पाकिस्तानी मंत्री Haris Rauf ला सुनावण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम भरणार! भारताला 'डिवचण्याच्या' कृतीचे केले समर्थन

भारत-पाकिस्तान आशिया चषक २०२५ फायनल २८ सप्टेंबरला होणार आहे.गट फेरीतील दोन्ही सामन्यांत भारताने पाकिस्तानला पराभूत केले.पहिल्या सामन्यात हस्तांदोलन न केल्यामुळे पाकिस्तान नाराज झाला..India vs Pakistan Asia Cup 2025 controversy : भारत-पाकिस्तान यांच्यात आशिया चषक स्पर्धेची फायनल उद्या म्हणजेच २८ सप्टेंबरला होणार आहे. भारताने या पर्वातील दोन्ही सामन्यांत पाकिस्तानला पराभवाची चव चाखवली आहे. पण, या दोन्ही लढती विवादात अडकल्या. पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाने हस्तांदोलन न केल्याने पाकिस्तानी चिडले आणि त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात वादग्रस्त सेलिब्रेशन करून भारतीयांना डिवचले. प्रकरण आयसीसीसमोर गेले आणि त्यांनी हॅरिस रौफला दंड ठोठावला. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाच्या तक्रारीची दखल घेत आयसीसीने कर्णधार सूर्यकुमार यादवलाही दंड सुनावला..अ गटातील लढतीनंतर सूर्याने पाकिस्तानविरुद्धचा विजय पहलगाम हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांना आणि भारतीय सैनिकांना समर्पित केला होता. PCB ने याविरोधात तक्रार दाखल केली आणि आयसीसीने सूर्याला ताकिद देताना मॅच फी मधील ३० टक्के रक्कम दंड म्हणून भरण्यास सांगितले. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला ( BCC) हे काही पटले नाही आणि त्यांनी आता त्याविरोधात दाद मागितली आहे..IND vs SL : मन जिंकलंस सूर्या भाऊ! सामना संपल्यानंतर २२ वर्षीय खेळाडूकडे गेला अन्... मनाला स्पर्श करणारा दीड मिनिटाचा Video .हॅरिस रौफने सुपर ४ मधील लढतीत ६-० आणि विमान क्रॅश झाल्याचे हातवारे केले होते. यासाठी आयसीसीने त्यालाही मॅच फी मधील ३० टक्के रक्कम दंड म्हणून सुनावला. आता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी ही दंडाची रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवली आहे. नक्वी हे पाकिस्तानी मंत्री आहेत आणि त्यांनी रौफची पाठराखण केली आहे. रौफने 'अश्लील/अपमानजनक भाषेचा वापर' केल्यामुळे आयसीसीने कारवाई केली आहे.पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आहे आणि त्यांनी स्वतःच्या खिशातून दंड भरण्याची तयारी दर्शवली आहे. नक्वी यांनी ख्रिस्टियानो रोनाल्डोने विमानाचे हावभाव दाखवतानाचा व्हिडिओ पोस्ट करून स्वतः अव्यावसायिकता दाखवणारी कृती केली होती आणि तेही अडचणीत येऊ शकतात. .Breaking : हॅरिस रौफवर आयसीसीची कारवाई; भारताचा डिवचणे पडले महागात, साहिबजादा फरहानलाही.... .IND vs PAK Head To Headआशिया चषक स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान यांच्यात २१ सामने झाले आहेत आणि त्यापैकी १२ सामने भारताने जिंकले आहेत. पाकिस्तानलला ६ सामनेच जिंकता आले आहेत. ३ सामने अनिर्णित राहिले.