पाकड्यांचा 'बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दिवाना' प्रकार! मोहसिन नक्वी यांची T20 World Cup न खेळण्याची धमकी; म्हणतात, बांगलादेश...

Mohsin Naqvi Pakistan ICC warning Bangladesh issue: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB) सध्या 'बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दिवाना' झाला आहे. बांगलादेशने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सामने भारतात न खेळण्याचा आपला हट्ट कायम ठेवला आहे. बांगलादेशात जे काही सुरू आहे, त्याविरोधात भारतात प्रचंड संतापाची लाट आहे. त्यामुळेच बांगलादेशी खेळाडू मुस्ताफिजूर रहमानची इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधून कोलकाता नाइट रायडर्सने हकालपट्टी केली. त्यानंतर बांगलादेश सरकार व बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने खेळाडूंच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करून वर्ल्ड कपचे सामने भारताबाहेर हलवण्याची मागणी केली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) BCB ची समजूत काढण्याचा प्रयत्नही अपयशी ठरला. त्यात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी मुद्दाम वादात शिरले आहेत. .बांगलादेश क्रिकेट संघाबद्दल वाढत्या चिंता लक्षात घेता, पाकिस्तान क्रिकेट संघही भारतात २०२६ च्या ट्वेंटी-२०वर्ल्ड कप स्पर्धेत सहभाग व्हायचं की नाही, याचा आढावा घेत असल्याचे पाकिस्तानातील मीडियाने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. बांगलादेश सरकारने सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर पाकिस्तानकडे मदत मागितली होती, त्यानंतर पाकिस्तानने ही भूमिका घेतली आहे. जिओ सुपर टीव्हीच्या वृत्तानुसार, कोणत्याही देशाने यजमानपदाच्या जबाबदाऱ्यांबाबत दबाव किंवा धमक्यांचा सामना करू नये आणि या प्रकरणात बांगलादेशला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आश्वासन पाकिस्तानने दिले आहे..IND vs NZ, ODI: न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका तर गमावली, आता विराट कोहली-रोहित शर्मा भारतीय संघाकडून पुन्हा कधी खेळणार?.पीसीबीला बांगलादेशच्या मुद्द्यात खूप रस होता. ११ जानेवारी रोजी त्यांनी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत बांगलादेशचे सामने आयोजित करण्याची इच्छा व्यक्त केली. सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशने भारतात प्रवास न करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तानने हा प्रस्ताव ठेवला होता. बांगलादेशचे सामने आयोजित करण्याची पाकिस्तानची इच्छा औपचारिक नव्हती, तर श्रीलंकेत स्टेडियम उपलब्ध नसल्यास होती, पीसीबीच्या सूत्रांनी नंतर स्पष्ट केले..बांगलादेशने आयसीसीला आयर्लंडसह त्यांचा गट बदलण्याची विनंती केली होती. आयर्लंड ग्रुप बी मध्ये आहे आणि त्यांचे सामने श्रीलंकेत होणार आहेत. पण, १७ जानेवारी रोजी झालेल्या चर्चेनंतर, हे स्पष्ट झाले की आयसीसीला बांगलादेशचा गट बदलण्यात रस नाही. .४० धावांचे लक्ष्य, ३७ वर All OUT! पाकिस्तानी फलंदाज ढेपाळले, २३२ वर्षांपूर्वीचा नकोसा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला.२०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या वेळापत्रकानुसार बांगलादेश ७ फेब्रुवारी रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिला सामना खेळेल. हा सामना कोलकात्यातील ईडन गार्डन्सवर खेळला जाईल. त्यानंतर, ते त्यांचे पुढील दोन गट सामने कोलकात्यात होतील बांगलादेश त्यांचा शेवटचा गट सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळेल.