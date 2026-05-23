MS Dhoni चेन्नई सुपर किंग्सचा नवा प्रशिक्षक? R Ashwin चे मोठे विधान, स्टीफन फ्लेमिंगच्या उचलबांगडीची चर्चा; म्हणाला, तुम्हाला दुसरा...

Stephen Fleming exit rumours from Chennai Super Kings: पाचवेळच्या विजेत्या चेन्नई सुपर किंग्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये निराशाजनक कामगिरीचा सामना करावा लागला आहे. १४ पैकी आठ सामन्यांत त्यांची हार झाली आणि त्यांना साखळी फेरीतच गाशा गुंडाळावा लागला. महेंद्रसिंग धोनी ( MS Dhoni ) प्रथमच आयपीएलच्या पर्वात एकही सामना खेळला नाही. दुखापतीमुळे त्याला IPL 2026 मध्ये बाहेर बसूनच सर्व सामने पाहावे लागले. ४५ वर्षीय धोनी पुढच्या वर्षी खेळणार का, याचे अपडेट्स अद्याप कुणाकडेच नाहीत. गेल्या काही वर्षांप्रमाणेच, तो हंगामापूर्वी आपल्या तंदुरुस्तीनुसार याबाबतचा निर्णय घेईल..पण जरी MS Dhoni ने निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला तरी, CSK त्याला फ्रँचायझी सोडून जाण्याची परवानगी देण्याची शक्यता कमी आहे आणि त्याला प्रशिक्षकाची भूमिका देऊ शकते. आयपीएल २०२६ मधील CSK च्या खराब कामगिरीनंतर, फ्रँचायझी स्टीफन फ्लेमिंगसोबत संबंध तोडू शकते, अशा चर्चांना उधाण आले आहे. न्यूझीलंडच्या या माजी कर्णधाराने CSK च्या पॅकअप नंतर या विषयावर भाष्य केले होते आणि म्हटले होते की, मुख्य प्रशिक्षकांचे मूल्यमापन निकालांवरून केले जाते आणि हा निर्णय व्यवस्थापनाचा असेल..Mumbai Indians: रोहित शर्मा RR विरुद्धच्या सामन्यात खेळणार की नाही? जयवर्धनेने दिले अपडेट्स, संघाच्या अपयशाचं कारणही सांगितलं.CSK ने स्टीफन फ्लेमिंगला संघातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांनी आर अश्विनकडे वळू नये, कारण तो नाणेफेकीपूर्वीच अंतिम ११ खेळाडूंची घोषणा करतो, असे X वरील एका चाहत्याने म्हटले आणि त्याने अश्विनच्या यूट्यूब चॅनलची खिल्ली उडवली. त्या चाहत्याला उत्तर देताना अश्विनने एक धक्कादायक विधान केले आणि सांगितले की, CSK ला एमएस धोनीच्या पलीकडे पर्याय शोधण्याची गरज नाही..'MS Dhoni ला कोणीही मिस करत नाही, CSK ने लोकांना मूर्ख बनवणे थांबवावे'; वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय खेळाडूकडून IPL फ्रँचायझीची पोलखोल .अश्विनने लिहिले की, तुमच्याशी पूर्णपणे सहमत आहे. मी ११ खेळाडूंची घोषणा करेन आणि विरोधी संघाला गोलंदाजी आणि फलंदाजीच्या योजनांचीही माहिती मिळेल याची खात्री करेन. खरं तर, वरील गोष्टींमुळे भ्रष्टाचारविरोधी पथक मला जाब विचारेल आणि माझे स्वतःचे अपयशही निश्चित होईल. तुम्हाला नियम तरी माहीत आहेत का? तुमचा नेमका मुद्दा काय आहे? आणखी एक महत्त्वाचे, जेव्हा तुमच्याकडे MSD आहे, तेव्हा तुम्ही दुसऱ्या कोणाला शोधतच का आहात?