AUS vs IND: मोहम्मद सिराजची सुपरमॅनसारखी फिल्डिंग! बाऊंड्रीजवळ एकाच हाताने चेंडू पकडून आडवला सिक्स, पाहा Video

Mohammed Siraj’s Brilliant Fielding Effort: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारताच्या सामन्यात मोहम्मद सिराजच्या सुपरमॅनसारख्या क्षेत्ररक्षणाने सर्वांना थक्क केले. रेनशॉच्या शॉटवर बाऊंड्रीजवळ चेंडू पकडून सिराजने सिक्स आडवला. त्याचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
  • पर्थमध्ये झालेल्या पहिल्या सामन्यात मोहम्मद सिराजच्या अप्रतिम क्षेत्ररक्षणाने सर्वांचे लक्ष वेधले.

  • रेनशॉच्या मोठ्या शॉटला बाऊंड्रीजवळ एकाच हाताने पकडून सिराजने सिक्स आडवला.

  • मात्र, ऑस्ट्रेलियाने डकवर्थ लुईस नियमानुसार १३१ धावांचे लक्ष्य सहज पार करत ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

