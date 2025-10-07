MS Dhoni: कॅप्टनकूल आता 'ड्रोन पायलट'! CSK ला सोडून मुंबई इंडियन्समध्ये एन्ट्रीच्या चर्चेदरम्यान धोनीचे नवे ट्रेनिंग पूर्ण

एमएस धोनी सध्या दोन कारणांमुळे चर्चेत आहे. नुकताच धोनी मुंबई इंडियन्सचा टी-शर्टमध्ये दिसला होता, त्यामुळे चर्चेला उधाण आले आहे.याचदरम्यान एमएस धोनीने ड्रोन पायलटचे ट्रेनिंग पूर्ण केले आहे..भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार एमएस धोनी आता केवळ आयपीएलमध्ये खेळतो. धोनी म्हटलं की सर्वांना चेन्नई सुपर किंग्स संघही डोळ्यासमोर येतो. धोनीने १६ हंगामात चेन्नई सुपर किंग्सचे नेतृत्व केले आहे. इतकेच नाही, तर ५ वेळा आयपीएल विजेताही त्याने बनवले आहे. त्यामुळे आता चेन्नईच्या चाहत्यांसाठी धोनी हा भावनिक विषयही झाला आहे. त्याला पाहण्यासाठी स्टेडियम हाऊसफुल होत असतात. अशातच आता तो मुंबई इंडियन्स संघात जाणार की काय? अशा चर्चांना उधाण आले आहे..MS Dhoni करतोय बॉलीवूड पदार्पण? माधवनसोबतचा जबरदस्त ऍक्शन पॅक टीझर आला समोर.दरम्यान, धोनी गेल्या १८ हंगामात आयपीएलमध्ये खेळला आहे. पण आता ४४ वर्षांचा धोनी पुढच्या हंगामात खेळणार की नाही, हे अद्याप त्याने स्पष्ट केलेलं नाही. त्यामुळे अद्यापही त्याच्या निवृत्तीबद्दल चर्चा सुरू आहे. तो या वर्षाच्या अखेरीसपर्यंत त्याचा निर्णय सांगण्याची शक्यता आहे. याचदरम्यान त्याचा आता एक फोटो समोर आला आहे, ज्यात धोनीने मुंबई इंडियन्सचा शर्ट घातल्याचे दिसत आहे. खरंतर एका साध्या फुटबॉल सामन्यासाठी खेळताना त्याने मुंबई इंडियन्सचा सिव्हलेस टी-शर्ट घातला होता. हा फोटो सध्या तुफान व्हायरल होत असून यामुळे तो मुंबई इंडियन्स संघाशी जोडला जाणार की काय अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत..तथापि, याबाबत मुंबई इंडियन्स किंवा चेन्नई सुपर किंग्स किंवा धोनीपैकी कोणीही अधिकृत भाष्य केलेलं नाही. त्यामुळे केवळ त्या फुटबॉल सामन्यासाठी धोनीने मुंबई इंडियन्सचा टी-शर्ट घातला असावा असे अंदाजही व्यक्त होत आहेत. यासर्व गोष्टींमध्ये हे देखील लक्षात घ्यावे लागणार आहे की अद्याप धोनीने तो आयपीएल २०२६ खेळणार आहे की नाही, हे सांगितलेले नाही. तसेच जर खेळणार नसेल, तर तो पुढे काय करणार, हे देखील अद्याप गुलदस्त्यात आहे..MS Dhoni : धोनी पुन्हा बनणार भारतीय संघाचा मेंटॉर? BCCI कडून ऑफर, पण गौतम गंभीर.....धोनी झाला ड्रोन पायलटयाचदरम्यान धोनीने एक चांगली बातमी दिली आहे. त्याने ड्रोन पायलटचे ट्रेनिंग पूर्ण केले असून त्याला आता त्याचे प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. भारतातील आघाडीची ड्रोन उत्पादक कंपनी गरुड एरोस्पेसनेकडूनही याची पुष्टी करण्यात आली आहे. धोनी गरुड एरोस्पेसचा गुंतवणूकदार आणि ब्रँड अँबेसिडर आहे. त्याने DGCA मान्यताप्राप्त Remote Pilot Training Organization मध्ये त्याचे ड्रोन पायलट म्हणून ट्रेनिंग पूर्ण केले आहे. त्यामुळे आता त्याला ड्रोन पायलटचा परवानाही मिळाला आहे..धोनीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ५३८ सामने खेळताना १६ शतके आणि १०८ अर्धशतकांसह १७२६६ धावा केल्या आहेत. तसेच त्याने यष्टीरक्षण करताना १९५ यष्टीचीत आणि ८२९ झेलांसह एकूण ८२९ बळी घेतले आहेत. धोनीने आयपीएलमध्ये २७८ सामने खेळले असून २४ अर्धशतकांसह ५४३९ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.