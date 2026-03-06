T20 World Cup 2026: सर्वाधिक धावा, सर्वाधिक विकेट्स कोणाच्या नावावर? अव्वल ३मध्ये भारतीय बॅटर नाही, गोलंदाजांत एक गडी

Highest wicket takers in T20 World Cup 2026 stats: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची फायनल ८ मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे. भारताने उपांत्य फेरीच्या लढतीत इंग्लंडवर ७ धावांनी विजय मिळवला, तर न्यूझीलंडने एकतर्फा सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला घरचा रस्ता दाखवला. फायनल सामन्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूच्या पुरस्कारासाठी ८ जणांना नामांकन दिले आहे आणि त्यात संजू सॅमसन हे एकमेव भारतीय नाव आहे. अशात स्पर्धेत सर्वाधिक धावा व सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या खेळाडूंबाबतची चर्चा रंगली आहे..भारतीय संघाने फायनलमध्ये प्रवेश केला असला तरी सर्वाधिक धावा करणाऱ्या अव्वल ६ फलंदाजांमध्ये एकाही भारतीयाला स्थान पटकावता आलेले नाही. या यादीत पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहान अव्वल स्थानावर आहे. इशान किशन ८ साम्यांत २६३ धावांसह सातव्या क्रमांकावर आहे. कर्णधार सूर्यकुमार यादव २४२ धावांसह नवव्या, तर संजू सॅमसन ४ सामन्यांत २३२ धावा करून ११व्या क्रमांकावर आहे. शिवम दुबे ( २०९) व हार्दिक पांड्या ( १९९) हे अनुक्रमे १६ व २० क्रमांकावर आहेत..IND vs NZ Final: ७ सामन्यांत १२.७१ ची सरासरी अन् ८९ धावा! अभिषेक शर्मा OUT, रिंकू सिंग IN? वर्ल्ड कप फायनलसाठी भारताच्या Playing XI मध्ये दोन बदल अपेक्षित .Most runs in ICC Men's T20 World Cup, 2025/26साहिबजादा फरहान ( पाकिस्तान) - ७ सामने, ३८३ धावा, २ शतकं व २ अर्धशतकंबीजे बेन्नेट ( झिम्बाब्वे) - ६ सामने, २९२ धावा, ३ अर्धशतकंफिन अॅलन ( न्यूझीलंड ) - ८ सामने, २८९ धावा, १ शतक व १ अर्धशतकएडन मार्करम ( दक्षिण आफ्रिका) - ८ सामने, २८६ धावा, ३ अर्धशतकंजेकब बेथल ( इंग्लंड) - ८ सामने, २८० धावा, १ शतक व १ अर्धशतक.गोलंदाजांमध्ये भारताचा फिरकीपटू वरुण चक्रवर्थी १३ विकेट्ससह संयुक्त अव्वल स्थानावर आहे. अमेरिकेच्या एससी व्हॅन शालकीक याने ४ सामन्यांत १३ विकेट्स घेऊन अव्वल स्थान टिकवले आहे. भारताचा जसप्रीत बुमराह १० विकेट्ससह ११व्या क्रमांकावर आहे..Sanju Samson : भाई, दो सेंच्युरी मिस नाही झाल्या... ९७ अन् ८९ धावा केल्यात; संजू सॅमसनची भन्नाट पत्रकार परिषद Video Viral .Most wickets For ICC Men's T20 World Cup, 2025/26एससी व्हॅन शालकीक ( अमेरिका) - ४ सामने, १३ विकेट्सब्लेसिंग मुझारबानी ( झिम्बाब्वे) - ६ सामने, १३ विकेट्सआदिल रशीद ( इंग्लंड ) - ८ सामने, १३ विकेट्सवरुण चक्रवर्थी ( भारत)- ८ सामने, १३ विकेट्सलुंगी एनगिडी ( दक्षिण आफ्रिका) - ७ सामने, १२ विकेट्सरचिन रविंद्र ( न्यूझीलंड)- ८ सामने, ११ विकेट्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.