यामुळे रेनशॉ याला ६ ऐवजी केवळ एकच धाव मिळाली..दरम्यान, याचा फारसा फायदा तसा भारताला झाला नाही, कारण नंतर भारताला विकेट मिळाली नाही. मार्श आणि रेनशॉ यांनी २२ व्या षटकात ऑस्ट्रेलियाचा विजय निश्चित केला. मार्श ५२ चेंडूत ४६ धावांवर नाबाद राहिला, तर रेनशॉ २४ चेंडूत २१ धावांवर नाबाद राहिला..तत्पूर्वी भारताने २६ षटकात ९ बाद १३६ धावा केल्या होत्या. भारताकडून केएल राहुलने ३१ चेंडूत ३८ धावांची खेळी केली. तसेच अक्षर पटेलने ३१ धावांची खेळी केली, तर शेवटी नितीश रेड्डीने नाबाद १९ धावांचे योगदान दिले. ऑस्ट्रेलियाकडून गोलंदाजी करताना जोश हेजलवूड, मिचेल ओवन आणि मॅथ्यू कुन्हेमन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर मिचेल स्टार्क आणि नॅथन एलिस यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..