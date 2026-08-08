Mrunal Thakur Yashasvi Jaiswal Dating Rumours: यशस्वी जैस्वालसोबत डेटिंगच्या चर्चांवर मृणाल ठाकूरनं मौन सोडलं; म्हणाली, “Gen Z...”

Mrunal Thakur Yashasvi Jaiswal Dating Rumours: अभिनेत्री मृणाल ठाकूर आणि भारतीय क्रिकेटपटू यशस्वी जैस्वाल यांच्या डेटिंगच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर सुरू आहेत. दोघे मुंबईतील वांद्रे परिसरातील एकाच कॅफेबाहेर दिसल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर दोघे एकमेकांना डेट करत असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या.मात्र, या चर्चांवर आता मृणाल ठाकूरने स्वतःच प्रतिक्रिया दिली आहे. मृणालने या अफवा चुकीच्या असल्याचं स्पष्ट केलं आहे..यशस्वीसोबतच्या व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये मृणालने लिहिलं, “अरे रिलॅक्स... आम्ही एकत्र कुठे दिसलो? तुम्ही लोक इतके शिकलेले असूनही अशा अफवांवर विश्वास ठेवता?” देशात अनेक महत्त्वाचे विषय सुरू असताना त्यावर लक्ष देण्याऐवजी अशा अफवा पसरवल्या जात असल्याचंही तिने म्हटलं..IND vs ENG: "१२ हजार धावा अन् लोकांची फौज..." अश्विनने सांगितलं रोहित-विराटला संघातून न काढण्याचं खरं कारण.मृणालची ही कमेंट आता त्या व्हिडिओखाली दिसत नसली, तरी तिच्या कमेंटचा स्क्रीनशॉट समोर आला आहे. यानंतर तिच्या चाहत्यांनीही तिची बाजू घेतली. एका चाहत्याने “एका रेस्टॉरंटमध्ये एकाच दिवशी गेलं म्हणजे डेटिंग होतं का?” असा सवाल केला..दरम्यान, मृणालचं नाव याआधी अभिनेता धनुषसोबतही जोडलं गेलं होतं. दोघे २०२६ मध्ये लग्न करणार असल्याच्या चर्चाही झाल्या होत्या. मात्र, त्यावेळीही दोघांनी आणि त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींनी या चर्चा खोट्या असल्याचं स्पष्ट केलं होतं..यशस्वी जैस्वाल हा भारतीय क्रिकेटमधील युवा स्टार फलंदाज आहे. २०२३ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. पदार्पणाच्या सामन्यातच त्याने शतक झळकावून सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं..FACT CHECK : वैभव सूर्यवंशीला Mumbai Indians कडून ३० कोटींची ऑफर; ललित मोदीने सत्य समोर आणलं, नेमकं काय सुरूय?.डावखुरा फलंदाज असलेला यशस्वी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबईकडून खेळतो, तर आयपीएलमध्ये तो राजस्थान रॉयल्सचा महत्त्वाचा फलंदाज आहे. त्यामुळे क्रिकेटमधील कामगिरीसोबतच आता मृणाल ठाकूरसोबतच्या चर्चांमुळेही तो सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. मात्र मृणालने स्वतःच या चर्चांना अफवा असल्याचं सांगितल्याने दोघांच्या डेटिंगच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.